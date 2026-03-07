Вместо плацкарта — капсулы: как изменятся поезда дальнего следования к 2028 году

7 марта 2026, 04:46
РЖД запускает капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для дальних поездок
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат ночных поездок. Новая концепция ориентирована на индивидуальный комфорт и приватность, что особенно актуально для одиночных путешественников. Почему это решение может стать настоящим прорывом для рынка пассажирских перевозок - в нашем материале.
Российские железные дороги готовятся к запуску принципиально нового формата вагонов, который позволяет изменить представление о ночных поездках. Уже в последние годы привычные плацкарты и купейные отсеки уступают место индивидуальным капсулам для сна. Это не просто косметическое обновление интерьера, а настоящая революция в организации личного пространства пассажиров.
Капсульные вагоны представляют собой не тесные ниши, а продуманные мини-пространства с шумоизоляцией, двумя источниками освещения и отдельными нишами для ручной клади. Спальное место здесь заметно больше стандартного, что особенно оценят высокие пассажиры. В капсуле можно полностью изолироваться от окружающих, не слышать чужих разговоров и спокойно выспаться даже в самом длительном ночном рейсе.
Как отмечают представители РЖД, идея капсульных вагонов не нова для мира, но в России она адаптирована под местные реалии: огромные расстояния, ночные переезды и острую потребность в полноценном отдыхе. Первые вагоны нового размера Т, которые шире и длиннее привычных, появятся уже в 2026 году. В них будут представлены обновленные плацкартные и спальные вагоны, а также вагоны-рестораны. Капсульные же вагоны выйдут на маршруты в 2028 году.
Проект «Габарит Т» был впервые представлен еще в 2020 году, однако его реализация затянулась из-за ограничений инфраструктуры и производственных сложностей. Сейчас, по словам представителей РЖД, все технические вопросы решены, и запуск новых вагонов — лишь вопрос времени.
Формат капсул рассчитан прежде всего на тех, кто следит за комфортом и не хочет переплачивать за отдельное купе. Для семей с детьми или крупных компаний такой вариант вряд ли будет удобен, но для одиночных пассажиров это решение может стать настоящим спасением. Капсульные вагоны решают сразу две давние проблемы российских поездов: увеличенная длина спального места избавляет от необходимости спать, поджав ноги, а приватность позволяет пассажиру полностью изолироваться от соседей и не слушать чужие разговоры. Это особенно актуально для тех, кто ценит покой и предпочитает отдыхать в дороге.
Если планы РЖД будут реализованы в срок, ночные поездки на поезде перестанут быть испытанием на выносливость. Новый формат позволит воспринимать поезд не только как средство передвижения, но и как место для полноценного отдыха. Вполне возможно, что привычный спор «купе или плацкарт» скоро уйдет в прошлое, уступив место новому выбору: капсула или классика.
