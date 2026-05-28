РЖД пересаживает пассажиров в новые плацкарты: душевые кабины, удлинённые полки и биометрия за 10 секунд

РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с душем и индивидуальными розетками

РЖД запускает плацкартные вагоны нового поколения: душевые, занавески, розетки и просторные спальные места. Нововведения затронут самые востребованные направления и обещают повысить комфорт в долгих поездках. Почему это важно - в нашем материале.

РЖД анонсировала запуск на линии новых плацкартных вагонов, которые должны изменить привычный облик российских поездов дальнего следования. В первую очередь нововведения коснутся самых загруженных маршрутов, по которым пассажиры проводят в пути несколько суток. Инженеры оснастили вагоны душевыми кабинами, индивидуальными занавесками, розетками и USB-портами в каждом месте, а также увеличили размеры спальных полок.

Генеральный директор РЖД отметил, что при выборе маршрутов для новых вагонов будет учитываться не только ограничение движения, но и пожелания пассажиров. Это решение может стать ответом на давние жалобы пассажиров на отсутствие личного пространства в плацкарте.

В обновленных вагонах каждый пассажир получает отдельный светильник, вентиляционную решетку и шторку, что позволяет создать более приватную атмосферу даже в общем вагоне. Спальные места стали длиннее и шире, что особенно важно для пассажиров высокого роста и семей с детьми. Кроме того, в каждом вагоне теперь будет по два туалета и отдельная душевая комната — шаг, который заметно повышает санитарный комфорт в многодневных поездках.

Разработка конструкторской документации еще продолжается, но в РЖД заявляют, что все работы завершатся в течение следующего года. Обновление парка плацкартных вагонов — часть масштабной программы по развитию пассажирского состава. Особое внимание уделяется направлениям, где поездка занимает несколько суток подряд.

Параллельно компания тестирует ускоренную биометрическую посадку: сейчас эта опция доступна на некоторых маршрутах «Ласточек» из Москвы. В планах — сократить посадку по биометрии до 10 секунд, чтобы упростить процесс для пассажиров.

Для сравнения: в Китае плацкартные вагоны тоже прошли путь от советских стандартов к современным капсульным решениям. Старые китайские вагоны характеризуются отсутствием боковых полок и наличием трехъярусных спальных мест, а новые — капсульной организацией пространства с индивидуальными шторками, розетками и даже ортопедическими спинками. Однако в КНР до сих пор большинство пассажиров ездят в старых вагонах, и на скоростных линиях появляются новые решения.

Введение новых плацкартных вагонов в России может стать шагом к повышению качества железнодорожных перевозок. По данным исследований, около 60% пассажиров выбирают плацкарт из-за доступных цен, несмотря на скромный уровень комфорта. Теперь ситуация может измениться: розетки у каждого места, душевые и занавески делают вагон более удобным и современным. Для российских пассажиров это не только вопрос удобства, но и показатель того, что железнодорожный транспорт способен отвечать на реальные запросы людей.