Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 18:57

РЖД запускает купейные вагоны с двухметровыми полками и душем - новый стандарт комфорта

РЖД запускает купейные вагоны с двухметровыми полками и душем - новый стандарт комфорта

Вагоны с интерьером в стиле яхты и сервисом уровня отеля - когда ждать на маршрутах

РЖД запускает купейные вагоны с двухметровыми полками и душем - новый стандарт комфорта

В России показали спальный вагон-купе нового поколения: только две полки длиной 2 метра, душ, сенсорное управление и интерьер в светлых тонах. Почему это может изменить представление о дальних поездках и на каких направлениях появятся такие вагоны - в материале.

В России показали спальный вагон-купе нового поколения: только две полки длиной 2 метра, душ, сенсорное управление и интерьер в светлых тонах. Почему это может изменить представление о дальних поездках и на каких направлениях появятся такие вагоны - в материале.

Обновленный спальный вагон-купе от РЖД — заметное событие на рынке пассажирских перевозок. Впервые в отечественной практике купе рассчитано всего на двух человек, а не на четверых, как раньше. Главная особенность — две спальные полки длиной более двух метров, что особенно оценят высокие пассажиры. Интерьер выполнен в светлых тонах с черными акцентами, вдохновлен яхтенным стилем и продуман так, чтобы длительные поездки не вызывали усталости глаз.

Внутреннее пространство организовано максимально эргономично: у каждого пассажира есть ниша для мелочей, три секции в общем шкафу и отдельный антресоль для любого инвентаря. Однако длинные беговые лыжи могут не поместиться — этот нюанс стоит учитывать при планировании поездки. В остальном купе напоминает номер в отеле: сенсорная панель управления климатом и освещением, напольные сейфы, розетки и USB-разъемы у каждого места, а также выдвижные экраны для развлечений.

Впервые в российских поездах появилась душевая кабина прямо в вагоне. Это решение особенно актуально для тех, кто находится в пути сутки и более. Помимо душа, пассажирам доступны фен, утюг и гладильная доска — можно привести себя в порядок даже после долгой дороги. Ранее такой уровень сервиса был доступен только в вагонах класса «люкс» и по значительно более высокой цене.

Первые отзывы пассажиров, опробовавших новый поезд на тестовых маршрутах, отмечают как плюсы, так и минусы. Среди недостатков — высокое расположение антресоли, требующее усилий от невысоких людей, а также необходимость регулировки дверей шкафов. Кроме того, при разложенных диванах высокие пассажиры могут задевать выступающие элементы мебели, несмотря на скругленные углы. Избыточное количество шкафчиков может показаться лишним для коротких поездок, но на туристических маршрутах это скорее преимущество.

РЖД обещают учесть все замечания до начала серийного производства. Уже к концу года планируется выпустить 28 таких вагонов, которые, вероятно, появятся на самых популярных направлениях: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Адлер, Москва — Казань. Стоимость билета будет выше традиционной, но ниже, чем в роскошных вагонах с душем. Если проект окажется успешным, он задаст новую планку комфорта для российских поездов дальнего следования.

Вагоны нового поколения производятся на платформе Воронежского завода «Вагонреммаш». Внедрение подобных решений может усилить конкуренцию между железнодорожным и авиатранспортом на популярных маршрутах, а также повысить доступность поездов для туристов и деловых пассажиров. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать появления еще более технологичных и комфортных составов.

Интересно, что в последние годы российский рынок пассажирского транспорта активно обновляется: создаются новые модели вагонов, внедряются современные технологии и сервисы. Например, недавно на рынке грузовой техники был представлен карьерный самосвал Sitrak с рекордной грузоподъемностью — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о новых карьерных самосвалах Sitrak

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