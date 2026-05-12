Спальные капсулы сменят плацкарт: в поездах РЖД появятся вагоны с 36 изолированными местами — как изменилась компоновка внутри вагона

12 мая 2026, 06:30
РЖД внедряет капсульные вагоны: новые стандарты комфорта и приватности в поездах
В 2026 году РЖД запускает принципиально новые вагоны с капсулами: индивидуальные спальные места длиной 2 метра, шумоизоляция и персональные удобства. Это решение меняет привычный формат поездок и поднимает планку комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.
В последние годы российские железные дороги готовят для пассажиров настоящую революцию в сфере комфорта. Уже в 2026 году на маршрутах появятся вагоны с индивидуальными капсулами, которые обещают изменить представление о дальних поездках. Главные особенности — спальные места длиной 2 метра, полная шумоизоляция и персональные удобства для каждого. Это не просто очередная модернизация, а принципиально новый подход к организации пространства в поездах.
Инженеры выбрали размер «Т», чтобы увеличить ширину вагона на 28 сантиметров и удлинить его почти на метр. Благодаря этому удалось отказаться от привычных двухъярусных полок: теперь в плацкартном вагоне всего 36 мест вместо 54, но каждое из них — отдельная капсула с собственной шторкой, розеткой, USB-портом, полкой для ручной клади и фоновым освещением. Конструкционная скорость новых вагонов — до 160 км/ч, срок службы рассчитан на 40 лет.
В РЖД подчеркивают, что капсульный формат — это не косметические изменения, а новая философия поездки. Пассажиры смогут выбирать: оставить привычную плацкарту для общения или занять капсулу ради уединения и спокойного сна. Стоимость билета в капсулу будет ниже, чем в купе, но выше, чем в обычном плацкарте. Первые такие вагоны выйдут на линию уже через два года, а к 2028‑му они появятся на самых популярных межгородских направлениях. Параллельно идет модернизация депо для обслуживания новых составов.
Первые отзывы участников тестовых поездок неоднозначны. Одни отмечают, что шторка и индивидуальное освещение позволяют работать ночью, не мешая соседям и защищая от посторонних взглядов. Другие скучают по живому общению за столиком и называют капсулы «изолятором». Тем не менее классические купе и плацкарты останутся в расписании для семей и компаний, а новый формат расширит выбор для всех категорий пассажиров. Теперь вместо привычного «верхняя-нижняя» можно будет сказать «капсула у окна» — и это уже не фантазия, а реальность ближайших лет.
Эксперты рынка пассажирских перевозок уже называют капсульный дизайн одним из самых смелых экспериментов РЖД за последние десятилетия. По их мнению, успех нововведения будет зависеть от того, насколько удачно разработчикам удастся совместить эргономику, приватность и приемлемую цену билета. Если проект окажется востребованным, в перспективе возможна и адаптация капсульной концепции для ночных поездов международных направлений, где конкуренция с авиаперевозчиками особенно высока.
