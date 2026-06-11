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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 18:52

РЖД расширяет сеть турпоездов: новые маршруты и запуск рейсов в Китай

РЖД расширяет сеть турпоездов: новые маршруты и запуск рейсов в Китай

Туристические поезда РЖД доедут до Китая: что известно о новых маршрутах

РЖД расширяет сеть турпоездов: новые маршруты и запуск рейсов в Китай

РЖД готовит масштабное расширение туристических маршрутов, включая запуск поездов в Китай. Это решение может изменить рынок железнодорожного туризма и привлечь новых пассажиров, что особенно актуально на фоне растущего интереса к внутренним и международным путешествиям по железной дороге.

РЖД готовит масштабное расширение туристических маршрутов, включая запуск поездов в Китай. Это решение может изменить рынок железнодорожного туризма и привлечь новых пассажиров, что особенно актуально на фоне растущего интереса к внутренним и международным путешествиям по железной дороге.

Планы РЖД по запуску туристических поездов в Китай могут стать одним из самых заметных событий на рынке железнодорожного туризма в ближайшие годы. На форуме «Путешествуй!» заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников сообщил, что компания намерена не только увеличить количество поездов, но и расширить географию маршрутов, включая международные направления.

В прошлом году турпоезда РЖД перевезли около 1,3 млн пассажиров, что на 18% больше, чем годом ранее. В 2026 году ожидается дальнейший рост на 10–14%. Сейчас в маршрутной сети компании насчитывается 120 туристических поездов, из которых 78 обслуживают дальние направления, а 42 — пригородные. Для сравнения: год назад таких поездов было 112. Количество регионов, участвующих в проекте, также увеличилось: в этом году их стало 52, что на четыре больше, чем ранее.

График движения турпоездов уже утверждён до 2027 и начала 2028 года. В новом расписании появится 131 поезд, из них 87 — дальнего следования. Кроме того, маршрутная сеть расширится за счёт двух новых регионов и ряда городов, где раньше туристические поезда не останавливались. Это позволит сделать путешествия по России ещё более разнообразными и доступными.

Особое внимание уделяется развитию международного железнодорожного туризма. Уже сейчас доступны поездки в Беларусь, Абхазию и КНДР. Например, с августа 2022 года курсирует поезд «Белорусский вояж» по маршруту Москва — Брест/Гродно — Минск — Москва, которым воспользовались более 12,5 тыс. пассажиров. С мая 2025 года действует маршрут «В Корею» между Владивостоком и городами КНДР, а также регулярный поезд «Диоскурия» в Абхазию, который ежедневно перевозит тысячи туристов.

В планах РЖД — запуск туристических поездов в Китай уже в следующем году. Это направление может стать новым драйвером для развития железнодорожного туризма и привлечь дополнительный поток путешественников. Важно отметить, что все туристические составы формируются из современных вагонов: спальные вагоны с душем и развлекательной системой, вагоны-рестораны, лектории, бары с караоке и даже СПА. Такой подход делает поездки не только удобными, но и насыщенными впечатлениями.

Параллельно развиваются патриотические проекты: «Своих не бросаем», «Поезд Памяти», «Большая перемена» и другие. Эти инициативы изначально финансировались за счёт средств РЖД, но теперь к ним подключаются регионы и некоммерческие организации, что позволяет расширять масштабы перевозок. Важно, что с 1 марта 2026 года вступили в силу новые «Правила туристских перевозок», а также закреплены понятия «железнодорожные туристские перевозки», «туристский маршрут» и «туристский поезд». Это создаёт чёткую нормативную базу для дальнейшего развития отрасли.

Для сравнения, в автомобильной сфере также происходят значимые изменения: например, эксперты отмечают, что у популярных моделей, таких как Lada Granta, есть свои уязвимости, которые важно учитывать при выборе транспорта. Подробнее о слабых местах этой модели можно узнать в материале о ключевых проблемах Lada Granta

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