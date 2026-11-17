17 ноября 2026, 20:31
Купе без соседей за 5000 рублей: чем вагон 1Б «Экспресса» №3/4 отличается от СВ и обычного купе
Купе без соседей за 5000 рублей: чем вагон 1Б «Экспресса» №3/4 отличается от СВ и обычного купе
В вагоне №3 поезда Москва - Санкт-Петербург пассажир получает отдельное купе без верхней полки. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену включены завтрак и доступ в бизнес-зал на вокзале отправления.
Одноместное размещение по цене вдвое ниже СВ — предложение, которого на российских железных дорогах почти не встретить. Пассажирам поезда «Экспресс» №3/4 предлагают формат, где приватность соседствует с включенным питанием, но за меньшие деньги, чем классический вагон СВ.
В вагоне 1Б пассажир получает купе целиком: верхней полки здесь нет. Вместо нее — широкое спальное место, которое днем складывается в кресло.
Для личных вещей установлен шкафчик, рядом — умывальник с зеркалом. В купе есть телевизор с разъемами для подключения своих устройств, а индивидуальная вентиляция позволяет настроить микроклимат под себя.
Всего в вагоне девять купе. Формат рассчитан на тех, кто предпочитает ночевать в отдельном пространстве и не делить купе с незнакомыми пассажирами. В описании отмечено, что небольшое количество купе помогает избежать очередей в туалет.
Билет обходится в 5000-6000 рублей. Для сравнения: цены на классическое СВ начинаются почти от 10 000 рублей. В стоимость поездки включены горячий завтрак на выбор и полноценный набор к нему, а также доступ в бизнес-зал на вокзале прибытия.
К услугам прилагаются гигиенический набор и тапочки. Дополнительно пассажир получает фирменную шоколадку. Так вагон 1Б занимает промежуточное место между стандартным купе и СВ — по сочетанию отдельного размещения и цены.
Ночной график поезда «Экспресс» №3/4 должен дать пассажирам возможность отдохнуть в пути: отправление предусмотрено поздним вечером, прибытие — утром. Стоянок для высадки нет.
Сравнение с другими составами показывает, чем отличается предложение. В поезде «Стриж» есть купе с душем, но завтрак в описании не предусмотрен. Одноместных купе «Красная стрела» не предлагает. То же самое касается «Мегаполиса». Вагон 1Б «Экспресса» №3/4 сочетает отдельное место с включенным питанием.
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