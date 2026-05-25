В РЖД представили новые плацкартные вагоны с душем и шторками — революция в бюджетном сегменте

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 15:14

РЖД запускает новые плацкартные вагоны с душем и шторками: что изменится к 2030

РЖД запускает новые плацкартные вагоны с душем и шторками: что изменится к 2030

В РЖД представили новые плацкартные вагоны с душем и шторками — революция в бюджетном сегменте

РЖД запускает новые плацкартные вагоны с душем и шторками: что изменится к 2030

В ближайшие годы РЖД планирует обновить плацкартные вагоны: появятся душевые, персональные светильники и шторки. Это часть масштабной программы по развитию туристических маршрутов и улучшению сервиса для пассажиров по всей России.

В ближайшие годы РЖД планирует обновить плацкартные вагоны: появятся душевые, персональные светильники и шторки. Это часть масштабной программы по развитию туристических маршрутов и улучшению сервиса для пассажиров по всей России.

РЖД повышает качество поездок: к 2030 году на российских железных дорогах появятся новые плацкартные вагоны, которые обещают изменить привычное представление о дальних путешествиях. Впервые в истории массовых перевозок в плацкартных вагонах будут установлены душевые кабины, светильники и персональные шторки для каждого пассажира. Такой шаг может стать ответом на растущий спрос на комфорт даже в бюджетных сегментах.

В 2025 году компания уже перевезла рекордные 1,3 млрд пассажиров, а к 2026 году ожидается дальнейший рост количества туристических поездов — до 1,4 млн человек. В маршрутной сетке РЖД сейчас 120 маршрутов, охватывающих 52 региона, и география продолжает расширяться. В 2026 году к туристическим маршрутам добавились Пензенская, Рязанская, Оренбургская области и Мордовия, а к 2030 году ожидается увеличение числа маршрутов до 137, включая такие города, как Углич, Челябинск, Ижевск, а также Астраханскую и Тульскую области.

Среди новых направлений 2027–2028 годов — «Волжские просторы» (Самара, Астрахань), «Три столицы» (Казань, Ижевск), «Ржевский рубеж» (Ржев, Торжок), «Литературный экспресс» (Щёкино, Ясная Поляна, Тула), «Кинорейс» (Тольятти, Самара). Как сообщает «Российская газета», посадка по биометрии уже работает на «Ласточках» Москва — Иваново, Москва — Кострома и Москва — Нижний Новгород, но пока только на начальных станциях. 

Новые плацкартные вагоны габарита Т будут оснащены не только душевыми и светильниками, но и индивидуальными шторками, регулируемыми воздуховодами и увеличенными полками. Конструкторская документация будет завершена к 2027 году, после чего изготовят опытный образец. До 2030 года Тверской вагоностроительный завод должен поставить 449 таких вагонов, что позволит обновить часть парка.

Судя по данным, обновление плацкартных вагонов — не просто косметическая мера, а часть большой стратегии по развитию пассажирских перевозок. Введение душевых и индивидуальных опций может повысить привлекательность железнодорожных поездок для пассажиров разных категорий, включая туристов и семьи с детьми. Важно, что такие изменения происходят на фоне расширения маршрутной сети и внедрения новых технологий, что в целом создаёт условия для роста внутреннего спроса и повышения качества услуг на российских железных дорогах.

Интересно, что эксперты уже отмечают: подобные изменения могут сделать поездки по России более привлекательными для внутреннего туризма. Вопрос комфорта в дороге становится всё более актуальным, особенно на фоне роста количества путешествий на большие расстояния.

Для сравнения: в материале о том, какие автомобили выбирают для дальних поездок, обращается внимание, что комфорт и технологичность становятся ключевыми критериями выбора. Подробнее об этом можно узнать в обзоре лучших машин для трассы . В железнодорожной сфере аналогичная тенденция: новые вагоны РЖД могут соответствовать стандартам для всего рынка.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Саратовская область Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться