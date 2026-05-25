На юг запускают новые вагоны РЖД: мест в купе станет больше, пространство просторнее — как скажется на комфорте дороги к морю

РЖД внедряет новые купейные вагоны: больше мест и шире пространство для южных маршрутов

С 2026 года на южных направлениях появятся купейные вагоны нового поколения: увеличенное количество мест, расширенное пространство и улучшенные условия для пассажиров. Это важный шаг для модернизации железнодорожных перевозок в условиях растущего спроса.

С 2026 года на южных направлениях появятся купейные вагоны нового поколения: увеличенное количество мест, расширенное пространство и улучшенные условия для пассажиров. Это важный шаг для модернизации железнодорожных перевозок в условиях растущего спроса.

В 2026 году на популярных маршрутах к Черному морю — в Анапу и Адлер — стартует эксплуатация купейных вагонов нового поколения. Это решение связано с тем, что именно на этом традиционном направлении наблюдается высокая нагрузка в сезон отпусков, а парк вагонов давно нуждается в обновлении.

Главное новшество — увеличение числа мест: теперь в одном купейном вагоне смогут разместиться 40 пассажиров вместо прежних 36. Это стало возможным благодаря переходу на габарит «Т»: вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Внутри пространство организовано иначе — спальные полки удлинены: верхние — на 16 см, нижние — на 6 см. Проход между купе тоже стал шире, что особенно заметно при полном составе.

В перспективе длина полок достигнет 2 метров, что оценят высокие пассажиры. По словам генерального директора РЖД Ивана Колесникова, новые вагоны увеличенного габарита будут построены в пассажирском парке компании. При этом стоимость билетов останется прежней, несмотря на улучшения.

В 2026 году компания также запустит обновленные плацкартные вагоны. В них увеличится количество спальных мест, а также появятся специальные душевые кабины — это заметно повысит уровень комфорта для пассажиров.

Интерес к новым вагонам уже сформирован: тысячи россиян смогут добраться до южных курортов быстрее и с большими удобствами. На фоне роста пассажиропотока — только по Северо-Кавказской железной дороге в 2024 году перевезено 62 миллиона человек, что на 9% больше, чем годом ранее — модернизация парка выглядит своевременной и обоснованной.

Введение новых вагонов — это не только шаг к повышению качества услуг, но и учет современных требований к железнодорожным перевозкам. Важное замечание: обновление подвижного состава позволяет повысить вместимость поездов без потери комфорта, а также сделать поездку более привлекательной для пассажиров. Судя по данным, такие меры могут способствовать росту интереса к железнодорожным путешествиям по России, особенно на фоне ограничений в авиасообщении.

Для сравнения: эксперты ранее предлагали обратить внимание на автомобили, которые способны сделать дальние поездки максимально комфортными. В материале о лучших машинах для трасс подробно рассмотрены особенности комфорта и экономии — подробнее об этом можно узнать в соответствующем обзоре моделей для дальних путешествий .