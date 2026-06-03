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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

3 июня 2026, 12:05

РЖД запускает новые капсульные вагоны: больше места, душ и приватность для пассажиров

РЖД запускает новые капсульные вагоны: больше места, душ и приватность для пассажиров

РЖД ломает стереотипы: в бюджетных вагонах появятся душевые и места-капсулы — как будем ездить в будущем

РЖД запускает новые капсульные вагоны: больше места, душ и приватность для пассажиров

Российские железные дороги начинают масштабное обновление поездов дальнего следования: новые капсульные вагоны габарита Т обещают больше комфорта, приватности и впервые - душевые кабины в санитарных зонах. Это может изменить привычный опыт поездок уже в ближайшие годы.

Российские железные дороги начинают масштабное обновление поездов дальнего следования: новые капсульные вагоны габарита Т обещают больше комфорта, приватности и впервые - душевые кабины в санитарных зонах. Это может изменить привычный опыт поездок уже в ближайшие годы.

Масштабное обновление подвижного состава дальнего следования в России выходит на новый уровень: РЖД вводит капсульные вагоны габарита Т, которые позволяют изменить представление о бюджетных поездках на поезде. Впервые в истории массовых перевозок пассажиры получают не только больше личного пространства, но и доступ к душу в санитарных зонах. Такой шаг выглядит как ответ на растущий спрос на комфортные и уединённые путешествия, особенно на фоне увеличения внутреннего туризма.

Главная особенность новых вагонов — увеличенные габариты кузова. Ширина выросла на 28 см, длина — на 73 см, что позволило сделать спальные места длиннее: поперечные полки теперь 189,1 см, боковые — 187,5 см. Это особенно важно для высоких пассажиров, которым раньше приходилось мириться с неудобствами и следить за перемещением людей по коридору. Вместимость одного вагона увеличена до 58 мест, что позволяет сохранить доступные тарифы и одновременно повысить рентабельность перевозок.

Внутреннее пространство организовано по принципу капсулы: каждое место отделено плотной шторкой, создающей ощущение приватной зоны. В каждой капсуле есть регулируемый воздуховод, светодиодная лампа для чтения, откидной столик, розетка 220 В и USB-порт для зарядки гаджетов. Впервые в массовых вагонах дальнего следования появился полноценный душ — раньше такая опция была доступна только в вагонах класса «купе» и СВ. Длительные поездки стали заметно комфортнее и гигиеничнее для всех категорий пассажиров.

Первые тестовые рейсы новых вагонов стартуют между Москвой и Санкт-Петербургом уже в 2026 году. Это направление традиционно служит площадкой для инноваций в транспортной отрасли. После анализа отзывов и доработки конструкции планируется начать серийное производство. К 2028 году капсульные вагоны габарита Т должны появиться на самых востребованных маршрутах страны. Проведённое обновление парка позволит повысить качество услуг и сделать железнодорожные поездки более привлекательными для россиян.

Судя по данным, капсульные вагоны габарита Т могут стать новым ориентиром для всей транспортной отрасли России. Важно отметить, что подобные решения уже давно востребованы в странах Азии, где капсульные поезда являются стандартом для ночных маршрутов. Для российского рынка это не только шаг к повышению качества услуг, но и возможность сделать железнодорожные перевозки более конкурентоспособными по сравнению с авиа- и автотранспортом. Внедрение душевых кабин и индивидуальных капсул может стать одним из самых передовых изменений в истории отечественных железных дорог.

Интересно, что развитие технологий в России происходит не только в железнодорожной сфере. Например, отечественные инженеры уже производят современную автоматическую коробку передач для премиальных автомобилей, но массовые модели пока не получили аналогичных решений — подробнее об этом можно узнать в материале о причинах отсутствия отечественного автомата на массовых авто .

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