Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

7 ноября 2026, 20:20

Верхние полки остаются: РЖД показали макет нового плацкарта на 58 пассажиров

Верхние полки остаются: РЖД показали макет нового плацкарта на 58 пассажиров

Плацкарт новой эпохи: РЖД увеличивает вагон, добавляет шторки и розетки — как будем ездить в 58-местном формате

Верхние полки остаются: РЖД показали макет нового плацкарта на 58 пассажиров

В проекте плацкарта габарита Т поперечные полки планируют удлинить на 14 см. Их ширину увеличат на 3 см. Боковые станут примерно на 10 см длиннее и на 4 см шире. Вместимость вагона может вырасти с 54 до 58 мест.

В проекте плацкарта габарита Т поперечные полки планируют удлинить на 14 см. Их ширину увеличат на 3 см. Боковые станут примерно на 10 см длиннее и на 4 см шире. Вместимость вагона может вырасти с 54 до 58 мест.

РЖД представили концепцию обновленного плацкартного вагона, в котором сохранены верхние полки, но значительно повышена комфортность поездки. В представленном проекте верхние полки остаются на месте, а вместимость плацкартного вагона может вырасти с 54 до 58 пассажиров

Макет нового вагона РЖД выполнен в масштабе 1:1 — он шире и длиннее существующих моделей. Дополнительное пространство позволит увеличить спальные места и освободить больше места для багажа и личных вещей.

Поперечные полки планируют удлинить на 14 см, а их ширину увеличить на 3 сантиметра. Боковые полки будут примерно на 10 см длиннее и на 4 сантиметра шире. Проект предусматривает и более удобные багажные полки.

Особое внимание уделено личному пространству. Шторки позволят пассажирам закрывать свои места от посторонних взглядов. Индивидуальные воздуховоды дадут возможность регулировать поток воздуха на каждой полке.

В каждом месте предусмотрен персональный светильник и розетка 220 В. Для зарядки устройств добавят USB-порты. Столики обещают сделать удобнее, а интерьер оформить в современном стиле с учётом длительных поездок.

Пока речь идет о демонстрационном макете, представленном на транспортной выставке. О сроках внедрения и стоимости проекта информации пока нет — известно лишь, что решение о запуске серийного производства будет приниматься по итогам оценки пассажиров и технических испытаний.

Пока РЖД только представляют макет обновленного плацкарта, пассажирам доступны вполне современные поезда. Наиболее комфортный вариант — двухэтажные купейные вагоны, курсирующие на популярных направлениях, например между Москвой и Санкт-Петербургом, а также на юг. В них есть кондиционеры, биотуалеты, розетки и USB-порты в каждом купе, а также современные системы безопасности.

На многих маршрутах уже ходят поезда с вагонами нового поколения, где установлены индивидуальные светильники, шторки на окнах и более удобные спальные места. В плацкартных вагонах последних моделей также появились розетки и USB-разъемы, хотя они пока не в каждом месте. Кроме того, на ряде направлений курсируют полностью обновленные составы с улучшенной шумоизоляцией, современными туалетными комплексами и системами климат-контроля.

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