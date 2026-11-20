20 ноября 2026, 07:33
Двухэтажный вагон, где туалет и душ — внутри купе: когда это станет реальностью
Двухэтажный вагон, где туалет и душ — внутри купе: когда это станет реальностью
РЖД прорабатывает двухэтажный вагон на 36 пассажиров с отдельным санузлом в каждом купе. Компания заявляет цену на уровне обычного купейного билета; выход на маршруты возможен через два-три года после утверждения проекта.
В декабре 2025 года на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом в составе поезда «Красная стрела» начали курсировать купейные и штабные вагоны нового поколения. В их санузлах уже есть душевые кабины общего пользования и два санитарных помещения. Теперь РЖД реализует более приватный формат: в новом двухэтажном вагоне душ и туалет должны быть внутри каждого купе.
Вместимость вагона - 36 человек, примерно столько же занимает обычный купейный вагон. Планировка предусматривает одноместные и двухместные мини-купе: в первом варианте заявлено кресло-кровать, во втором - дополнительная откидная полка. Это важно для ценовой модели: билеты намерены продавать по цене стандартного купе, а не по цене СВ. Но пока речь идет только о проекте. Выход вагонов на маршруты возможен после одобрения документации.
Что предусмотрено в купе
Планировка включает одноместные и двухместные блоки. Для одного пассажира предусмотрено кресло-кровать, а в варианте для пары добавят откидную семейную полку. Собственный санузел будет в каждом купе, в нем разместят и душевую кабину.
В каждом блоке заявлены кондиционер и климат-контроль. Предусмотрены индивидуальное освещение и встроенный сейф. Проект также включает в себя высокоскоростной доступ в Интернет и розетку. Для отделки выбраны антибактериальные материалы.
В настоящее время вагон только проходит стадию разработки и обсуждения.
Вес вагона и подходящие маршруты
Конструкторы рассчитывают почти на треть уменьшить массу вагона относительно актуальных моделей. В кузове будут импользовать алюминий и композиты. Согласно описанию проекта, облегчение веса должно сократить затраты на разработку и уменьшение износа железнодорожных путей.
Аналогичные конструктивные решения применяются в Европе и Азии, но там они относятся к премиальному сегменту. РЖД заявляет для своего проекта стоимость проезда на уровне традиционного купе. Для пассажира это означает, что приватность хотят предложить без тарифа СВ, окончательные условия продажи билетов, пока не известны.
Если проект будет утвержден, вагоны смогут выйти на основные маршруты через два-три года после утверждения проекта. Среди рассмотренных - Москва - Санкт-Петербург и поездка до Казани. Отдельно упоминается линия между Москвой и Сочи.
Другие разработки для пассажиров
Параллельно РЖД разрабатывает вагон габарита «Т» увеличенной вместимости до 58 мест. Его кузов планируют сделать примерно на 28 см шире стандартного. Длина превысит стандартную примерно на 73 см. В санузле предусмотрены два туалета и отдельная душевая кабина. Также отмечается и расширение прохода на 9 см иувеличение длины спальных полок: верхние станут длиннее примерно на 16 см, нижние - на 6 см. Ширина полок также прибавит 3 см. Эти изменения описаны для купейной версии нового габарита.
В салоне заявлены розетка на 220 В и USB-порты. Пассажирам предложат индивидуальное освещение, шторы и регулировку вентиляции. Серийное производство вагона габарита «Т» намечено на 2027 год.
Похожие материалы
-
22.11.2026, 08:35
Россия, Монголия и Китай создали рабочую группу по Западному железнодорожному коридору
Монголия и Россия договорились создать рабочую группу с участием представителей Китая. Ей предстоит уточнить проект западного коридора через Монголию и условия финансирования. Сроки строительства в сообщении не названы.Читать далее
-
22.11.2026, 06:28
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
В вагоне №3 ночного поезда Москва - Санкт-Петербург всего девять отдельных купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену входят завтрак и дополнительные услуги, в том числе доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Формат занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
21.11.2026, 17:16
Водород вместо дизеля: российский поезд на топливных элементах отправляется на испытания
Сборка трехвагонного поезда на водородных топливных элементах завершается. После сертификации состав планируют вывести на тестовую эксплуатацию в 2027 году. Расчетный запас хода составляет 725 километров.Читать далее
-
20.11.2026, 20:12
РЖД готовит конкуренцию авиаперевозкам: плацкарт заменят вагоны нового формата
РЖД и Федеральная пассажирская компания включили одноэтажные вагоны в планы развития: в сцепке предусмотрены душ и вендинговые автоматы, а привычные плацкартные вагоны намерены оставить в работе и модернизировать. Сроки поставок не названы.Читать далее
-
20.11.2026, 11:24
Дешевле СВ, но с завтраком: РЖД нашли способ заставить вас доплатить за тишину
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон №3 с купе класса 1Б: пассажир едет один, верхней полки в купе нет. В публикации 110km.ru названа цена от 5000 до 6000 рублей и перечислены услуги, включенные в билет.Читать далее
-
20.11.2026, 08:44
Цена и время — не главное: на что смотреть при покупке билета на поезд, чтобы поездка не превратилась в мучение
Выбор места в вагоне влияет на тишину и возможность открыть окно, а класс обслуживания - на кондиционер и набор услуг. Разбираемся в особенностях «Экспресса» и фирменных поездов, в условиях штабного вагона и ограничениях двухэтажных составов.Читать далее
-
20.11.2026, 00:53
На выставке «Транспорт России» показали беспилотный тягач и подводный дрон
На выставке «Транспорт России» собрали решения для инфраструктуры. Росавиация показала беспилотный тягач для перевозки багажа. РЖД представила вагон с детской игровой зоной. Ространснадзор показал подводный дрон для обследования водоемов.Читать далее
-
19.11.2026, 20:53
Двухэтажный вагон с игровой зоной: что внутри — ФПК раскрыла планировку необычного поезда
ФПК совместно с ТМХ разрабатывает двухэтажный комбинированный вагон: четырехместные купе планируют разместить внизу, а наверху предусмотрены сидячие места и игровые зоны для детей. Сроки запуска и маршруты в сообщении не названы.Читать далее
-
19.11.2026, 16:02
Легендарный ЛиАЗ выпустил огромную электрическую гармошку на 150 человек
Низкопольный электробус особо большого класса вышел на испытания на дорогах общего пользования. Вместимость заявлена до 150 пассажиров, а запас хода в тестовой конфигурации достигает 170 км. Для городского транспорта важны и детали салона.Читать далее
-
19.11.2026, 11:40
РЖД готовят плацкарт на 58 мест с душевой и личными шторами — когда ждать на маршруте
До конца 2026 года РЖД рассчитывает запустить плацкартные вагоны на 58 мест с душевой и двумя санитарными зонами. У каждого места предусмотрят шторку и USB-розетку; светильник будет отдельным. Цены и даты выхода на маршруты пока не объявлены.Читать далее
Похожие материалы
-
22.11.2026, 08:35
Россия, Монголия и Китай создали рабочую группу по Западному железнодорожному коридору
Монголия и Россия договорились создать рабочую группу с участием представителей Китая. Ей предстоит уточнить проект западного коридора через Монголию и условия финансирования. Сроки строительства в сообщении не названы.Читать далее
-
22.11.2026, 06:28
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
В вагоне №3 ночного поезда Москва - Санкт-Петербург всего девять отдельных купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену входят завтрак и дополнительные услуги, в том числе доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Формат занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
21.11.2026, 17:16
Водород вместо дизеля: российский поезд на топливных элементах отправляется на испытания
Сборка трехвагонного поезда на водородных топливных элементах завершается. После сертификации состав планируют вывести на тестовую эксплуатацию в 2027 году. Расчетный запас хода составляет 725 километров.Читать далее
-
20.11.2026, 20:12
РЖД готовит конкуренцию авиаперевозкам: плацкарт заменят вагоны нового формата
РЖД и Федеральная пассажирская компания включили одноэтажные вагоны в планы развития: в сцепке предусмотрены душ и вендинговые автоматы, а привычные плацкартные вагоны намерены оставить в работе и модернизировать. Сроки поставок не названы.Читать далее
-
20.11.2026, 11:24
Дешевле СВ, но с завтраком: РЖД нашли способ заставить вас доплатить за тишину
На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом появился вагон №3 с купе класса 1Б: пассажир едет один, верхней полки в купе нет. В публикации 110km.ru названа цена от 5000 до 6000 рублей и перечислены услуги, включенные в билет.Читать далее
-
20.11.2026, 08:44
Цена и время — не главное: на что смотреть при покупке билета на поезд, чтобы поездка не превратилась в мучение
Выбор места в вагоне влияет на тишину и возможность открыть окно, а класс обслуживания - на кондиционер и набор услуг. Разбираемся в особенностях «Экспресса» и фирменных поездов, в условиях штабного вагона и ограничениях двухэтажных составов.Читать далее
-
20.11.2026, 00:53
На выставке «Транспорт России» показали беспилотный тягач и подводный дрон
На выставке «Транспорт России» собрали решения для инфраструктуры. Росавиация показала беспилотный тягач для перевозки багажа. РЖД представила вагон с детской игровой зоной. Ространснадзор показал подводный дрон для обследования водоемов.Читать далее
-
19.11.2026, 20:53
Двухэтажный вагон с игровой зоной: что внутри — ФПК раскрыла планировку необычного поезда
ФПК совместно с ТМХ разрабатывает двухэтажный комбинированный вагон: четырехместные купе планируют разместить внизу, а наверху предусмотрены сидячие места и игровые зоны для детей. Сроки запуска и маршруты в сообщении не названы.Читать далее
-
19.11.2026, 16:02
Легендарный ЛиАЗ выпустил огромную электрическую гармошку на 150 человек
Низкопольный электробус особо большого класса вышел на испытания на дорогах общего пользования. Вместимость заявлена до 150 пассажиров, а запас хода в тестовой конфигурации достигает 170 км. Для городского транспорта важны и детали салона.Читать далее
-
19.11.2026, 11:40
РЖД готовят плацкарт на 58 мест с душевой и личными шторами — когда ждать на маршруте
До конца 2026 года РЖД рассчитывает запустить плацкартные вагоны на 58 мест с душевой и двумя санитарными зонами. У каждого места предусмотрят шторку и USB-розетку; светильник будет отдельным. Цены и даты выхода на маршруты пока не объявлены.Читать далее