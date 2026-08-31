«Никаких соседей сверху»: в России запустили плацкартные вагоны без верхних полок — комфорт, как в купе, по цене плацкарта

31 августа 2026, 05:34
РЖД внедряет плацкартные вагоны нового типа: без верхних полок в основных секциях
РЖД внедряет плацкартные вагоны нового типа: без верхних полок в основных секциях
В российских поездах появились плацкартные вагоны с новой планировкой: в основных секциях убраны верхние полки, что заметно влияет на удобство и атмосферу в пути. Такой подход может изменить привычные правила поездок и снизить конфликты между пассажирами.
В России началась эксплуатация необычных плацкартных вагонов, где в основных секциях полностью отсутствуют верхние полки. Это решение сразу же привлекло внимание: привычные споры за нижние места и неудобства, связанные с соседями сверху, ушли в прошлое. Теперь пассажиры могут свободно сидеть в полный рост, не опасаясь, что кто-то опустится или поднимется над головой.
В новых вагонах РЖД над нижними полками просто нет спальных мест. На освободившихся стенах появились декоративные элементы и картины, для каждого пассажира предусмотрены индивидуальная занавеска и прикроватный свет. Важно, что боковые верхние и нижние полки остались, но в основных четырёхместных секциях теперь только нижние места. Вместимость вагона сократилась с 54 до 36 человек, что сравнимо с купейным форматом, однако уровень приватности стал заметно выше.
Первые такие вагоны были опробованы на туристическом ретропоезде «Сочи», а сейчас их можно встретить на маршруте Москва – Великий Новгород – Углич – Москва. Внутри установлено современное оборудование: кондиционеры, биотуалеты, розетки. Однако полностью новые вагоны не построены: использованы модернизированные корпуса, прошедшие глубокую переработку на «Вагонреммаше».
Снижение количества пассажиров в вагоне позволило сделать поездку более комфортной. Теперь не нужно делить столик с соседом сверху, можно закрыть занавеску и наслаждаться личным пространством.
В целом, появление плацкартных вагонов без верхних полок в основных секциях может стать началом новой эры в российских железнодорожных путешествиях. Такой формат особенно востребован на туристических маршрутах, где комфорт и атмосфера поездки играют ключевую роль. Судя по отзывам пассажиров, это решение действительно решает старые проблемы и делает поездку приятнее, а значит, у него есть все шансы закрепиться на рынке.
Интересно, что подобные эксперименты с компоновкой вагонов – не единственный тренд в сфере транспорта. Например, в материале о новых электросамокатах с увеличенным запасом хода также обсуждается повышенный комфорт и индивидуальное пространство для пользователей. Это подтверждает, что запрос на удобство и конфиденциальность становится все более актуальным и в железнодорожных, и в традиционных перевозках.
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