Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 08:20

РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки

РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки

Плацкарт нового поколения от РЖД: приватность как в купе, простор как в СВ, верхние полки — под вопросом

РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки

РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.

РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.

В России массовые железнодорожные перевозки могут дать новый импульс: в РЖД впервые продемонстрировали образец плацкартного вагона следующего поколения. Для миллионов пассажиров это событие может стать началом перемены в привычном формате дальних поездок.

Главная идея нового вагона — увеличение внутреннего пространства и внедрение современных решений для хранения вещей. В макете, который был представлен на выставке-форуме «Транспорт России» 2025 года, встроены розетки (USB и 220 В), персональные светильники, продуманная вентиляция и новые столы. Для создания приватности на каждом месте появились шторки, полки стали длиннее и шире: боковые увеличились на 14 см по длине и на 3 см по ширине, поперечные - на 10 и 4 см соответственно. Вместимость вагона выросла с 54 до 58 мест, что позволяет перевозить больше пассажиров без потери комфорта.

Вопреки слухам, массового отказа от верхних полок не ожидается. Кроме того, их размеры и удобство размещения багажа улучшены. Это особенно важно для тех, кто путешествует с большими сумками или предпочитает нижние места, где раньше часто возникали трудности из-за тесноты и нехватки пространства.

РЖД выполняет работу по устранению основных недостатков старых плацкартных вагонов: теснота, шум, отсутствие личного пространства и нехватка розеток, что давно вызывает недовольство пассажиров. Теперь каждый сможет зарядить гаджеты и воспользоваться индивидуальными светильниками, что особенно актуально для современных путешественников. Такие изменения соответствуют мировым тенденциям в пассажирских перевозках, где акцент делается на персонализацию и комфорт.

Пока массовое внедрение новых вагонов предполагает только ночные маршруты, время запуска и стоимость билетов (по слухам - от 1100 рублей) официально не объявлены. Однако сам факт презентации макета говорит о серьезных намерениях РЖД обновить самый востребованный сегмент пассажирских перевозок. 

В целом, обновление плацкартных вагонов РЖД может стать важным шагом для всей отрасли. Согласно данным, новые вагоны соответствуют мировым стандартам комфорта и безопасности. Если проект будет реализован полностью, это повысит уровень железнодорожных перевозок и позволит пассажирам получить новый уровень сервиса на привычных маршрутах.

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