РЖД в 2026 году запустят на южные курорты новые купейные вагоны с увеличенным числом мест и расширенным пространством

10 июня 2026, 19:56
РЖД внедряет новые купейные вагоны с увеличенной вместимостью на южных маршрутах
РЖД внедряет новые купейные вагоны с увеличенной вместимостью на южных маршрутах
С 2026 года на южных направлениях появятся купейные вагоны с увеличенным числом мест и расширенным пространством. Это решение позволит повысить удобство и вместимость поездок, сохранив прежнюю стоимость билетов. Нововведение особенно актуально в условиях растущего спроса на железнодорожные перевозки.
В 2026 году на южных маршрутах РЖД появятся купейные вагоны нового поколения, которые обещают изменить привычный опыт дальних поездок по России. Главные причины — увеличенное количество мест и расширенное пространство, что особенно важно для пассажиров, следующих в Анапу и Адлер, где летом наблюдается максимальный пассажиропоток.
В новых вагонах габариты позволяют разместить 40 пассажиров вместо привычных 36. Это стало возможным благодаря увеличению ширины вагона на 28 сантиметров и длины на 73 сантиметра. Спальные полки также стали шире и длиннее: верхняя увеличилась на 16 сантиметров, нижняя — на шесть, а ширина выросла на три сантиметра. Проход между купе расширили, что предполагает комфортное передвижение даже при полной загрузке вагона.
Планируется, что в ближайшие пять лет закупка составит до 100 таких вагонов ежегодно, что постепенно изменит пассажирский парк и вытеснит устаревшие модели. При этом стоимость билетов в новых купейных вагонах останется на прежнем уровне, что особенно важно для семей и тех, кто регулярно пользуется поездами на юге страны.
В 2024 году только по Северо-Кавказской железной дороге перевезли 62 миллиона пассажиров — это на 9% больше, чем годом ранее. Рост железнодорожных перевозок требует не только увеличения количества поездок, но и повышения их качества. Новые условия позволяют эффективнее использовать каждый рейс, делая путешествия более комфортными и доступными.
В настоящее время длина спальных полок в новых вагонах достигает двух метров, что особенно ценят высокие пассажиры. Кроме того, в 2026 году РЖД планирует запустить обновленные плацкартные вагоны с увеличенными спальными местами и душевыми кабинами — это станет настоящим прорывом для бюджетных поездок на дальние расстояния.
По указанию руководства РЖД, новые вагоны будут поступать в пассажирский парк компании в последующие годы. Это позволит не только повысить уровень сервиса, но и сделать поездку на юг России более привлекательной для тысяч россиян. Введение душевых кабин в плацкартных вагонах и увеличение длины полок — шаги, которые могут изменить отношение к железнодорожным путешествиям по стране. Судя по данным, обновление подвижного состава — это не просто модернизация, а стратегический ответ на растущие ожидания пассажиров и новые стандарты комфорта.
Первые образцы новых купейных вагонов были представлены еще в августе и вызвали интерес как у специалистов, так и у обычных пассажиров. Важно отметить, что подобные инновации в сфере транспорта становятся все более востребованными на фоне роста внутреннего туризма. Интерес к путешествиям на поездах также растет: например, новый автодом на базе «Соболь НН» с полноценными спальными местами и утеплителем стал открытием для любителей автотуризма.
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