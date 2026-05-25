На юг запускают новые вагоны РЖД: мест в купе станет больше, пространство просторнее — как скажется на комфорте дороги к морю

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 08:14

РЖД внедряет новые купейные вагоны: больше мест и шире пространство для южных маршрутов

РЖД внедряет новые купейные вагоны: больше мест и шире пространство для южных маршрутов

На юг запускают новые вагоны РЖД: мест в купе станет больше, пространство просторнее — как скажется на комфорте дороги к морю

РЖД внедряет новые купейные вагоны: больше мест и шире пространство для южных маршрутов

С 2026 года на южных направлениях появятся купейные вагоны нового поколения: увеличенное количество мест, расширенное пространство и улучшенные условия для пассажиров. Это важный шаг для модернизации железнодорожных перевозок в условиях растущего спроса.

С 2026 года на южных направлениях появятся купейные вагоны нового поколения: увеличенное количество мест, расширенное пространство и улучшенные условия для пассажиров. Это важный шаг для модернизации железнодорожных перевозок в условиях растущего спроса.

В 2026 году на популярных маршрутах к Черному морю — в Анапу и Адлер — стартует эксплуатация купейных вагонов нового поколения. Это решение связано с тем, что именно на этом традиционном направлении наблюдается высокая нагрузка в сезон отпусков, а парк вагонов давно нуждается в обновлении.

Главное новшество — увеличение числа мест: теперь в одном купейном вагоне смогут разместиться 40 пассажиров вместо прежних 36. Это стало возможным благодаря переходу на габарит «Т»: вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Внутри пространство организовано иначе — спальные полки удлинены: верхние — на 16 см, нижние — на 6 см. Проход между купе тоже стал шире, что особенно заметно при полном составе.

В перспективе длина полок достигнет 2 метров, что оценят высокие пассажиры. По словам генерального директора РЖД Ивана Колесникова, новые вагоны увеличенного габарита будут построены в пассажирском парке компании. При этом стоимость билетов останется прежней, несмотря на улучшения.

В 2026 году компания также запустит обновленные плацкартные вагоны. В них увеличится количество спальных мест, а также появятся специальные душевые кабины — это заметно повысит уровень комфорта для пассажиров.

Интерес к новым вагонам уже сформирован: тысячи россиян смогут добраться до южных курортов быстрее и с большими удобствами. На фоне роста пассажиропотока — только по Северо-Кавказской железной дороге в 2024 году перевезено 62 миллиона человек, что на 9% больше, чем годом ранее — модернизация парка выглядит своевременной и обоснованной.

Введение новых вагонов — это не только шаг к повышению качества услуг, но и учет современных требований к железнодорожным перевозкам. Важное замечание: обновление подвижного состава позволяет повысить вместимость поездов без потери комфорта, а также сделать поездку более привлекательной для пассажиров. Судя по данным, такие меры могут способствовать росту интереса к железнодорожным путешествиям по России, особенно на фоне ограничений в авиасообщении.

Для сравнения: эксперты ранее предлагали обратить внимание на автомобили, которые способны сделать дальние поездки максимально комфортными. В материале о лучших машинах для трасс подробно рассмотрены особенности комфорта и экономии — подробнее об этом можно узнать в соответствующем обзоре моделей для дальних путешествий .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Тверь Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться