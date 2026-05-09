Вагоны-трансформеры и капсулы: РЖД готовит революцию комфорта в поездах дальнего следования — плацкарт уходит в прошлое

9 мая 2026, 15:54
РЖД запускает новые купе и капсульные вагоны: как изменится комфорт в поездах
В ближайшие годы РЖД полностью обновит формат пассажирских вагонов: появятся более просторные купе и капсульные места. Уже с 2026 года на ключевых маршрутах начнут курсировать новые вагоны, а к 2028 году ожидается запуск капсульных решений. Это может изменить привычный уровень комфорта и приватности для миллионов пассажиров.
Российские железные дороги планируют масштабное обновление пассажирских вагонов, которое затронет каждого, кто хотя бы раз ездил на поезде между городами. Уже в 2026 году на маршруте Москва — Санкт-Петербург появятся первые вагоны нового поколения, а к 2028 году к ним присоединятся инновационные капсульные решения. Для рынка железнодорожных перевозок это событие может стать переломным моментом, ведь речь идёт не просто о косметических изменениях, а о полном пересмотре стандартов комфорта и конфиденциальности.
Вагоны нового типа заметно отличаются от привычных моделей: они шире и длиннее, что позволяет увеличить длину салона. Благодаря этому в каждом вагоне теперь размещается десять купе вместо девяти, а спальное место становится длиннее — до двух метров. Для высоких пассажиров это настоящая находка: теперь не приходится спать, поджимая ноги. Пространство в купе стало ощутимо больше, уровень комфорта — выше, чем когда-либо раньше.
Первые такие вагоны появятся на одном из самых популярных маршрутов страны — между Москвой и Санкт-Петербургом. Уже в 2027 году к ним добавятся версии СВ и люкс, сертификация серийных вагонов запланирована на конец 2026 года. После этого новый поезд начнёт курсировать по не менее востребованным направлениям, постепенно вытесняя плацкартные и купейные вагоны.
Но на этом перемены не заканчиваются. В 2028 году РЖД планирует выпустить капсульные вагоны нового поколения, которые сочетают в себе черты плацкарты и современных спальных вагонов, знакомых по азиатским железным дорогам. В каждом таком вагоне будет 56 индивидуальных капсул, расположенных на двух уровнях вдоль прохода. Каждая капсула — это отдельное пространство с эргономичной спинкой, стационарным столиком с углублениями для стаканов, розетками и USB-портами. Для багажа предусмотрена ниша под ногами, освещение выполнено в виде мягкой контурной подсветки и индивидуального яркого света. Подобный подход позволяет создать ощущение личного пространства даже в общем вагоне, что особенно важно для тех, кто ценит приватность в поездках.
Пока не раскрывается, на каком маршруте появятся первые капсульные вагоны, но очевидно, что спрос на такие решения будет высоким. Пассажиры получат больше приватности и удобства, а железнодорожные перевозки станут привлекательнее для новых категорий клиентов. В ближайшие годы российские поезда могут стать не только быстрее, но и гораздо комфортнее, чем раньше, что способно изменить отношение к путешествиям на дальние расстояния.
