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Автор: Мария Степанова

16 июня 2026, 16:06

РЖД внедряет новые купе и плацкарт: больше мест, длиннее полки, душевые кабины

РЖД внедряет новые купе и плацкарт: больше мест, длиннее полки, душевые кабины

РЖД запускает обновлённые вагоны на юг: полки длиннее, вагоны просторнее, и всё это — с 2026 года

РЖД внедряет новые купе и плацкарт: больше мест, длиннее полки, душевые кабины

С 2026 года на поездах к Черному морю появятся принципиально новые вагоны РЖД: увеличенное количество мест, удлиненные спальные полки и душевые кабины в плацкартных секциях. Это решение может изменить стандарт комфорта для дальних поездок и сделать путешествия на юг более привлекательными для семей и тех, кто ценит удобство.

С 2026 года на поездах к Черному морю появятся принципиально новые вагоны РЖД: увеличенное количество мест, удлиненные спальные полки и душевые кабины в плацкартных секциях. Это решение может изменить стандарт комфорта для дальних поездок и сделать путешествия на юг более привлекательными для семей и тех, кто ценит удобство.

В 2026 году РЖД запускает по южным направлениям совершенно новые вагоны, цель которых — изменить привычный взгляд на железнодорожные путешествия. Южные маршруты, такие как Анапа и Адлер, давно нуждались в обновлении: растёт пассажиропоток, а в сезон отпусков остро ощущается нехватка пространства.

Главное новшество — увеличение количества мест в купейных вагонах до 40, при этом инженерам удалось сохранить прежний уровень комфорта. Благодаря увеличенному габариту и новой системе подвешивания добавили дополнительные места без внутренних опор. Спальные полки стали длиннее: верхние — на 16 см, нижние — на 6 см. Проходы между купе теперь шире, что особенно ценят семьи и высокие пассажиры. Длина спального места теперь позволяет с комфортом разместиться человеку ростом до двух метров, что решает давнюю проблему с недостатком места для лежания.

Плацкартные вагоны также претерпели значительные изменения. Помимо увеличения числа посадочных мест, впервые в истории российских поездов здесь появились душевые кабины. Для тех, кто проводит в пути двое суток и более, возможность принять душ становится настоящим преимуществом, особенно в летний период, когда спрос на южные направления традиционно высок.

Несмотря на все улучшения, стоимость билетов остаётся прежней. Это решение делает поездку к морю более доступной для семей с детьми и для тех, кто привык к комфортному обслуживанию. Уже сейчас интерес к новым вагонам заметен: спрос на южных направлениях продолжает расти, и обновление подвижного состава может только усилить этот тренд.

Обновление вагонов РЖД — это не только шаг к повышению комфорта, но и вклад в развитие железнодорожных перевозок в целом. Согласно данным, модернизация подвижного состава позволяет улучшить качество услуг без увеличения цен, а значит, поездка на юг становится доступнее и приятнее. Кроме того, современные вагоны способствуют снижению нагрузки на экологию, что особенно актуально для популярных туристических регионов России.

РЖД и раньше экспериментировали с новыми форматами вагонов. Например, на маршруте Москва — Санкт-Петербург уже курсируют вагоны с одноместными купе, где каждый пассажир получает личное пространство и дополнительные услуги. Такой подход востребован в пассажирских перевозках и привлекает внимание путешественников. Кстати, похожие тенденции в технологических инновациях и расширении ассортимента наблюдаются сегодня и в автомобильной промышленности: BMW X5 нового поколения также предлагает разнообразие и комфорт .

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