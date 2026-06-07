Спальные капсулы РЖД: почему самый ожидаемый вагон откладывают в четвёртый раз

7 июня 2026, 13:05
РЖД внедряет новые форматы вагонов: капсульные купе и обновленный плацкарт
РЖД внедряет новые форматы вагонов: капсульные купе и обновленный плацкарт
РЖД анонсировали запуск новых типов вагонов: капсульные купе и модернизированный плацкарт. Обновления затронут комфорт, личное пространство и функциональность поездок, а первые новинки появятся уже в 2026 году. Почему это важно для пассажиров - в материале.
РЖД вновь скорректировало сроки запуска капсульных вагонов, которые теперь обещают представить к 2028 году. Это решение связано с необходимостью доработки базовых поездов размером «Т» — увеличенных по ширине и длине вагонов, которые будут предназначены для будущих инноваций. Как отмечают в компании, проект не заморожен, а требует лишь дополнительной подготовки, все дело в габаритах.
Капсулы нельзя запустить сразу — им нужен новый «габарит Т» (на 28 см шире и на 73 см длиннее). Только такие вагоны дадут дополнительное место для личных модулей. Сначала РЖД запустит «габарит Т» в 2026-м в обычных плацкартах, а сами капсулы появятся не раньше 2028-го. Проект не заморожен, но требует времени — и это уже четвёртый перенос сроков.
Пока пассажиров ждут другие новинки: уже в 2026 году на маршрутах выйдут обновлённые плацкартные вагоны, СВ и вагоны-рестораны. В новых плацкартах и купе-кабинах — десять купе вместо привычных девяти, полки становятся длиннее, что удобно для путешественников. Такой подход позволит сделать поездки более комфортными даже в эконом-сегменте.
Капсульные вагоны, о которых РЖД говорят с 2020 года, должны стать настоящим прорывом для ночных поездов. В каждой капсуле предусмотрено индивидуальное пространство, место для багажа под ногами, а также два типа освещения — мягкое контурное и яркое индивидуальное. Главная идея — создать ощущение приватности и уюта даже в недорогом сегменте.
В Федеральной пассажирской компании подчёркивают: капсульные вагоны не заменяют плацкарты, а становятся альтернативной моделью для тех, кто ценит личное пространство и комфорт за разумные деньги. Однако для крупных компаний или пассажиров с большим багажом такой формат может быть не самым удобным.
По словам замруководителя РЖД Ивана Колесникова, проект капсульных вагонов может быть скорректирован с учётом зарубежного опыта. Впервые вагоны габарита «Т» были представлены ещё в 2020 году, и с тех пор компания постепенно движется к внедрению новых стандартов. Важно отметить, что подобные решения уже успешно применяются в некоторых странах Азии и Европы, где капсульные поезда пользуются спросом у пассажиров, предпочитающих ночные маршруты. Для России это может стать шагом к увеличению востребованности железнодорожных перевозок и созданию новых стандартов комфорта на дальних расстояниях.
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