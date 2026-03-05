Новые одноэтажные вагоны с современным сервисом и обновленным интерьером заменят плацкарт на российских железных дорогах

5 марта 2026, 21:08
РЖД прекращает закупку плацкартных вагонов: что изменится для пассажиров с 2026 года
С 2026 года на российских железных дорогах начнется масштабная замена привычных плацкартных вагонов на новые одноэтажные составы с современным сервисом. Это решение затронет миллионы пассажиров и изменит привычный облик дальних поездок. В чем суть перемен и как они скажутся на комфорте поездок - рассказываем в материале.
Рынок железнодорожных перевозок в России стоит на пороге масштабных перемен: с 2026 года закупка традиционных плацкартных вагонов будет полностью прекращена. Вместо них на маршруты выйдут новые одноэтажные вагоны, разработанные с учетом современных требований к комфорту и безопасности. Это решение уже закреплено в долгосрочных планах РЖД и Федеральной пассажирской компании, что делает перемены неизбежными для миллионов пассажиров.
Главная особенность новых вагонов заключается в их конструкции. Каждый состав будет состоять из двух вагонов, соединенных герметичным переходом, причем в одном из них разместят сервисную зону с вендинговыми аппаратами и душевой кабиной, что ранее было недоступно в плацкартных вагонах. Обслуживать такую пару будет всего один проводник, что позволит повысить эффективность работы персонала и снизить издержки. Внутреннее пространство новых вагонов обещает стать заметно более комфортным благодаря индивидуализированным местам, USB-розеткам, сенсорным панелям управления и светодиодной подсветке. В каждом купе появится система индивидуального регулирования температуры, спальные полки станут шире, а увеличение количества туалетов особенно важно для длинных маршрутов.
Однако старые плацкартные вагоны не исчезнут с российских железных дорог сразу: по информации РЖД, они останутся в эксплуатации, но пройдут глубокую модернизацию с обновлением оборудования, интерьера и сервисных зон. Таким образом, пассажиры смогут выбирать между обновленными плацкартами и принципиально новыми вагонами, ориентированными на разные классы обслуживания. Среди нововведений появится возможность выбора между трех типов купе, включая четырехместное по тарифу плацкарты, одноместное по тарифу купе и купе повышенной комфортности с индивидуальной туалетной комнатой по тарифу СВ, что позволит удовлетворить запросы самых разных категорий пассажиров.
РЖД также делает ставку на современный дизайн интерьера и улучшенную вибро- и звукоизоляцию, что должно сделать поездки не только более комфортными, но и тише, особенно на ночных маршрутах. Как отмечают эксперты, подобные изменения способны изменить восприятие железнодорожных путешествий в России и привлечь новых клиентов, ранее отдававших предпочтение другим видам транспорта. Переход на новые вагоны представляет собой не просто обновление подвижного состава, а стратегический шаг, который может задать новый стандарт качества для всей отрасли, и уже сейчас можно говорить о начале новой эры российских железных дорог.
