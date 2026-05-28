РЖД пересаживает пассажиров в новые плацкарты: душевые кабины, удлинённые полки и биометрия за 10 секунд

28 мая 2026, 20:46
РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с душем и индивидуальными розетками
РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с душем и индивидуальными розетками
РЖД запускает плацкартные вагоны нового поколения: душевые, занавески, розетки и просторные спальные места. Нововведения затронут самые востребованные направления и обещают повысить комфорт в долгих поездках. Почему это важно - в нашем материале.
РЖД анонсировала запуск на линии новых плацкартных вагонов, которые должны изменить привычный облик российских поездов дальнего следования. В первую очередь нововведения коснутся самых загруженных маршрутов, по которым пассажиры проводят в пути несколько суток. Инженеры оснастили вагоны душевыми кабинами, индивидуальными занавесками, розетками и USB-портами в каждом месте, а также увеличили размеры спальных полок.
Генеральный директор РЖД отметил, что при выборе маршрутов для новых вагонов будет учитываться не только ограничение движения, но и пожелания пассажиров. Это решение может стать ответом на давние жалобы пассажиров на отсутствие личного пространства в плацкарте.
В обновленных вагонах каждый пассажир получает отдельный светильник, вентиляционную решетку и шторку, что позволяет создать более приватную атмосферу даже в общем вагоне. Спальные места стали длиннее и шире, что особенно важно для пассажиров высокого роста и семей с детьми. Кроме того, в каждом вагоне теперь будет по два туалета и отдельная душевая комната — шаг, который заметно повышает санитарный комфорт в многодневных поездках.
Разработка конструкторской документации еще продолжается, но в РЖД заявляют, что все работы завершатся в течение следующего года. Обновление парка плацкартных вагонов — часть масштабной программы по развитию пассажирского состава. Особое внимание уделяется направлениям, где поездка занимает несколько суток подряд.
Параллельно компания тестирует ускоренную биометрическую посадку: сейчас эта опция доступна на некоторых маршрутах «Ласточек» из Москвы. В планах — сократить посадку по биометрии до 10 секунд, чтобы упростить процесс для пассажиров.
Для сравнения: в Китае плацкартные вагоны тоже прошли путь от советских стандартов к современным капсульным решениям. Старые китайские вагоны характеризуются отсутствием боковых полок и наличием трехъярусных спальных мест, а новые — капсульной организацией пространства с индивидуальными шторками, розетками и даже ортопедическими спинками. Однако в КНР до сих пор большинство пассажиров ездят в старых вагонах, и на скоростных линиях появляются новые решения.
Введение новых плацкартных вагонов в России может стать шагом к повышению качества железнодорожных перевозок. По данным исследований, около 60% пассажиров выбирают плацкарт из-за доступных цен, несмотря на скромный уровень комфорта. Теперь ситуация может измениться: розетки у каждого места, душевые и занавески делают вагон более удобным и современным. Для российских пассажиров это не только вопрос удобства, но и показатель того, что железнодорожный транспорт способен отвечать на реальные запросы людей.
Похожие материалы
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:37
Как советские грузовики стали щитом от радиации в Чернобыле
Раскрываем неожиданные детали работы техники в Чернобыле. Узнайте, как транспорт защищали от радиации. Оцените, почему машины не удалось спасти. История о смелости и находчивости инженеров.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:06
Китайский плацкарт: как устроены спальные вагоны между Пекином и Шанхаем
Скоростные поезда между Пекином и Шанхаем предлагают уникальный формат плацкартных вагонов, где сочетаются приватность, продуманная эргономика и современные удобства. Разбираемся, чем китайский подход отличается от привычных российских решений и почему это важно для путешественников сегодня.Читать далее
-
28.05.2026, 17:36
Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом
В России увеличивается интерес к яхтингу. Однако отрасль сталкивается с нехваткой мест для ночевки. Аналитики отмечают слабое развитие инфраструктуры. Впереди - новые проекты и перемены.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
28.05.2026, 12:32
Новые купе РЖД: больше мест, длиннее полки и душевые в плацкарте
С 2026 года на поездах к Черному морю появятся обновленные вагоны: увеличенное количество мест, удлиненные спальные полки и душевые кабины в плацкартных секциях. Это решение может изменить представление о дальних поездках на юг, особенно для семей и тех, кто ценит комфорт.Читать далее
-
28.05.2026, 12:07
Вагоны нового поколения: душевые, розетки и индивидуальные зоны в плацкарте РЖД
РЖД запускает на ключевых маршрутах плацкартные вагоны нового образца с душевыми, розетками и индивидуальными светильниками. Это часть масштабной программы по обновлению подвижного состава, ориентированной на повышение комфорта в дальних поездках.Читать далее
-
28.05.2026, 11:14
МАЗ 303Е23 признан лучшим электробусом года на выставке СOMvex 2026
МАЗ 303Е23 получил звание лучшего электробуса года в России, что стало неожиданным итогом конкурса на выставке СOMvex 2026. Эксперты отмечают: модель полностью собрана из российских и белорусских деталей. Почему это важно для рынка и какие преимущества дает такая локализация - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные решения могут изменить подход к городскому транспорту уже в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы
-
28.05.2026, 18:51
SpaceX планирует запускать Starship чаще, чем раз в час - революция в космических перевозках
SpaceX готовит масштабный прорыв: компания Илона Маска намерена запускать Starship более 10 000 раз в год, что может полностью изменить мировой рынок космических грузоперевозок и открыть новые горизонты для освоения Луны и Марса.Читать далее
-
28.05.2026, 18:37
Как советские грузовики стали щитом от радиации в Чернобыле
Раскрываем неожиданные детали работы техники в Чернобыле. Узнайте, как транспорт защищали от радиации. Оцените, почему машины не удалось спасти. История о смелости и находчивости инженеров.Читать далее
-
28.05.2026, 18:28
Китайский автодом за 3,5 млн: 6 мест, категория B, заводская сборка и автономность
На российском рынке появился новый автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить представление о доступных домах на колесах - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:06
Китайский плацкарт: как устроены спальные вагоны между Пекином и Шанхаем
Скоростные поезда между Пекином и Шанхаем предлагают уникальный формат плацкартных вагонов, где сочетаются приватность, продуманная эргономика и современные удобства. Разбираемся, чем китайский подход отличается от привычных российских решений и почему это важно для путешественников сегодня.Читать далее
-
28.05.2026, 17:36
Яхтенный туризм в России растет, но инфраструктура не поспевает за спросом
В России увеличивается интерес к яхтингу. Однако отрасль сталкивается с нехваткой мест для ночевки. Аналитики отмечают слабое развитие инфраструктуры. Впереди - новые проекты и перемены.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 13:56
Автомобили для дальних поездок: какие модели позволяют проехать тысячу километров без усталости
Далеко не каждый автомобиль способен обеспечить комфорт на протяжении долгой поездки. В этом обзоре - модели, которые действительно созданы для трассы: они не только экономичны, но и позволяют водителю и пассажирам не уставать даже после тысячи километров за рулем. Почему именно эти машины выбирают для дальних маршрутов - рассказываем с примерами и нюансами.Читать далее
-
28.05.2026, 12:32
Новые купе РЖД: больше мест, длиннее полки и душевые в плацкарте
С 2026 года на поездах к Черному морю появятся обновленные вагоны: увеличенное количество мест, удлиненные спальные полки и душевые кабины в плацкартных секциях. Это решение может изменить представление о дальних поездках на юг, особенно для семей и тех, кто ценит комфорт.Читать далее
-
28.05.2026, 12:07
Вагоны нового поколения: душевые, розетки и индивидуальные зоны в плацкарте РЖД
РЖД запускает на ключевых маршрутах плацкартные вагоны нового образца с душевыми, розетками и индивидуальными светильниками. Это часть масштабной программы по обновлению подвижного состава, ориентированной на повышение комфорта в дальних поездках.Читать далее
-
28.05.2026, 11:14
МАЗ 303Е23 признан лучшим электробусом года на выставке СOMvex 2026
МАЗ 303Е23 получил звание лучшего электробуса года в России, что стало неожиданным итогом конкурса на выставке СOMvex 2026. Эксперты отмечают: модель полностью собрана из российских и белорусских деталей. Почему это важно для рынка и какие преимущества дает такая локализация - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные решения могут изменить подход к городскому транспорту уже в ближайшие годы.Читать далее