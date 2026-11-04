Почему к столику в плацкарте больше не пустят: в новых вагонах их будут делать совсем по-другому — теперь вместо соседей будут капсулы

Вагоны нового поколения: капсулы, душ и больше места для пассажиров

РЖД показали макет плацкартного вагона нового поколения: вместо привычной «общаги на колесах» — индивидуальные капсулы со шторками, розетками 220 В и USB, откидными столиками и светодиодным освещением у каждого места, включая верхние полки.

РЖД показали макет плацкартного вагона нового поколения: вместо привычной «общаги на колесах» — индивидуальные капсулы со шторками, розетками 220 В и USB, откидными столиками и светодиодным освещением у каждого места, включая верхние полки.

РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения, который может полностью изменить представление о поездках на дальние расстояния. Вместо привычной «общаги на колесах» пассажирам предложат индивидуальные капсулы с личными шторками, розетками и столиками даже для верхних полок. Такой подход обещает решить вечные споры за стол и розетку, а также повысить уровень приватности и комфорта.

У каждого места теперь предусмотрены собственный откидной столик, персональная шторка по всей длине, светодиодное освещение, розетка 220 В и USB-порт. Это значит, что больше не придется делить стол с соседом или искать свободную розетку для зарядки гаджетов. Для многих пассажиров такие перемены могут стать настоящим прорывом в организации пространства.

Габариты вагона увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с прежними моделями. Количество мест выросло до 58, но каждое из них стало просторнее. Длина поперечных полок теперь 189,1 см, а боковых — 187,5 см, что позволяет даже высоким пассажирам вытянуться во весь рост. Ширина полок также увеличилась, что заметно сказывается на комфорте сна — по словам ведущего, сон будет удобным.

Впервые в истории российских плацкартных вагонов появится душевая кабина и второй туалет. Это решение должно снизить утренние очереди и повысить уровень гигиены в пути. Разработчики рассчитывают, что это сократит утренние очереди и улучшит гигиену в пути. Индивидуальные воздуховоды у каждого места позволят регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека. Каждое место оснастят шторкой: у каждого будет более уединенное пространство, хотя вагон остается плацкартным.

По словам заместителя генерального директора РЖД, конструкторская документация почти завершена, а серийные закупки новых вагонов запланированы на 2027 год. В первую очередь обновленные составы появятся на самых загруженных направлениях — юг, Урал, Сибирь. Такой шаг может стать важным этапом в развитии железнодорожных перевозок, особенно на фоне растущих требований к комфорту и приватности.

Запуск новых плацкартных вагонов может существенно изменить опыт поездок для миллионов россиян. Важно отметить, что подобные инновации в железнодорожном транспорте встречаются нечасто, а появление душевых и индивидуальных капсул в плацкарте — шаг, который может задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок в стране.