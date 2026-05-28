Плацкарт и купе уйдут в прошлое: РЖД запускает капсульные вагоны — как теперь будем путешествовать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 мая 2026, 06:47

РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездок по России

РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездок по России

Плацкарт и купе уйдут в прошлое: РЖД запускает капсульные вагоны — как теперь будем путешествовать

РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездок по России

В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива плацкарту и купе. Новый формат обещает тишину, приватность и удобство для одиночных путешественников, меняя привычный подход к ночным поездкам.

В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива плацкарту и купе. Новый формат обещает тишину, приватность и удобство для одиночных путешественников, меняя привычный подход к ночным поездкам.

В последние годы ночные поездки на поезде по России могут полностью преобразиться. РЖД запускает капсульные вагоны, которые обещают заменить привычные плацкарты и купе для тех, кто ценит личное пространство и спокойствие. Это не просто очередная модернизация, а попытка создать новый стандарт комфорта на дальних маршрутах.

В отличие от традиционных вагонов, капсулы рассчитаны на одного пассажира и имеют высокую шумоизоляцию, а не просто занавески. Внутри — два типа освещения, место для ручной клади и удлиненное спальное место, что особенно важно для высоких людей. Такой подход вдохновлен японскими капсульными отелями, но адаптирован под российские реалии, где ночи длиннее, а расстояния больше.

Производство новых вагонов габарита Т стартует уже в 2026 году. Они будут шире и длиннее привычных, что позволит обновить не только капсулы, но и плацкартные, и спальные вагоны, а также вагоны-рестораны. Капсульные вагоны появятся на маршрутах в 2028 году, и, по заверениям РЖД, инфраструктурные вопросы уже решаются.

Новый формат рассчитан на одиночных пассажиров — тех, кто устал от открытости плацкарта и не хочет переплачивать за купе. Однако капсулы не подходят семьям с детьми, компаниям или тем, кто путешествует с большим багажом: пространство рассчитано на одного человека с небольшой сумкой.

Главные задачи новинки — обеспечить комфорт для высоких пассажиров и создать приватность, которой так не хватает в российских поездах. Теперь не придется засыпать под чужие разговоры или храп: капсула позволяет отдохнуть в тишине и уединении, что раньше было доступно только в вагонах высших категорий.

Согласно данным, внедрение капсул может изменить не только восприятие ночных поездок, но и структуру пассажирских перевозок на железной дороге. В Европе и таких странах, как Япония, подобный формат широко востребован среди частных пассажиров. Для России это шанс сделать ночные поезда более комфортными и современными, особенно на фоне растущей конкуренции с авиаперевозками и автобусами. Если проект будет реализован в срок, уже через два года пассажиры смогут выбирать между классическими вагонами и капсулами, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Стоит отметить, что РЖД уже экспериментировала с индивидуальными решениями для ночных поездок. Например, на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом был запущен вагон с одноместными купе, о чем подробно рассказывалось в материале о новом уровне комфорта для пассажиров между столицами . Капсульные вагоны — следующий шаг в развитии этой идеи.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Краснодарский край Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться