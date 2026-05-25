В РЖД представили новые плацкартные вагоны с душем и шторками — революция в бюджетном сегменте

25 мая 2026, 15:14
РЖД запускает новые плацкартные вагоны с душем и шторками: что изменится к 2030
В ближайшие годы РЖД планирует обновить плацкартные вагоны: появятся душевые, персональные светильники и шторки. Это часть масштабной программы по развитию туристических маршрутов и улучшению сервиса для пассажиров по всей России.
РЖД повышает качество поездок: к 2030 году на российских железных дорогах появятся новые плацкартные вагоны, которые обещают изменить привычное представление о дальних путешествиях. Впервые в истории массовых перевозок в плацкартных вагонах будут установлены душевые кабины, светильники и персональные шторки для каждого пассажира. Такой шаг может стать ответом на растущий спрос на комфорт даже в бюджетных сегментах.
В 2025 году компания уже перевезла рекордные 1,3 млрд пассажиров, а к 2026 году ожидается дальнейший рост количества туристических поездов — до 1,4 млн человек. В маршрутной сетке РЖД сейчас 120 маршрутов, охватывающих 52 региона, и география продолжает расширяться. В 2026 году к туристическим маршрутам добавились Пензенская, Рязанская, Оренбургская области и Мордовия, а к 2030 году ожидается увеличение числа маршрутов до 137, включая такие города, как Углич, Челябинск, Ижевск, а также Астраханскую и Тульскую области.
Среди новых направлений 2027–2028 годов — «Волжские просторы» (Самара, Астрахань), «Три столицы» (Казань, Ижевск), «Ржевский рубеж» (Ржев, Торжок), «Литературный экспресс» (Щёкино, Ясная Поляна, Тула), «Кинорейс» (Тольятти, Самара). Как сообщает «Российская газета», посадка по биометрии уже работает на «Ласточках» Москва — Иваново, Москва — Кострома и Москва — Нижний Новгород, но пока только на начальных станциях.
Новые плацкартные вагоны габарита Т будут оснащены не только душевыми и светильниками, но и индивидуальными шторками, регулируемыми воздуховодами и увеличенными полками. Конструкторская документация будет завершена к 2027 году, после чего изготовят опытный образец. До 2030 года Тверской вагоностроительный завод должен поставить 449 таких вагонов, что позволит обновить часть парка.
Судя по данным, обновление плацкартных вагонов — не просто косметическая мера, а часть большой стратегии по развитию пассажирских перевозок. Введение душевых и индивидуальных опций может повысить привлекательность железнодорожных поездок для пассажиров разных категорий, включая туристов и семьи с детьми. Важно, что такие изменения происходят на фоне расширения маршрутной сети и внедрения новых технологий, что в целом создаёт условия для роста внутреннего спроса и повышения качества услуг на российских железных дорогах.
Интересно, что эксперты уже отмечают: подобные изменения могут сделать поездки по России более привлекательными для внутреннего туризма. Вопрос комфорта в дороге становится всё более актуальным, особенно на фоне роста количества путешествий на большие расстояния.
