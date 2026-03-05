Новый макет вагона будущего с душевой и увеличенными полками — как изменится стандарт поездок

РЖД показали новый плацкарт: больше мест, душ и обновленный комфорт для дальних поездок

На форуме «Транспорт России» был представлен макет нового плацкартного вагона РЖД с увеличенным числом мест, отдельной душевой и улучшенной эргономикой. Это решение может изменить восприятие комфорта на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских железных дорог.

В России представили макеты плацкартных вагонов нового поколения, которые могут изменить привычные представления о комфорте в поездах дальнего следования. На форуме «Транспорт России» специалисты и гости смогли лично оценить, как могут выглядеть поездки миллионов пассажиров в ближайшие годы.

Главная интрига новинки — не только увеличение количества мест, но и появление отдельной душевой кабины, которая раньше казалась невозможной для вагонов этого класса.

В новой плацкарте теперь 58 спальных мест — на четыре больше, чем в стандартных вагонах. Это стало возможным благодаря пересмотру внутренней планировки и более экономному использованию пространства. Разработчики сделали акцент на удобствах: полки стали длиннее и шире, что особенно оценят высокие пассажиры. Поперечные полки увеличились на 14 сантиметров по длине и на 3 сантиметра по ширине, а боковые — на 10 и 4 сантиметра соответственно. Теперь даже на верхних полках можно устроиться с комфортом, не чувствуя себя скованно.

Каждое спальное место оборудовано индивидуальными шторками, персональными светильниками, воздуховодами, а также розетками USB и 220 В. Столики появились не только у окон, но и на верхних полках, что раньше казалось фантастикой. Такой подход позволяет пассажирам чувствовать себя более уединенно и комфортно даже в условиях открытого вагона.

Особое внимание уделено гигиене: теперь в вагоне есть две туалетные комнаты и отдельная душевая кабина. Для дальних маршрутов это решение может стать настоящим прорывом — возможность принять душ в пути раньше была доступна только в вагонах более высокого класса. Теперь соблюдение личной гигиены станет проще, а поездка — приятнее.

Планируется, что закупка новых вагонов начнется в 2027 году. В первую очередь они появятся на самых популярных направлениях с высоким пассажиропотоком. Это может стать важным шагом для всей отрасли: уровень комфорта в плацкартных вагонах всегда вызывал споры и критику, а теперь у пассажиров появляется повод пересмотреть свое отношение к поездкам на поезде.

Введение новых стандартов — это не просто обновление интерьера, а попытка изменить саму философию дальних путешествий по железной дороге. Если проект будет реализован в срок, российские пассажиры получат принципиально новый уровень сервиса, который еще недавно казался недостижимым для массового сегмента.