Плацкарта и купе теперь уже не будет: новый вид вагонов запустили в РЖД - что изменилось для пассажиров

8 июня 2026, 12:27
РЖД запускает новые вагоны с душем и личным санузлом на ключевых маршрутах
РЖД запускает новые вагоны с душем и личным санузлом на ключевых маршрутах
На маршрутах «Тихий Дон» и Анапа - Москва появились вагоны с индивидуальными душевыми и санузлами прямо в купе. Это заметно повышает уровень комфорта для пассажиров дальних поездок и меняет привычный взгляд на железнодорожные путешествия.
Появление новых вагонов в поездах №19/20 «Тихий Дон» (Ростов-на-Дону — Москва) и №11/12 (Анапа — Москва) стало знаковым событием для российских пассажиров. Теперь путешественники могут воспользоваться душем и личным санузлом, не покидая своего двухместного купе. Это решение меняет привычный подход к комфорту в дальних поездках по железной дороге.
Каждое купе оборудовано отдельной ванной комнатой с душевой кабиной, феном, гладильной доской и утюгом. Вместо стандартных туалетов в конце вагона пассажиры получают личное пространство для гигиены. Спальные места увеличены до двух метров, что на 16 сантиметров длиннее прежнего стандарта; значит, даже высоким людям будет удобно отдыхать.
В новых вагонах предусмотрены зарядные разъёмы для телефонов, персональные экраны для просмотра фильмов, закрывающиеся багажные полки и вешалки для верхней одежды. Кнопка экстренного вызова проводника расположена прямо под подушкой, что повышает безопасность и удобство.
РЖД полностью обновляет составы на этих направлениях, предоставляя вагоны повышенной комфортности. Здесь только две нижние полки, они шире, чем обычно в купе или плацкарте, а отделка выполнена из мягких тканей. К концу года завод «Вагонреммаш» планировал поставить 28 таких составов; первый образец уже был представлен на выставке в Санкт-Петербурге в августе.
В ближайшее время аналогичные вагоны появятся и на других популярных маршрутах: из Москвы в Новороссийск, Белгород, Саратов, Тамбов, Воронеж и Санкт-Петербург. Это расширит географию комфортных поездок для тысяч россиян.
Важное замечание: при покупке билетов стоит уточнить у оператора или в приложении, что выбран именно новый вагон с душевой кабиной, так как на маршрутах всё ещё встречаются старые составы, и разница в уровне удобства между ними весьма ощутима.
Судя по данным, новые вагоны РЖД могут стать стандартом для дальних поездок в России. Они рассчитаны на пассажиров, ценящих личное пространство и современные удобства. Важно, что такие изменения происходят не только на флагманских маршрутах, но и постепенно охватывают всю сеть дальнего следования. Это создаёт предпосылки для повышения привлекательности железнодорожного транспорта на фоне конкуренции с авиа- и автоперевозками.
Говоря о последних изменениях на железнодорожном транспорте, стоит помнить, что инфраструктурные новшества часто идут рука об руку с цифровыми сервисами. Например, вопросы оформления документов и компенсаций при ДТП напрямую зависят от стабильности онлайн-сервисов, как это обсуждалось в материале о влиянии перебоев Интернета на выплаты по европротоколу .
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