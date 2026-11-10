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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

10 ноября 2026, 18:17

В поездах Москва — Санкт-Петербург запустили одноместные купе с душем и завтраком

В поездах Москва — Санкт-Петербург запустили одноместные купе с душем и завтраком

РЖД представили вагоны нового уровня: одноместные купе с регулируемым климатом, питанием и душем

В поездах Москва — Санкт-Петербург запустили одноместные купе с душем и завтраком

В поезде «Экспресс» на маршруте Москва-Петербург появились одноместные купе с автономной вентиляцией и душем. В билет включен завтрак с горячим блюдом; места, как сообщается, быстро раскупают, несмотря на более высокую цену.

В поезде «Экспресс» на маршруте Москва-Петербург появились одноместные купе с автономной вентиляцией и душем. В билет включен завтрак с горячим блюдом; места, как сообщается, быстро раскупают, несмотря на более высокую цену.

На маршруте Москва — Санкт-Петербург начали курсировать одноместные купе с душем, автономной вентиляцией и включенным в стоимость завтраком. Подобный формат обслуживания ранее не встречался на российских железных дорогах, что делает предложение особенно востребованным среди пассажиров, ценящих личное пространство и комфорт.

Появление таких купе в поезде «Экспресс» стало заметным событием на рынке пассажирских перевозок. Поездка между двумя столицами теперь может восприниматься как полноценное путешествие: пассажир получает отдельное пространство, современный интерьер и сервис, который прежде ассоциировался только с премиальными авиарейсами.

Ключевое преимущество нового формата — отсутствие соседей по купе. Свет, температуру и вентиляцию пассажир регулирует самостоятельно, что особенно важно для тех, кто устал от привычной обстановки в вагонах. Интерьер выполнен в светлых тонах, а эргономика продумана до мелочей: ничего лишнего, только функциональность и удобство.

Отдельного внимания заслуживает полноценный душ — для российских поездов он пока остается редкой роскошью. Завтрак входит в стоимость билета: пассажира встречает официант и предлагает на выбор сырную или мясную нарезку, два вида сока и горячее блюдо — от каши с ягодами до омлета или блинчиков с семгой. Такой уровень сервиса уже сравнивают с практикой ведущих авиакомпаний.

Спрос на новые купе оказался настолько высоким, что билеты раскупают практически сразу после открытия продаж, несмотря на более высокую цену. Для многих пассажиров это не просто поездка, а возможность провести время в дороге в тишине и уединении, без компромиссов и случайных попутчиков.

По данным в Санкт-Петербурге, спрос на билеты в новых вагонах стабильно растет. Пассажиры отмечают не только повышение уровня комфорта, но и улучшение эмоционального состояния. Российские железные дороги продолжают обновлять парк и внедрять современные стандарты, делая ставку на индивидуальный подход. Запуск одноместных купе с душем и завтраком — часть этой стратегии, которая уже меняет привычки пассажиров на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Отмечается, что подобные изменения могут быть востребованы и в других видах транспорта, где запрос на личное пространство и услуги высокого уровня только растет.

Тенденция к уединению и качественному обслуживанию в путешествиях набирает обороты не только на железной дороге. В сегменте автодомов и строительных решений, меняющих представление о комфорте, все большую популярность приобретают капсульные автодома на базе автобусов с отдельными спальными местами и современной кухней — например, уникальные автодома на платформе Scania.

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