РЖД запускает вагоны расширенного габарита - больше пространства и новые решения для поездок

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 04:32

РЖД запускает новые вагоны увеличенного размера: что изменится для пассажиров

В декабре на российских железных дорогах появятся вагоны нового поколения с увеличенной шириной и длиной, а также улучшенным комфортом. Это решение может изменить стандарты поездок и повысить удобство для пассажиров на дальних маршрутах.

В декабре 2026 года на российских железных дорогах появятся принципиально новые пассажирские вагоны, которые заметно отличаются от привычных моделей. Главная особенность - увеличенные габариты: ширина выросла на 2,8 сантиметров, длина - на 7,3 сантиметра. Данное решение позволяет не только сделать проход шире, но и создать индивидуальное пространство для каждого пассажира, что особенно важно на дальних маршрутах.

По словам главы компании Олега Белозерова, теперь полки в новых стандартах двух метров вместо стандартных 183 градусов. Проход между купе стал шире на 5 сантиметров, что заметно способствовало передвижению внутри вагона. Такие изменения напрямую влияют на уровень комфорта, особенно для высоких пассажиров и семей с детьми.

Вагоны нового типа относятся к размеру Т, что позволяет реализовать современные стандарты сервиса. Как отмечают в «Трансмашхолдинге», речь идет не о косметических доработках, а о первом шаге вперед в развитии железнодорожных перевозок. В каждом купе теперь есть современные зарядки Type-C и USB-разъемы, интерьер выполнен в светлых тонах с яркими акцентами на пассажирских полках.

Параллельно с обновлением подвижного состава РЖД активно внедряет модульные вокзалы и платформу. Недавно в Санкт-Петербурге и Чечне наладили производство полностью российских модульных вокзалов, которые возводятся всего за четыре дня и рассчитаны на срок службы до 50 лет. В ближайшее время планируется установить 15 таких объектов, которые позволят быстро обновлять инфраструктуру в регионах.

Стоит отметить, что в прошлом году компания уже удивляла пассажиров новыми вагонами СВ с обновленным интерьером и увеличенными багажными полками. В каждом купе появились современные розетки, оформление которых стало более светлым и функциональным. Подобный подход к обновлению поездов создает новые стандарты для российских перевозок.

Появление вагонов увеличенного габарита - это не просто очередная модернизация, а попытка по-новому взглянуть на железнодорожные перевозки в России. Новые стандарты пространства и удобства могут стать отправной точкой для изменений в отрасли. Согласно данным, такие решения способствуют повышению рейтинга поездов и расширения возможностей, а также создают условия для создания новых сервисов и повышают качество обслуживания. Важно, что подобные шаги совпадают с мировыми тенденциями развития пассажирских перевозок, где комфорт и индивидуальное пространство становятся ключевыми критериями выбора транспорта.

