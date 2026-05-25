Дешевле купе, но комфортнее плацкарта: РЖД тестирует капсульные вагоны габарита «Т» — как изменится бюджетный проезд

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 18:06

РЖД внедряет капсульные вагоны габарита «Т»: больше места и душ по цене плацкарта

Российские железные дороги запускают принципиально новый тип вагонов - капсульные габарита «Т». Пассажиры получат больше пространства, индивидуальные капсулы и душ, сохраняя доступную стоимость билета. Почему это меняет рынок - в материале.

Российские железные дороги представляют заметное обновление для всех, кто предпочитает путешествовать экономно, но не готов жертвовать комфортом. Классический плацкарт, знакомый каждому по тесным проходам и вечной борьбе за розетку, уходит в прошлое. На смену приходит капсульный вагон габарита «Т» — решение, которое обещает изменить представление о бюджетных поездках на поезде.

Главное отличие нового вагона — увеличенные размеры кузова. Ширина стала больше на 28 сантиметров, длина — на 73 сантиметра. Конструкторы увеличили длину спальных мест: теперь поперечные полки составляют 189,1 см, боковые — 187,5 см. Даже самым высоким пассажирам больше не грозит опасность спать с согнутыми коленями или опасаться, что их ноги заденет проходящий проводник. При этом количество мест выросло до 58, что выгодно отличает новинку от стандартных 54 мест в обычной плацкарте.

Каждое место теперь превращается в мини-капсулу с плотной шторкой, что обеспечивает конфиденциальность, ранее доступную только в купе. Внутри капсулы — персональный воздуховод, индивидуальный светильник, откидной столик, розетка на 220 В и USB-порт. Даже на верхних полках теперь можно не только читать, но и заряжать гаджеты без очереди. В туалете, впервые для массовых вагонов, появился полноценный душ — раньше такая опция была только в фирменных купе и СВ.

Первые пилотные рейсы с новыми вагонами стартуют между Москвой и Санкт-Петербургом уже в 2026 году. Массовое внедрение запланировано на 2027-й, а к 2028 году капсульные вагоны должны появиться на самых востребованных направлениях страны. Подобный подход может изменить не только уровень комфорта, но и саму культуру железнодорожных перевозок.

Эксперты отмечают, что запуск вагонов размера «Т» — это ответ на растущий спрос на персонализацию и базовый комфорт при сохранении доступной цены. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников отмечает: новый формат позволяет обеспечить конфиденциальность и удобство, которые раньше были доступны только в более дорогих классах. Это стратегический шаг к обновлению парка дальнего следования и улучшению условий железнодорожного транспорта.

Введение капсульных вагонов размера «Т» может стать важным этапом для всей транспортной отрасли России. Согласно данным, новые вагоны повышают качество услуг без увеличения стоимости билетов. Это особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и увеличения числа пассажиров на железных дорогах. Важно, что подобные решения могут подтолкнуть к прогрессу и другие сегменты пассажирских перевозок, а также задать новый стандарт для массового движения в стране.

