Плацкарт и купе уходят в прошлое: РЖД запускает капсульные вагоны — как будем ездить

РЖД внедряет капсульные вагоны: новый стандарт ночных поездов в России

В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива привычным плацкарту и купе. Нововведение обещает тишину, приватность и комфорт для одиночных пассажиров, меняя представление о ночных поездках.

В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны - альтернатива привычным плацкарту и купе. Нововведение обещает тишину, приватность и комфорт для одиночных пассажиров, меняя представление о ночных поездках.

Российские железные дороги планируют масштабное обновление ночных поездов. Уже к 2028 году на маршрутах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат поездок. Вместо выбора между плацкартом и купе пассажирам предложат отдельные капсулы для сна с настоящей шумоизоляцией, удлиненным спальным местом и личным пространством. Это решение ориентировано на тех, кто ценит тишину и не хочет переплачивать.

Внутри капсулы предусмотрено всё для комфортного отдыха: два режима освещения — мягкий для вечера и направленный для чтения, ниша для ручной клади у ног, а главное — полноценная изоляция от постороннего шума. Разработчики вдохновлялись японскими капсульными отелями, но адаптировали идею под российские реалии: ночи в поездах здесь длиннее, расстояния — больше.

Первые вагоны нового размера «Т» (шире и длиннее привычных) начнут выпускать уже в 2026 году. В них появятся обновленные плацкартные и спальные вагоны, а также вагоны-рестораны. Капсульные же вагоны выйдут на маршруты двумя годами позже. Проект долго откладывался из-за необходимости внесения изменений, но теперь процесс официально запущен.

Капсулы рассчитаны на одного пассажира с небольшой сумкой — это идеальный вариант для тех, кто путешествует один, устал от открытости плацкарта или не хочет платить за лишнее пространство. Семьям, компаниям и тем, кто везет много багажа, такой формат вряд ли подойдет. Главные плюсы — приватность и комфорт для высоких людей: спальное место стало длиннее, а ноги больше не мешают проходу.

Судя по текущим планам, ночные поездки на поезде в России вскоре перестанут быть испытанием на выносливость. Капсулы позволят действительно выспаться в дороге, а привычный спор «купе или плацкарт» сменится новым выбором: «капсула или по-старинке». Для российского рынка это не просто технологическая новинка, а реальный шанс повысить уровень комфорта на дальних маршрутах. По данным РЖД, спрос на современные решения растет, и капсульный формат может стать новым ориентиром для ночных перевозок.

В последние годы РЖД активно экспериментирует с форматами личного пространства в поездах. Например, по маршруту между двумя столицами уже курсирует вагон с одноместными купе, о котором подробно рассказывалось в недавнем материале об уровне нового комфорта в направлении Москва-Петербург . Капсульные вагоны – новый шаг в развитии сервиса.