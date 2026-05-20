РЖД запускает вагоны расширенного габарита - больше пространства и новые решения для поездок

20 мая 2026, 04:32
РЖД запускает новые вагоны увеличенного размера: что изменится для пассажиров
РЖД запускает новые вагоны увеличенного размера: что изменится для пассажиров
В декабре на российских железных дорогах появятся вагоны нового поколения с увеличенной шириной и длиной, а также улучшенным комфортом. Это решение может изменить стандарты поездок и повысить удобство для пассажиров на дальних маршрутах.
В декабре 2026 года на российских железных дорогах появятся принципиально новые пассажирские вагоны, которые заметно отличаются от привычных моделей. Главная особенность - увеличенные габариты: ширина выросла на 2,8 сантиметров, длина - на 7,3 сантиметра. Данное решение позволяет не только сделать проход шире, но и создать индивидуальное пространство для каждого пассажира, что особенно важно на дальних маршрутах.
По словам главы компании Олега Белозерова, теперь полки в новых стандартах двух метров вместо стандартных 183 градусов. Проход между купе стал шире на 5 сантиметров, что заметно способствовало передвижению внутри вагона. Такие изменения напрямую влияют на уровень комфорта, особенно для высоких пассажиров и семей с детьми.
Вагоны нового типа относятся к размеру Т, что позволяет реализовать современные стандарты сервиса. Как отмечают в «Трансмашхолдинге», речь идет не о косметических доработках, а о первом шаге вперед в развитии железнодорожных перевозок. В каждом купе теперь есть современные зарядки Type-C и USB-разъемы, интерьер выполнен в светлых тонах с яркими акцентами на пассажирских полках.
Параллельно с обновлением подвижного состава РЖД активно внедряет модульные вокзалы и платформу. Недавно в Санкт-Петербурге и Чечне наладили производство полностью российских модульных вокзалов, которые возводятся всего за четыре дня и рассчитаны на срок службы до 50 лет. В ближайшее время планируется установить 15 таких объектов, которые позволят быстро обновлять инфраструктуру в регионах.
Стоит отметить, что в прошлом году компания уже удивляла пассажиров новыми вагонами СВ с обновленным интерьером и увеличенными багажными полками. В каждом купе появились современные розетки, оформление которых стало более светлым и функциональным. Подобный подход к обновлению поездов создает новые стандарты для российских перевозок.
Интересно, что тенденция к повышению комфорта и технологичности железнодорожных перевозок наблюдается не только в России. Например, в материале о влиянии новых моделей Chery на российский рынок также применяются современные стандарты и технологии, которые позволяют изменить привычные представления о транспорте и обслуживании.
Появление вагонов увеличенного габарита - это не просто очередная модернизация, а попытка по-новому взглянуть на железнодорожные перевозки в России. Новые стандарты пространства и удобства могут стать отправной точкой для изменений в отрасли. Согласно данным, такие решения способствуют повышению рейтинга поездов и расширения возможностей, а также создают условия для создания новых сервисов и повышают качество обслуживания. Важно, что подобные шаги совпадают с мировыми тенденциями развития пассажирских перевозок, где комфорт и индивидуальное пространство становятся ключевыми критериями выбора транспорта.
Похожие материалы
-
20.05.2026, 07:00
Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: что изменится для пассажиров
В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и рядом инноваций для комфорта пассажиров. Проект может изменить подход к дальним поездкам и сделать путешествия по железной дороге более современными и удобными.Читать далее
-
20.05.2026, 06:56
Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий
Kabe Novum 750 LGB выходит на российский рынок и меняет представление о современных автодомах. Модель сочетает премиальные материалы, продуманную планировку и технологии, которые делают путешествия комфортными даже в экстремальных условиях.Читать далее
-
20.05.2026, 06:51
Toyota Land Cruiser Prado: какой двигатель выбрать - бензин или дизель, плюсы и минусы
Toyota Land Cruiser Prado остается одним из самых востребованных внедорожников в России, но выбор двигателя - задача не из простых. Разбираемся, чем отличаются бензиновые и дизельные версии, на что обратить внимание при покупке и как не ошибиться с выбором в 2026 году.Читать далее
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
20.05.2026, 06:23
ГАЗ 66 как дом на колесах: автономия, дизельное отопление и четыре спальных места
На российском рынке появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с автономным отоплением, солнечными батареями и четырьмя спальными местами. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет свободу передвижения и готов к самостоятельной доработке техники.Читать далее
-
20.05.2026, 06:10
Прицеп «Турист» весом до 500 кг: новый формат семейных путешествий по России
В 2026 году на российском рынке появился прицеп «Турист», который весит менее 500 кг и подходит для большинства легковых автомобилей. Модель выделяется продуманной конструкцией, возможностью индивидуальной комплектации и доступной ценой, что делает ее актуальной для семейных поездок и отдыха на природе.Читать далее
-
19.05.2026, 20:57
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступная альтернатива для путешествий по России
В России представлен компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько комплектаций. Новинка может стать важным шагом для развития автотуризма, предлагая доступное решение для путешествий по стране.Читать далее
-
19.05.2026, 20:42
MAN TGM 4x4: российский автодом нового поколения с автономией и премиальным комфортом
В 2026 году на российском рынке появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4, сочетающий премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Эта новинка открывает новые горизонты для путешествий по России и за ее пределами.Читать далее
-
19.05.2026, 20:37
Двухэтажный вагон с мини-купе и душем: как меняется комфорт на российских железных дорогах
На российских железных дорогах представлен новый двухэтажный вагон с индивидуальными мини-купе, душевыми и туалетами. Проект обещает повысить уровень уюта и безопасности, сохраняя доступные цены на билеты. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
20.05.2026, 07:00
Экспериментальный плацкарт с капсульной планировкой: что изменится для пассажиров
В Москве показали прототип плацкартного вагона с капсульной компоновкой и рядом инноваций для комфорта пассажиров. Проект может изменить подход к дальним поездкам и сделать путешествия по железной дороге более современными и удобными.Читать далее
-
20.05.2026, 06:56
Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий
Kabe Novum 750 LGB выходит на российский рынок и меняет представление о современных автодомах. Модель сочетает премиальные материалы, продуманную планировку и технологии, которые делают путешествия комфортными даже в экстремальных условиях.Читать далее
-
20.05.2026, 06:51
Toyota Land Cruiser Prado: какой двигатель выбрать - бензин или дизель, плюсы и минусы
Toyota Land Cruiser Prado остается одним из самых востребованных внедорожников в России, но выбор двигателя - задача не из простых. Разбираемся, чем отличаются бензиновые и дизельные версии, на что обратить внимание при покупке и как не ошибиться с выбором в 2026 году.Читать далее
-
20.05.2026, 06:29
Renault Duster II и Haval Jolion: сравнение оснащения, проходимости и надежности
Renault Duster второго поколения и Haval Jolion остаются одними из самых востребованных бюджетных кроссоверов на российском рынке. В материале разбираются ключевые отличия, комплектации и нюансы эксплуатации, которые помогут сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
20.05.2026, 06:23
ГАЗ 66 как дом на колесах: автономия, дизельное отопление и четыре спальных места
На российском рынке появился необычный автодом на базе ГАЗ 66 с автономным отоплением, солнечными батареями и четырьмя спальными местами. Такой вариант заинтересует тех, кто ищет свободу передвижения и готов к самостоятельной доработке техники.Читать далее
-
20.05.2026, 06:10
Прицеп «Турист» весом до 500 кг: новый формат семейных путешествий по России
В 2026 году на российском рынке появился прицеп «Турист», который весит менее 500 кг и подходит для большинства легковых автомобилей. Модель выделяется продуманной конструкцией, возможностью индивидуальной комплектации и доступной ценой, что делает ее актуальной для семейных поездок и отдыха на природе.Читать далее
-
19.05.2026, 20:57
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступная альтернатива для путешествий по России
В России представлен компактный автодом на базе Lada Granta, рассчитанный на двоих и предлагающий несколько комплектаций. Новинка может стать важным шагом для развития автотуризма, предлагая доступное решение для путешествий по стране.Читать далее
-
19.05.2026, 20:42
MAN TGM 4x4: российский автодом нового поколения с автономией и премиальным комфортом
В 2026 году на российском рынке появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4, сочетающий премиальный уровень комфорта, продуманную автономию и современные технологии. Эта новинка открывает новые горизонты для путешествий по России и за ее пределами.Читать далее
-
19.05.2026, 20:37
Двухэтажный вагон с мини-купе и душем: как меняется комфорт на российских железных дорогах
На российских железных дорогах представлен новый двухэтажный вагон с индивидуальными мини-купе, душевыми и туалетами. Проект обещает повысить уровень уюта и безопасности, сохраняя доступные цены на билеты. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
19.05.2026, 20:33
Дизельные автомобили снова в центре внимания: почему Европа меняет курс
На фоне роста цен на электроэнергию и замедления развития зарядной инфраструктуры европейские автопроизводители корректируют планы, а спрос на дизельные автомобили вновь растет. Почему этот тренд важен для рынка и что стоит за изменением предпочтений - в нашем материале.Читать далее