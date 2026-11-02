К столику больше не подойти: почему в новых плацкартных вагонах РЖД это станет не возможным, как это работает и что предложат вместо привычной «общаги на колесах»

Как будут устроены новые плацкартные вагоны РЖД

В макете нового плацкартного вагона каждому месту отвели личную шторку и розетки, а в салоне предусмотрели душевую и второй туалет. Серийные закупки РЖД планируют начать в 2027 году.

В макете нового плацкартного вагона каждому месту отвели личную шторку и розетки, а в салоне предусмотрели душевую и второй туалет. Серийные закупки РЖД планируют начать в 2027 году.

РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения, который может изменить представление о поездках на дальние расстояния. Вместо привычной «общаги на колесах» пассажирам предложат индивидуальные капсулы с личными шторками, розетками и столиками даже для верхних полок. Такой подход обещает решить вечные споры за стол и розетку, а также повысить уровень приватности и комфорта.

В каждом месте предусмотрены собственный откидной столик, персональная шторка по всей длине, светодиодное освещение, розетка на 220 В и USB-порт. Аналогичный набор оборудования заявлен и для верхних полок. Замысел понятен: пассажиру не придется делить стол с соседом или искать свободную розетку. Однако пока речь идет о представленном макете, а не о вагонах, уже вышедших на маршрут.

Приватность дополняют концевые капсулы. Если в привычной «общаге на колесах» пассажиры находятся в общем пространстве, то индивидуальные шторки должны отделять каждое место. В вагоне также предусмотрены персональные воздуховоды: они позволят регулировать поток воздуха у полки, не создавая сквозняка для всего отсека.

Есть и изменения в общей планировке. Впервые для российских плацкартных вагонов в макете предусмотрены душевая кабина и второй туалет. По замыслу разработчиков, это должно сократить утренние очереди и повысить гигиенический комфорт в дороге.

Габариты вагона увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см по сравнению с прежними моделями. Вместимость при этом составит 58 мест. Длина поперечных полок — 189,1 см, боковых — 187,5 см. Ширина полок также увеличена. Эти размеры призваны дать пассажирам больше места для сна, в том числе высоким людям.

По словам заместителя генерального директора РЖД, конструкторская документация почти завершена, а серийные закупки новых вагонов запланированы на 2027 год. В первую очередь обновленные составы появятся на самых загруженных направлениях — юг, Урал, Сибирь. Такой шаг может стать важным этапом в развитии железнодорожных перевозок, особенно на фоне растущих требований к комфорту и приватности.

Если исходить из представленной информации, запуск новых плацкартных вагонов может существенно изменить опыт поездок для миллионов россиян. Подобные инновации в железнодорожном транспорте встречаются нечасто, а появление душевых и индивидуальных капсул в плацкарте — шаг, который может задать новый стандарт для всего рынка пассажирских перевозок в стране.