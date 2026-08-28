РЖД анонсирует «революцию» в плацкарте: личные шторки, розетки и даже душ к 2027 году

28 августа 2026, 21:07
РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с капсулами и душем - что изменится для пассажиров
РЖД внедряет новые плацкартные вагоны с капсулами и душем - что изменится для пассажиров
В 2027 году РЖД планирует запуск новых плацкартных вагонов с личными капсулами, душевой и увеличенным числом мест. Это решение может изменить привычный формат дальних поездок, повысив комфорт и приватность для пассажиров. Важно понять, как эти перемены скажутся на доступности и удобстве железнодорожных путешествий.
Железнодорожные поездки по России вскоре могут стать заметно комфортнее: в РЖД анонсировали запуск новых плацкартных вагонов, в которых привычные открытые полки уступают место практически индивидуальным зонам. Теперь каждый пассажир получит личную шторку, столик, розетку и даже отдельный воздуховод, а в вагоне появится душевая кабина. Вместимость увеличится до 58 мест — это стало возможным благодаря удлинённому кузову.
Вместо традиционного ощущения «общего вагона» пассажиры смогут уединиться за своей шторкой, пользоваться персональным светильником и не искать розетку по всему вагону. Для многих это долгожданное решение: теперь заряжать телефон или ноутбук можно прямо у своей полки, а столик можно разместить не только на диване, но и на верхней полке. Это особенно актуально для тех, кто часто отправляется в дальние поездки и ценит личное пространство.
Размеры новых вагонов увеличены: длина и ширина кузова стали больше, благодаря чему полки стали длиннее и шире. Для высоких пассажиров это может стать настоящим спасением — теперь даже ночной сон в поезде не будет испытанием. Боковые места также стали просторнее, а общее количество мест выросло с 54 до 58, несмотря на увеличение индивидуальной зоны.
Пока новые вагоны существуют только в виде макета, их массовая закупка запланирована на 2027 год. К этому времени проект пройдёт все необходимые испытания и доработки. Важное замечание: несмотря на рост комфорта, формат плацкарта остаётся доступным по цене, поездка — привычно демократичной. Для российских пассажиров это может означать не только повышение уровня обслуживания, но и появление новых стандартов в железнодорожных путешествиях. Такие перемены смогут сделать дальние поездки по стране более привлекательными и удобными, расширяя представление о возможностях внутреннего туризма.
Особое внимание уделено бытовому комфорту: в вагоне появятся две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина. Для поездок на сутки и более это может стать настоящим прорывом — больше не нужно ждать прибытия в гостиницу, чтобы привести себя в порядок. Подобный подход уже давно реализован в некоторых зарубежных поездах, но для российских железных дорог это важный шаг вперёд. Кстати, интерес к новым формам транспорта растёт: например, недавно обсуждался складной электросамокат Blizwheel F0.5, который также ориентирован на повышение удобства передвижения ( подробнее о новых решениях для мобильности ).
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