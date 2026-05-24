Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 05:21

Капсулы вместо плацкарта: в поездах РЖД появятся вагоны с 36 изолированными местами — как изменится компоновка внутри вагона

В 2026 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны с индивидуальными спальными местами, шумоизоляцией и персональными удобствами. Это решение может изменить привычный формат поездок и задать новые стандарты комфорта для пассажиров, ценящих личное пространство.

В 2026 году российские железные дороги станут основой принципиально нового формата поездок: на маршрутах появятся вагоны с капсульными спальными местами. Каждому пассажиру будет доступна ​​капсула длиной 2 метра с полной шумоизоляцией и персональными удобствами. Подобный подход может изменить ситуацию и повысить уровень приватности, что особенно актуально для тех, кто ценит личное пространство в пути.

Инженеры РЖД выбрали нестандартный размер вагона - ширина увеличена на 28 сантиметров, длина почти на метр. Это заслуга двухъярусных полок: теперь в плацкартном вагоне всего 36 капсул вместо привычных 54 мест. Каждая капсула оборудована шторкой, розеткой, USB-портом, полкой для ручной клади и фоновым освещением. Подобный набор опций раньше был доступен только в более дорогих классах.

Конструкционная скорость новых вагонов достигает 160 км/ч, срок службы рассчитан на 40 лет. В РЖД подчеркивают, что капсульный формат – это не просто очередная модернизация, а попытка внедрить новую философию поездки. Пассажиры могут выбирать между привычным плацкартом для общения и капсулой для уединения и спокойного сна. Стоимость билета в капсуле будет ниже, чем в купе, но выше, чем в обычной плацкарте.

Первые капсульные вагоны выходят на маршруты уже через два года, а к 2028 году их планируют внедрить на самых популярных межгородских направлениях. Параллельно идет модернизация депо для обслуживания новых составов. В тестовых мнениях пассажиры разделились: одни отмечают преимущества и возможность работать ночью в поездке, другие считают капсулы слишком изолированными и скучают по живому общению за столиком.

Теперь вместо привычного «верхняя-нижняя» полка у пассажиров появится возможность выбрать «капсулу у окна» — и это уже не фантазия, а реальность. Эксперты рынка называют капсульный дизайн одним из самых смелых экспериментов РЖД за последние годы. По их мнению, успех нововведений будет зависеть от того, как удалось совместить эргономику, конфиденциальность и приемлемую цену билета.

Интересно, что в последние годы транспортные компании по всему миру ищут новые форматы для повышения комфорта в пути. Например, в сегменте автодомов также была намечена смена приоритетов среди туристов  - подробнее об этом можно узнать в материале о новых решениях в автодомах . Такая тенденция на индивидуализацию и эргономику может привести к глобальным изменениям в сфере пассажирских перевозок.

Если проект капсульных вагонов окажется востребованным, в будущем возможна адаптация концепции и для ночных международных поездов, где конкуренция с авиаперевозчиками особенно высока. Для российских пассажиров это может означать не только новый уровень комфорта, но и расширение выбора формы поездки, что особенно важно в условиях растущей мобильности и различных стандартов качества.

