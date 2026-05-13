«Ёлочка»: РЖД показали вагон, где у вас будет личная капсула и душ — забудьте про свисающие ноги

РЖД показали новый вагон с капсулами и диагональными полками для комфорта

Российские железные дороги представили концепцию вагона с увеличенной шириной и инновационным размещением спальных мест. Новый формат обещает больше уединения и удобства для пассажиров, а также дополнительные функции для хранения багажа и отдыха. Эксперты отмечают, что изменения могут изменить привычный опыт поездок на дальние расстояния.

В России представлены пассажирские вагоны, которые могут полностью изменить представление о дальних поездках на поезде. На выставке «Транспорт России» РЖД впервые продемонстрировал макет вагона с необычной планировкой, получившей название «Ёлочка» из-за диагонального расположения спальных мест. Целью такого подхода является решение одной из основных проблем плацкартных вагонов — неудобств для высоких пассажиров и отсутствия личного пространства.

В новом вагоне предусмотрены две формы размещения: персональные капсулы и открытые купе. Капсулы отделены от коридора стенкой и шторкой, что позволяет путешествовать в уединении, не мешая соседям. Такой вариант особенно оценят те, кто предпочитает путешествовать в одиночку или работать в дороге. Открытые купе, расположенные рядом с классической картой, рассчитаны на семью или компанию, где важны общение и совместный отдых.

Дизайн — Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ». Как отмечает шеф-дизайнер «2050.ЛАБ» Алексей Шаршаков, главная форма «Ёлочки» — автономность каждой капсулы. Внутри предусмотрено всё необходимое: спальное место, стол для еды или работы, концевые зарядные станции для гаджетов, вешалки и кармашки для хранения вещей. Для багажа предусмотрены дополнительные ниши под потолком, а для чемоданов пассажиров тестируется длинная полка.

Вагон выполнен в габарите Т: ширина увеличена на 28 см, длина — на 73 см. Благодаря этому удлинены спальные полки на 15 см — теперь их длина составляет 185 см. Это особенно важно для высоких пассажиров, которым раньше приходилось спать с ногами, свисающими в проход. Теперь такой проблемы не будет, и поездка станет для всех комфортнее.

В начале вагона размещена функциональная зона, которую можно использовать в качестве багажного отделения или места для отдыха с вендинговым автоматом. Помимо двух санузлов, в новом вагоне предусмотрена отдельная душевая кабина. В РЖД подчёркивают, что концепция будет дорабатываться с учётом пожеланий пассажиров, чтобы сделать поездки максимально комфортными и современными.