Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 20:49

РЖД показали новый плацкарт: шире, удобнее и с индивидуальными розетками

РЖД показали новый плацкарт: шире, удобнее и с индивидуальными розетками

Плацкарт нового поколения от РЖД: приватность как в купе, простор как в поезде, но судьба верхних полок пока не ясна

РЖД показали новый плацкарт: шире, удобнее и с индивидуальными розетками

РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенной шириной и современными удобствами. Впервые акцент сделан на приватности и личном пространстве, что может изменить восприятие дальних поездок по России. Важно понять, как эти перемены скажутся на пассажирах уже в ближайшие годы.

РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенной шириной и современными удобствами. Впервые акцент сделан на приватности и личном пространстве, что может изменить восприятие дальних поездок по России. Важно понять, как эти перемены скажутся на пассажирах уже в ближайшие годы.

В России плацкартные вагоны всегда были доступным способом путешествовать на большие расстояния, но их теснота и отсутствие приватности давно вызывали недовольство. Теперь РЖД решило изменить привычный формат: на выставке «Транспорт России» был показан макет новой плацкартной вагона габарита Т, который обещает больше пространства и современные удобства.

Главное новшество — увеличенная ширина и длина вагона. Это позволит создать больше личного пространства для каждого пассажира, а значит, поездки станут менее утомительными. В макете предусмотрены концевые шторки, персональные светильники, розетки USB и 220 В, а также продуманная система хранения багажа. Интерьер выглядит современно, воздуховоды и столы обеспечивают комфорт.

Вопреки слухам, массового отказа от верхних полок не будет. Наоборот, вместимость вагона может вырасти с 54 до 58 мест. Полки становятся длиннее и шире: поперечные увеличиваются на 14 см в длину и на 3 см в сторону, боковые — на 10 см в длину и на 4 см в сторону. Это следует отнести к размещению вещей и сделать приспособление для пассажиров на верхних сиденьях.

Особое внимание уделено приватности: оконные шторки лучше создают личное пространство, наличие розеток и светильников в каждом месте соответствует современным требованиям. Для тех, кто часто пользуется гаджетами, это станет преимуществом. Кроме того, новая система хранения багажа решает одну из основных проблем старых вагонов.

Пока неизвестно, когда новые вагоны появятся на регулярных маршрутах и сколько будут стоить билеты. Официальной информации о маршрутах, сроках запуска и окончательной комплектации пока нет. Однако сам факт реализации макета говорит о серьезных намерениях РЖД обновить самый массовый сегмент пассажирских перевозок.

Мировые тенденции в пассажирских перевозках уже давно создают индивидуальный комфорт и персонализацию пространства. Если проект РЖД будет реализован полностью, это станет шагом вперед для российских железных дорог. Важно помнить, что такие переменные могут не только повысить уровень обслуживания, но и изменить ожидания пассажиров от посещения на большом расстоянии. С учетом данных, новые вагоны могут стать такими, как массовый транспорт, способный меняться под запрос времени.

Плацкартные вагоны традиционно рассчитаны на 54 места, но часто критикуются за тесноту, шум и отсутствие личного пространства. Новый формат может изменить отношение к дальним поездкам, если заявленные решения дойдут до серийного производства. Кстати, подобные тенденции наблюдаются и в автомобильной сфере: например, эксперты отмечают, что покупатели все чаще отдают предпочтение современным и более комфортным моделям, что видно по смене предпочтений между Lada Largus и Haval M6 .

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