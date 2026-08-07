Плацкарт нового поколения от РЖД: приватность как в купе, простор как в СВ, верхние полки — под вопросом

7 августа 2026, 08:20
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.
В России массовые железнодорожные перевозки могут дать новый импульс: в РЖД впервые продемонстрировали образец плацкартного вагона следующего поколения. Для миллионов пассажиров это событие может стать началом перемены в привычном формате дальних поездок.
Главная идея нового вагона — увеличение внутреннего пространства и внедрение современных решений для хранения вещей. В макете, который был представлен на выставке-форуме «Транспорт России» 2025 года, встроены розетки (USB и 220 В), персональные светильники, продуманная вентиляция и новые столы. Для создания приватности на каждом месте появились шторки, полки стали длиннее и шире: боковые увеличились на 14 см по длине и на 3 см по ширине, поперечные - на 10 и 4 см соответственно. Вместимость вагона выросла с 54 до 58 мест, что позволяет перевозить больше пассажиров без потери комфорта.
Вопреки слухам, массового отказа от верхних полок не ожидается. Кроме того, их размеры и удобство размещения багажа улучшены. Это особенно важно для тех, кто путешествует с большими сумками или предпочитает нижние места, где раньше часто возникали трудности из-за тесноты и нехватки пространства.
РЖД выполняет работу по устранению основных недостатков старых плацкартных вагонов: теснота, шум, отсутствие личного пространства и нехватка розеток, что давно вызывает недовольство пассажиров. Теперь каждый сможет зарядить гаджеты и воспользоваться индивидуальными светильниками, что особенно актуально для современных путешественников. Такие изменения соответствуют мировым тенденциям в пассажирских перевозках, где акцент делается на персонализацию и комфорт.
Пока массовое внедрение новых вагонов предполагает только ночные маршруты, время запуска и стоимость билетов (по слухам - от 1100 рублей) официально не объявлены. Однако сам факт презентации макета говорит о серьезных намерениях РЖД обновить самый востребованный сегмент пассажирских перевозок.
В целом, обновление плацкартных вагонов РЖД может стать важным шагом для всей отрасли. Согласно данным, новые вагоны соответствуют мировым стандартам комфорта и безопасности. Если проект будет реализован полностью, это повысит уровень железнодорожных перевозок и позволит пассажирам получить новый уровень сервиса на привычных маршрутах.
Похожие материалы
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 10:28
Вагоны нового поколения РЖД: душ, холодильник и индивидуальный климат-контроль
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить подход к комфорту на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских поездов.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 02:04
Новый плацкарт РЖД: больше мест, индивидуальные розетки и увеличенное пространство
В РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенной вместимостью, современными удобствами и акцентом на приватности. Это может изменить подход к дальним поездкам и задать новые стандарты для общественного транспорта в России.Читать далее
-
07.08.2026, 00:43
Adria Coral XL 660 SL: альковный автодом 2024 года с АКПП и пятью спальными местами
Adria Coral XL 660 SL - новинка среди альковных автодомов, рассчитанная на пять человек. Модель выделяется вместительным багажником, двумя полноценными двуспальными кроватями и современной системой отопления. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к таким решениям растет именно сейчас.Читать далее
-
07.08.2026, 00:27
Adria Sonic Plus 700 SL: интегрированный автодом с пятью спальными местами и премиальной отделкой
Adria Sonic Plus 700 SL выходит на российский рынок домов на колесах, предлагая пять спальных мест, современную систему безопасности и премиальную отделку. Модель адаптирована для суровых климатических условий, что особенно актуально на фоне роста интереса к автотуризму в России.Читать далее
-
07.08.2026, 00:01
РЖД ввели одноместные купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: цена и сервис
На ночных поездах между Москвой и Санкт-Петербургом появились вагоны с одноместными купе. Это решение сочетает приватность, расширенный сервис и стоимость ниже класса СВ, что особенно актуально для тех, кто ценит комфорт и личное пространство в пути.Читать далее
-
06.08.2026, 18:34
Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии
Электрическое воздушное такси Midnight впервые выполнило пилотируемый межгородской рейс в США, что может изменить подход к городским и пригородным перевозкам. Испытания аппарата - важный этап для рынка eVTOL и будущих коммерческих маршрутов.Читать далее
-
06.08.2026, 18:02
Kejashi меняет правила: новая система рулевого управления для мотоциклов
В Южной Австралии представили инновационную систему Kejashi, позволяющую переднему колесу мотоцикла двигаться отдельно от рамы. Это решение может стать ключевым для повышения устойчивости и безопасности на поворотах, что особенно актуально на фоне поиска новых технологий для мотоциклистов.Читать далее
-
06.08.2026, 15:46
Новые купе РЖД: двухметровые полки, душевые и сенсорное управление
В 2026 году на российских железных дорогах появятся купейные вагоны нового поколения с увеличенными спальными местами, душевыми и современными системами хранения. Это решение может повлиять на привычные стандарты комфорта для пассажиров дальних маршрутов.Читать далее
Похожие материалы
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 10:28
Вагоны нового поколения РЖД: душ, холодильник и индивидуальный климат-контроль
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить подход к комфорту на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских поездов.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 02:04
Новый плацкарт РЖД: больше мест, индивидуальные розетки и увеличенное пространство
В РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенной вместимостью, современными удобствами и акцентом на приватности. Это может изменить подход к дальним поездкам и задать новые стандарты для общественного транспорта в России.Читать далее
-
07.08.2026, 00:43
Adria Coral XL 660 SL: альковный автодом 2024 года с АКПП и пятью спальными местами
Adria Coral XL 660 SL - новинка среди альковных автодомов, рассчитанная на пять человек. Модель выделяется вместительным багажником, двумя полноценными двуспальными кроватями и современной системой отопления. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к таким решениям растет именно сейчас.Читать далее
-
07.08.2026, 00:27
Adria Sonic Plus 700 SL: интегрированный автодом с пятью спальными местами и премиальной отделкой
Adria Sonic Plus 700 SL выходит на российский рынок домов на колесах, предлагая пять спальных мест, современную систему безопасности и премиальную отделку. Модель адаптирована для суровых климатических условий, что особенно актуально на фоне роста интереса к автотуризму в России.Читать далее
-
07.08.2026, 00:01
РЖД ввели одноместные купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: цена и сервис
На ночных поездах между Москвой и Санкт-Петербургом появились вагоны с одноместными купе. Это решение сочетает приватность, расширенный сервис и стоимость ниже класса СВ, что особенно актуально для тех, кто ценит комфорт и личное пространство в пути.Читать далее
-
06.08.2026, 18:34
Midnight совершил первый межгородской рейс: электротакси испытали в Калифорнии
Электрическое воздушное такси Midnight впервые выполнило пилотируемый межгородской рейс в США, что может изменить подход к городским и пригородным перевозкам. Испытания аппарата - важный этап для рынка eVTOL и будущих коммерческих маршрутов.Читать далее
-
06.08.2026, 18:02
Kejashi меняет правила: новая система рулевого управления для мотоциклов
В Южной Австралии представили инновационную систему Kejashi, позволяющую переднему колесу мотоцикла двигаться отдельно от рамы. Это решение может стать ключевым для повышения устойчивости и безопасности на поворотах, что особенно актуально на фоне поиска новых технологий для мотоциклистов.Читать далее
-
06.08.2026, 15:46
Новые купе РЖД: двухметровые полки, душевые и сенсорное управление
В 2026 году на российских железных дорогах появятся купейные вагоны нового поколения с увеличенными спальными местами, душевыми и современными системами хранения. Это решение может повлиять на привычные стандарты комфорта для пассажиров дальних маршрутов.Читать далее