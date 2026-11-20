Двухэтажный вагон, где туалет и душ — внутри купе: когда это станет реальностью

РЖД прорабатывает двухэтажный вагон на 36 пассажиров с отдельным санузлом в каждом купе. Компания заявляет цену на уровне обычного купейного билета; выход на маршруты возможен через два-три года после утверждения проекта.

РЖД прорабатывает двухэтажный вагон на 36 пассажиров с отдельным санузлом в каждом купе. Компания заявляет цену на уровне обычного купейного билета; выход на маршруты возможен через два-три года после утверждения проекта.

В декабре 2025 года на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом в составе поезда «Красная стрела» начали курсировать купейные и штабные вагоны нового поколения. В их санузлах уже есть душевые кабины общего пользования и два санитарных помещения. Теперь РЖД реализует более приватный формат: в новом двухэтажном вагоне душ и туалет должны быть внутри каждого купе.

Вместимость вагона - 36 человек, примерно столько же занимает обычный купейный вагон. Планировка предусматривает одноместные и двухместные мини-купе: в первом варианте заявлено кресло-кровать, во втором - дополнительная откидная полка. Это важно для ценовой модели: билеты намерены продавать по цене стандартного купе, а не по цене СВ. Но пока речь идет только о проекте. Выход вагонов на маршруты возможен после одобрения документации.

Что предусмотрено в купе

Планировка включает одноместные и двухместные блоки. Для одного пассажира предусмотрено кресло-кровать, а в варианте для пары добавят откидную семейную полку. Собственный санузел будет в каждом купе, в нем разместят и душевую кабину.

В каждом блоке заявлены кондиционер и климат-контроль. Предусмотрены индивидуальное освещение и встроенный сейф. Проект также включает в себя высокоскоростной доступ в Интернет и розетку. Для отделки выбраны антибактериальные материалы.

В настоящее время вагон только проходит стадию разработки и обсуждения.

Вес вагона и подходящие маршруты

Конструкторы рассчитывают почти на треть уменьшить массу вагона относительно актуальных моделей. В кузове будут импользовать алюминий и композиты. Согласно описанию проекта, облегчение веса должно сократить затраты на разработку и уменьшение износа железнодорожных путей.

Аналогичные конструктивные решения применяются в Европе и Азии, но там они относятся к премиальному сегменту. РЖД заявляет для своего проекта стоимость проезда на уровне традиционного купе. Для пассажира это означает, что приватность хотят предложить без тарифа СВ, окончательные условия продажи билетов, пока не известны.

Если проект будет утвержден, вагоны смогут выйти на основные маршруты через два-три года после утверждения проекта. Среди рассмотренных - Москва - Санкт-Петербург и поездка до Казани. Отдельно упоминается линия между Москвой и Сочи.

Другие разработки для пассажиров

Параллельно РЖД разрабатывает вагон габарита «Т» увеличенной вместимости до 58 мест. Его кузов планируют сделать примерно на 28 см шире стандартного. Длина превысит стандартную примерно на 73 см. В санузле предусмотрены два туалета и отдельная душевая кабина. Также отмечается и расширение прохода на 9 см иувеличение длины спальных полок: верхние станут длиннее примерно на 16 см, нижние - на 6 см. Ширина полок также прибавит 3 см. Эти изменения описаны для купейной версии нового габарита.

В салоне заявлены розетка на 220 В и USB-порты. Пассажирам предложат индивидуальное освещение, шторы и регулировку вентиляции. Серийное производство вагона габарита «Т» намечено на 2027 год.