Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

10 мая 2026, 05:06

РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для ночных поездок

Индивидуальные капсулы для сна в поездах РЖД - как изменится путешествие на железной дороге

В 2028 году РЖД запускает принципиально новый тип вагонов - капсульные модули для сна. Это решение обещает изменить привычный формат ночных поездок, обеспечив тишину и приватность для одиночных пассажиров. Почему этот шаг важен именно сейчас и как он повлияет на рынок железнодорожных перевозок - разбираемся в материале.

В ближайшие годы российские железные дороги готовят революцию в сфере пассажирских перевозок. Уже к 2028 году на маршрутах появятся вагоны с индивидуальными капсулами для сна - формат, который способен полностью изменить представление о ночных поездках на поезде. Для многих путешественников это станет долгожданным ответом на вечный спор между плацкартом и купе.

Главная особенность новых вагонов - индивидуальные капсулы, рассчитанные на одного человека. Внутри - полноценная шумоизоляция, два режима освещения (мягкий для отдыха и направленный для чтения), ниша для ручной клади и удлиненное спальное место. Для пассажиров выше среднего роста это особенно актуально: теперь ноги не будут мешать проходу и не окажутся на виду у соседей. Такой подход обеспечивает не только физический комфорт, но и долгожданную приватность, которой так не хватало в традиционных вагонах.

Идея капсульных вагонов не нова - подобные решения давно используются в Японии. Однако российская версия адаптирована под наши реалии: ночи в поезде здесь длиннее, а расстояния - больше. Капсулы рассчитаны на полноценный ночной отдых, а не на короткий сон в пути. По информации РЖД, первые вагоны нового габарита Т, которые шире и длиннее привычных, начнут поступать уже в 2026 году. В них появятся обновленные плацкарты, спальные вагоны и рестораны, а спустя два года - и капсульные модули.

Важно отметить, что капсулы рассчитаны прежде всего на одиночных путешественников, ценящих тишину и личное пространство. Для семей с детьми или компаний такой формат вряд ли подойдет - здесь нет возможности разместить много багажа или общаться всей группой. Но для тех, кто устал от открытости плацкарта и не готов платить за целое купе, это может стать оптимальным решением.

Введение капсульных вагонов решает сразу две давние проблемы российских поездов: физический дискомфорт и отсутствие приватности. Теперь не придется засыпать под разговоры соседей или объясняться с попутчиками. Если проект будет реализован в срок, ночные поездки перестанут быть испытанием на выносливость и превратятся в полноценный отдых. Вполне возможно, что уже через несколько лет привычный вопрос «купе или плацкарт» уступит место новому выбору - капсула или классика.

