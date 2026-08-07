Спать без соседей и с завтраком: РЖД запустили одноместные купе за 6000 рублей на маршруте Москва — Петербург

7 августа 2026, 00:01
РЖД ввели одноместные купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: цена и сервис
РЖД ввели одноместные купе на маршруте Москва - Санкт-Петербург: цена и сервис
На ночных поездах между Москвой и Санкт-Петербургом появились вагоны с одноместными купе. Это решение сочетает приватность, расширенный сервис и стоимость ниже класса СВ, что особенно актуально для тех, кто ценит комфорт и личное пространство в пути.
Появление одноместных купе в поездах РЖД на маршруте Москва - Санкт-Петербург стало важным событием для рынка железнодорожных перевозок. Теперь пассажиры могут рассчитывать на личное пространство и расширенный сервис по цене, которая почти вдвое ниже привычного СВ. Такой формат особенно востребован на ночных рейсах, где возможность выспаться без попутчиков становится настоящей роскошью.
Стоимость билета в купе нового типа начинается от 5000-6000 рублей, что делает вариант доступным для тех, кто раньше выбирал стандартное купе или был вынужден переплачивать за люкс. Включен горячий завтрак на выбор, доступ в бизнес-зал на вокзале, а также полный гигиенический набор с тапочками и фирменной шоколадкой - раньше за это приходилось доплачивать.
Внутри купе нет верхней полки: вместо нее - мягкое кресло, ночью которое превращается в кровать. Конструкция вагона класса 1Б полностью исключает соседей, а это значит, что не стоит спорить, кто когда ложится спать. В распоряжении пассажира - умывальник с зеркалом, шкаф для одежды, телевизор с разъемами для зарядки гаджетов и персональный климат-контроль. Полная звукоизоляция от шума, который особенно ценят те, кто хочет выспаться в дороге.
Основной маршрут - ночной: отправка поздно вечером, прибытие рано утром, без остановок и высадки пассажиров на пути. Это превращается в полноценный отдых, а не просто перемещение между городами. Аналогов с таким уровнем комфорта на железной дороге пока немного: например, в «Стриже» есть купе с душем, но завтрак не включен, а «Красная стрела» и «Мегаполис» вообще не предусматривают одноместных вариантов.
Эксперты отмечают, что новый формат аккуратно занял нишу между стандартным купе и люксом, обеспечивая конфиденциальность и сервис за разумные деньги. Если спрос на подобное предложение подтвердится, вагоны могут появиться и в других популярных направлениях. Кстати, интерес к комфорту в путешествиях растет не только на железных дорогах: например, в сегменте автодомов производители тоже ищут новые решения для личного пространства, как это видно на примере Carthago C2-Tourer на базе Mercedes-Benz Sprinter .
Введение одноместных купе может стать началом масштабных изменений в российских железнодорожных перевозках. Для пассажиров это означает большую свободу выбора и возможность путешествовать с привычным уровнем комфорта даже в поезде.
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