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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 18:53

Развитие РЖД: от «габарита Т» к персональным капсулам

Развитие РЖД: от «габарита Т» к персональным капсулам

В РЖД появился вагон с капсулами: цена ниже купе, место у окна — поезд, где наконец можно уединиться без соседей

Развитие РЖД: от «габарита Т» к персональным капсулам

Капсульный вагон должен дать пассажиру отдельное спальное место с занавеской и личным светом, сохранив более доступный формат поездки по сравнению с купе. Пока это проект: ориентир для его реализации - примерно 2028 год.

Капсульный вагон должен дать пассажиру отдельное спальное место с занавеской и личным светом, сохранив более доступный формат поездки по сравнению с купе. Пока это проект: ориентир для его реализации - примерно 2028 год.

Российские железные дороги последовательно движутся к повышению комфорта пассажиров. Ключевым этапом этой эволюции становится переход на вагоны увеличенного габарита «Т». Это не просто косметическое обновление, а фундамент для внедрения принципиально новых форматов поездок, включая капсульные вагоны, которые должны дать пассажирам больше личного пространства без резкого роста стоимости билета.

Основой для будущих инноваций служит увеличенный вагон габарита «Т». Он примерно на 28 см шире и на 73 см длиннее привычного состава. Это позволяет по-новому расположить полки и проходы, а также подключить дополнительное оборудование.

Сначала планируют выпуск обновленных плацкартных и купейных вагонов, а также вагонов-ресторанов. Капсульный формат станет следующим этапом развития пассажирских перевозок, который пока недоступен для покупки в готовом виде.

В проекте капсульного вагона спальные места расположены вдоль прохода в два уровня. Каждое место представляет собой небольшое личное пространство, отделенное от общего прохода шторкой или жалюзи. Внутри предусмотрены индивидуальный свет, USB-порт и розетка на 220 В. Для ручной клади отведено место, рядом находится столик. По сути, такая капсула занимает промежуточное положение между открытой плацкартной полкой и номером в капсульном отеле.

Что касается санитарной зоны, то отдельная душевая, встроенная в вагоны габарита «Т», будет общей. В расширенном плацкартном вагоне запланированы две санитарные комнаты и отдельная душевая; большой душ в каждой капсуле проектом не предусмотрен. Полки должны стать длиннее и шире нынешних, что напрямую связано с увеличенными размерами вагона.

Формат адресован прежде всего тем, кто едет один и хочет получить больше уединения, не оплачивая полноценное купе. В материалах РЖД капсульные вагоны связывают с небольшими региональными маршрутами и ограниченным числом мест. Их рассматривают как дополнение к плацкарту и купе, а не как замену.

Пока капсульный вариант остается проектом. Для его запуска потребуются разработка конструкций, опытные образцы, испытания и сертификация; ориентиром для показа такого вагона является примерно 2028 год. Серийные вагоны увеличенного габарита «Т» должны выйти раньше, но точных сроков для этого этапа в исходных данных нет.

Для использования в обычном плацкарте или капсуле по-прежнему требуются привычные решения для путешествий: беруши и маска для сна помогают устроиться поудобнее, а небольшой органайзер пригодится для вещей. На нижней полке меньше соседей и нет проходящих мимо пассажиров. Капсульный вагон пока нельзя купить в готовом формате билета.

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