«Как в люксе, но дешевле»: РЖД тестирует купе-трансформеры с душем и двухметровыми полками

11 августа 2026, 06:36
РЖД запускает 28 новых купейных вагонов с увеличенными полками и душем
РЖД запускает 28 новых купейных вагонов с увеличенными полками и душем
В 2026 году на маршруты РЖД выйдут 28 современных купейных вагонов с обновленным интерьером и расширенным набором удобств. Это событие может повлиять на восприятие железнодорожных перевозок и задать новые стандарты для российских пассажиров.
В 2026 году РЖД планирует вывести на маршруты 28 новых купейных вагонов, которые будут отличаться от привычных моделей. Эти вагоны разработаны с учетом современных требований к комфорту и функциональности, что может стать шагом вперед для российских железных дорог.
Главное новшество - в каждом купе теперь только два спальных места, а длина полок увеличилась почти до двух метров. Это решение позволяет пассажирам чувствовать себя свободнее и увереннее даже в длительных поездках. Интерьер выполнен в светлых тонах с темными акцентами: множество гладких панелей, встроенные шкафчики и ниши для хранения вещей. Для каждого пассажира предусмотрена отдельная ячейка, шкаф с дополнительными секциями и антресоль для сумок или спортивного инвентаря.
Управление климатом и освещением в купе осуществляется через сенсорную панель, что позволяет индивидуально настраивать параметры под свои предпочтения. В каждом купе установлен выдвижной экран для просмотра фильмов, есть USB-розетка и сейф для документов. В коридоре вагона оборудована душевая кабина – раньше такой уровень комфорта был доступен только в вагонах класса «люкс». Пассажирам также обещают фен, утюг и гладильную доску.
Проект новых вагонов сейчас проходит стадию пилотирования. Как отмечают специалисты, дальнейшее развитие зависит от отзывов пассажиров и доработки деталей. Такой подход позволяет гибко реагировать на реальных пользователей и корректировать оснащение перед запуском в массовое производство.
Внедрение новых вагонов может повысить приоритетность железнодорожного транспорта для тех, кто раньше выбирал другие способы передвижения. Важно отметить, что обновление парков купейных вагонов - часть общей стратегии РЖД по развитию современных пассажирских перевозок и повышению качества сервиса.
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