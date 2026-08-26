Новые просторные купе РЖД с увеличенными полками: что изменится для пассажиров южных направлений

РЖД внедряют купейные вагоны нового формата: больше мест и простор для пассажиров

С 2026 года на южных маршрутах России появятся купейные вагоны большего габарита. Это решение позволит не только увеличить количество мест, но и заметно повысить удобство поездок в сезон отпусков. Новые вагоны уже вызвали интерес у специалистов и путешественников.

С 2026 года на южных маршрутах России появятся купейные вагоны большего габарита. Это решение позволит не только увеличить количество мест, но и заметно повысить удобство поездок в сезон отпусков. Новые вагоны уже вызвали интерес у специалистов и путешественников.

Российские железные дороги в ближайшее время произведут заметные обновления для пассажиров южных маршрутов. Купейные вагоны увеличенного габарита, которые уже были представлены на выставке «ПРО//Движение.ЭКСПО», начнут курсировать по маршрутам к Черноморскому побережью. Это решение связано с ежегодным дефицитом мест в сезон отпусков и растущим спросом на комфортные поездки в море.

Главное отличие новых вагонов – увеличенные размеры. Ширина таких вагонов шире стандартных аналогов на 28 дюймов, а длина увеличена на 73 сантиметра. Благодаря этому удалось расширить проход между купе и увеличить размеры спальных мест: ширина полок стала больше на три сантиметра, длина верхней полки выросла на 16 сантиметров, нижней - на шесть. Вместимость одного вагона теперь составляет 40 мест вместо привычных 36, что особенно актуально для летних маршрутов.

Пассажиры смогут оценить не только увеличение размеров, но и новый уровень эргономики. Более широкий проход облегчает перемещение даже с объемным багажом, а увеличенные полки позволяют вытянуться в полный рост. Это особенно важно для дальних поездок, когда комфорт и возможность свободно разойтись в коридоре важны.

Южные направления выбраны для пилотного запуска не случайно: именно здесь летом фиксируется максимальная загрузка поездов. Тестирование новых рейсов на маршрутах в Анапу и Адлер позволит оценить их эффективность в условиях пикового спроса. Если эксперимент окажется успешным, такие вагоны могут стать стоянкой для поездов дальнего следования по всей стране.

Обновление подвижного состава происходит полным ходом: только с начала года в сети РЖД поступило более 140 новых вагонов разных типов, из которых 14 - увеличенного габарита. Параллельно компания внедряет инновации и в премиальном сегменте: модернизированные СВ-вагоны с горизонтальными полками длиной два метра уже работают на направлениях «Тихий Дон» и Анапа – Москва.

В других сферах транспорта также происходят интересные изменения. Например, в материале о городском электровелосипеде рассказывается, как современные решения делают поездки по городу более удобными и доступными - подробности об особенностях технических преимуществ электровелосипеда .

Введение новых купейных вагонов - это не только ответ на сезонный дефицит мест, но и шаг к обеспечению стандарта комфорта на российских железных дорогах. Такие изменения могут сделать поездку на юг удобней авиаперелета. Для пассажиров это означает большую свободу выбора и новый взгляд на привычные маршруты.