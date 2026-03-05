Новый макет вагона будущего с душевой и увеличенными полками — как изменится стандарт поездок

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 14:31

РЖД показали новый плацкарт: больше мест, душ и обновленный комфорт для дальних поездок

РЖД показали новый плацкарт: больше мест, душ и обновленный комфорт для дальних поездок

Новый макет вагона будущего с душевой и увеличенными полками — как изменится стандарт поездок

РЖД показали новый плацкарт: больше мест, душ и обновленный комфорт для дальних поездок

На форуме «Транспорт России» был представлен макет нового плацкартного вагона РЖД с увеличенным числом мест, отдельной душевой и улучшенной эргономикой. Это решение может изменить восприятие комфорта на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских железных дорог.

На форуме «Транспорт России» был представлен макет нового плацкартного вагона РЖД с увеличенным числом мест, отдельной душевой и улучшенной эргономикой. Это решение может изменить восприятие комфорта на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских железных дорог.

В России представили макеты плацкартных вагонов нового поколения, которые могут изменить привычные представления о комфорте в поездах дальнего следования. На форуме «Транспорт России» специалисты и гости смогли лично оценить, как могут выглядеть поездки миллионов пассажиров в ближайшие годы.

Главная интрига новинки — не только увеличение количества мест, но и появление отдельной душевой кабины, которая раньше казалась невозможной для вагонов этого класса.

В новой плацкарте теперь 58 спальных мест — на четыре больше, чем в стандартных вагонах. Это стало возможным благодаря пересмотру внутренней планировки и более экономному использованию пространства. Разработчики сделали акцент на удобствах: полки стали длиннее и шире, что особенно оценят высокие пассажиры. Поперечные полки увеличились на 14 сантиметров по длине и на 3 сантиметра по ширине, а боковые — на 10 и 4 сантиметра соответственно. Теперь даже на верхних полках можно устроиться с комфортом, не чувствуя себя скованно.

Каждое спальное место оборудовано индивидуальными шторками, персональными светильниками, воздуховодами, а также розетками USB и 220 В. Столики появились не только у окон, но и на верхних полках, что раньше казалось фантастикой. Такой подход позволяет пассажирам чувствовать себя более уединенно и комфортно даже в условиях открытого вагона.

Особое внимание уделено гигиене: теперь в вагоне есть две туалетные комнаты и отдельная душевая кабина. Для дальних маршрутов это решение может стать настоящим прорывом — возможность принять душ в пути раньше была доступна только в вагонах более высокого класса. Теперь соблюдение личной гигиены станет проще, а поездка — приятнее.

Планируется, что закупка новых вагонов начнется в 2027 году. В первую очередь они появятся на самых популярных направлениях с высоким пассажиропотоком. Это может стать важным шагом для всей отрасли: уровень комфорта в плацкартных вагонах всегда вызывал споры и критику, а теперь у пассажиров появляется повод пересмотреть свое отношение к поездкам на поезде.

Введение новых стандартов — это не просто обновление интерьера, а попытка изменить саму философию дальних путешествий по железной дороге. Если проект будет реализован в срок, российские пассажиры получат принципиально новый уровень сервиса, который еще недавно казался недостижимым для массового сегмента.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Челябинск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться