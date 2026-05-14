РЖД показали вагон-отель: душ, сенсорные панели, но не обошлось и без минусов

14 мая 2026, 07:05
РЖД запускает новый спальный вагон с двухметровыми полками и душем
РЖД представила принципиально новый спальный вагон: двухметровые полки, душ, стильный интерьер и персональные ниши для вещей. Эксперты отмечают, что это ответ на растущий спрос на премиальные путешествия по России. Новинка уже вызвала интерес у пассажиров и специалистов.
В России начинается новая эра железнодорожных путешествий: РЖД показала спальный вагон, который по уровню комфорта и дизайна может конкурировать с лучшими отелями. Это не просто обновление интерьера — инженеры полностью пересмотрели подход к организации пространства, чтобы сделать дальние поездки максимально удобными для пассажиров.
Главное отличие — в купе теперь всего две полки, каждая длиной ровно два метра. Это решение особенно ценят высокие пассажиры, которым раньше приходилось мириться с теснотой. Интерьер выполнен в светлых тонах с чёрными акцентами, что создаёт ощущение уюта и напоминает современные яхты. Для хранения вещей предусмотрены персональные ниши, три отделения в общем шкафу и антресоль для спортивного инвентаря. Правда, длинные лыжи туда не поместятся, а сноуборд или горные лыжи — без проблем.
Оснащение купе не уступает современным гостиницам: сенсорная панель управления климатом и освещением, выдвижные экраны, розетки, USB-разъёмы и даже сейф для ценных вещей. Каждый пассажир может индивидуально настроить температуру. Для дальних маршрутов предусмотрена душевая кабина прямо в вагоне, а также фен, утюг и гладильная доска — теперь привести себя в порядок можно в любой момент поездки.
Первые отзывы пассажиров выявили и некоторые недостатки: антресоль расположена довольно высоко, дверцы шкафов требуют дополнительной регулировки. При разложенных диванах высокие люди могут задевать выступающие элементы мебели, несмотря на скруглённые углы. Для непривыкших обилие шкафчиков кажется необычным, но в туристических маршрутах это скорее плюс.
Эксперты по железнодорожному туризму считают, что появление двухместных купе с душем — закономерный ответ РЖД на растущий спрос на премиальные путешествия. В стране много маршрутов, где комфорт становится решающим фактором. Новые вагоны планируют использовать на популярных южных направлениях и туристических маршрутах, таких как «Золотое кольцо». При предварительном бронировании стоимость билета будет на 30–40% выше, чем в стандартном купе, но ниже, чем в СВ.
В РЖД учтут все замечания к окончательной версии вагона. Уже к концу года собираются выпустить 28 модернизированных вагонов. Если проект окажется успешным, новый стандарт комфорта может распространиться на большинство дальних поездов. Возможность спать в полный рост, принимать душ и не иметь соседей — это уже не мечта, а ближайшее будущее российских железных дорог, сообщает источник.
