Плацкарт и купе уйдут в прошлое: РЖД запускает капсульные вагоны — как теперь будем путешествовать

РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездок по России

В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива плацкарту и купе. Новый формат обещает тишину, приватность и удобство для одиночных путешественников, меняя привычный подход к ночным поездкам.

В последние годы ночные поездки на поезде по России могут полностью преобразиться. РЖД запускает капсульные вагоны, которые обещают заменить привычные плацкарты и купе для тех, кто ценит личное пространство и спокойствие. Это не просто очередная модернизация, а попытка создать новый стандарт комфорта на дальних маршрутах.

В отличие от традиционных вагонов, капсулы рассчитаны на одного пассажира и имеют высокую шумоизоляцию, а не просто занавески. Внутри — два типа освещения, место для ручной клади и удлиненное спальное место, что особенно важно для высоких людей. Такой подход вдохновлен японскими капсульными отелями, но адаптирован под российские реалии, где ночи длиннее, а расстояния больше.

Производство новых вагонов габарита Т стартует уже в 2026 году. Они будут шире и длиннее привычных, что позволит обновить не только капсулы, но и плацкартные, и спальные вагоны, а также вагоны-рестораны. Капсульные вагоны появятся на маршрутах в 2028 году, и, по заверениям РЖД, инфраструктурные вопросы уже решаются.

Новый формат рассчитан на одиночных пассажиров — тех, кто устал от открытости плацкарта и не хочет переплачивать за купе. Однако капсулы не подходят семьям с детьми, компаниям или тем, кто путешествует с большим багажом: пространство рассчитано на одного человека с небольшой сумкой.

Главные задачи новинки — обеспечить комфорт для высоких пассажиров и создать приватность, которой так не хватает в российских поездах. Теперь не придется засыпать под чужие разговоры или храп: капсула позволяет отдохнуть в тишине и уединении, что раньше было доступно только в вагонах высших категорий.

Согласно данным, внедрение капсул может изменить не только восприятие ночных поездок, но и структуру пассажирских перевозок на железной дороге. В Европе и таких странах, как Япония, подобный формат широко востребован среди частных пассажиров. Для России это шанс сделать ночные поезда более комфортными и современными, особенно на фоне растущей конкуренции с авиаперевозками и автобусами. Если проект будет реализован в срок, уже через два года пассажиры смогут выбирать между классическими вагонами и капсулами, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Стоит отметить, что РЖД уже экспериментировала с индивидуальными решениями для ночных поездок. Например, на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом был запущен вагон с одноместными купе. Капсульные вагоны — следующий шаг в развитии этой идеи.