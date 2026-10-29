Почему к столику в плацкарте больше не пустят - в новых вагонах их будут делать совсем по-другому

29 октября 2026, 23:11
РЖД показали плацкарт нового вагона с душем и местами для 58 пассажиров
РЖД показали плацкарт нового вагона с душем и местами для 58 пассажиров
В макете плацкартного вагона РЖД предусмотрены персональные столики и шторки, а у каждого места - розетка и USB-порт. В вагоне также появятся душевая кабина и второй туалет; серийные закупки запланированы на 2027 год.
На верхних полках нового проекта предусмотрены отдельные столики и розетки, чтобы пассажиры получили максимум удобства с соседями. РЖД был представлен макет плацкартного вагона, где на каждом месте также будет индивидуальная шторка по всей длине спального места и светодиодное освещение.
В индивидуальном пространстве пассажира предусмотрены розетка на 220 В и USB-порт — это позволит не искать зарядное устройство в дороге, а шторки добавят приватности в общем вагонном пространстве. Пока речь идет о макете, серийное производство не подтверждено.
Новый вагон сделан крупнее прежних моделей: ширина выросла на 28 см, длина — на 73 см. При этом количество мест составляет 58, а сами места, по представленным данным, становятся просторнее. Поперечные полки будут длиной 189,1 см, боковые — 187,5 см. Эти размеры позволяют вытянуться на весь рост даже рослым пассажирам; ширина полок также увеличена, хотя ее точное значение не приводится.
Еще одно изменение касается санитарной зоны: в макете предусмотрены душевая кабина и второй туалет. По замыслу разработчиков, это должно сократить время ожидания и улучшить гигиенические условия в пути. В каждом месте также будет отдельный воздуховод, чтобы пассажир мог регулировать поток воздуха, не создавая сквозняка для всего отсека.
Практический эффект нововведений будет зависеть от того, как решения реализуются в серийных вагонах. В ходе испыытаний новые вагоны должны будут показать свою эффективность.
Заместитель генерального директора РЖД сообщил, что конструкторская документация почти завершена. Серийные закупки новых вагонов запланированы на 2027 год. Первоначально обновленные составы намерены направить на наиболее загруженные маршруты, включая южное направление и сеть Урала с Сибирью.
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