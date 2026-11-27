РЖД закрепила цены на новогодние «Сапсаны» от 1829 рублей

На поезда 31 декабря 2026 года и 1 января 2027-го РЖД установила фиксированные тарифы. Экономкласс стоит от 2026 ₽ соответственно, базовый класс - от 1829 ₽. Цена не зависит от спроса и даты покупки; билеты уже продаются.

На поезда 31 декабря 2026 года и 1 января 2027-го РЖД установила фиксированные тарифы. Экономкласс стоит от 2026 ₽ соответственно, базовый класс - от 1829 ₽. Цена не зависит от спроса и даты покупки; билеты уже продаются.

На старте продаж обычный билет в экономклассе «Сапсана» стоит от 4085 ₽ и может дорожать по мере приближения даты. Для поездов на новогодние даты РЖД установила другой порядок: фиксированный тариф.

Экономкласс на рейсах 31 декабря 2026 года обойдется от 2026 ₽, а 1 января 2027-го - от 2027 ₽. В базовом классе цена начинается от 1829 ₽.

Итоговая стоимость по новогоднему тарифу зависит от категории места и дополнительных услуг. Минимальная цена в экономклассе почти вдвое ниже стандартной стартовой цены, приведенной для сравнения. Билеты уже поступили в продажу: их можно купить онлайн на сайте РЖД или в веб-приложении компании; железнодорожные кассы также ждут покупателей.

Для пассажиров это означает, что цена на эти даты не должна расти по мере приближения даты отправки. Однако с 1 декабря в России меняется сбор за возврат железнодорожных билетов: вместо фиксированных 3,70 ₽ РЖД утвердило удержание от 1% до 10% стоимости поездки.

Размер удержания будет зависеть от срока возврата. Если сдать билет за 45 дней до отправки, сбор составит 1%. За срок от 30 до 44 суток он получает 3%, а при возврате за 10-29 суток — 5%. Если срок остается менее девяти суток, удерживается 10% от стоимости билета. Компания объяснила изменение подхода к снижению уровня «на всякий случай» и возврата за день до доставки.