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Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 06:58

РЖД запускают вагоны-отели с душем и двухметровыми полками для дальних маршрутов

РЖД запускают вагоны-отели с душем и двухметровыми полками для дальних маршрутов

РЖД запустили вагон-отель: сенсорные панели, душ и двухметровые полки — как теперь будут ездить россияне в Адлер и Анапу

РЖД запускают вагоны-отели с душем и двухметровыми полками для дальних маршрутов

В России стартует эксплуатация новых спальных вагонов РЖД с душем, двухметровыми полками и современным интерьером. Это решение может изменить подход к железнодорожным путешествиям и усилить конкуренцию с авиаперевозками, особенно на популярных туристических направлениях.

В России стартует эксплуатация новых спальных вагонов РЖД с душем, двухметровыми полками и современным интерьером. Это решение может изменить подход к железнодорожным путешествиям и усилить конкуренцию с авиаперевозками, особенно на популярных туристических направлениях.

Внедрение новых спальных вагонов РЖД с душевыми кабинами и двухметровыми полками может стать поворотным моментом для российских железнодорожных перевозок. Теперь в поезде — удобный маршрут, а купе напоминает гостиничный номер. Привычное представление о дальних поездках меняется.

Вместо стандартных четырех полок в купе теперь только две — обе нижние, длиной почти два метра. Это решение особенно оценят высокие пассажиры: больше не нужно спать с согнутыми коленями или упираться ногами в стену. Интерьер, выполненный в светлых тонах с блестящими черными акцентами, вдохновлен дизайном премиальных яхт. Советская эстетика ушла в прошлое — никаких зеленых обивок и кожзаменителей.

Для хранения багажа предусмотрены персональные ниши, общий для всех секций шкаф и вместительная антресоль под потолком, где легко размещаются даже лыжи или сноуборд. В купе установлены сенсорные панели для управления климатом и освещением, электронное табло с маршрутом, выдвижные экраны для фильмов, розетка 220 В, USB-разъемы, беспроводная зарядка и сейф для ценных вещей.

Главное новшество — компактная душевая кабина прямо в вагоне. Для удобства пассажиров предусмотрены фен, утюг и гладильная доска. Раньше такой сервис был доступен только в вагонах класса СВ, теперь же он становится ближе к массовому сегменту. Первые отзывы выявили и недостатки: антресоль расположена высоко, дверцы шкафчиков требуют доработки, а людям ростом 185 см при разложенных диванах стоит быть осторожнее — можно задеть выступающие элементы. РЖД учтут эти замечания при доработке окончательной версии вагона.

Новые вагоны планируют использовать на южных направлениях — Адлер, Анапа, а также на туристических маршрутах, например «Золотое кольцо». Стоимость билета при раннем бронировании будет на 30–40% выше обычного купе, но заметно ниже, чем в СВ. К концу 2026 года на линии выйдет 28 таких вагонов, производством которых занимается Тверской вагоностроительный завод.

Частые путешественники отмечают: двухметровая полка — это долгожданное решение для высоких людей, которые раньше спали с согнутыми ногами. Безопасность также не остается без внимания: индивидуальная вентиляция и климат-контроль снижают риск распространения инфекций, а при использовании душа важно соблюдать осторожность из-за возможных ускорений и замедлений движения. Сенсорные панели управления в случае поломки могут быть переведены в ручной режим механиком.

По данным отраслевых аналитиков, спрос на комфортные путешествия в России стабильно растет, развивается конкуренция с авиаперевозками. Внедрение современных технологий и повышение уровня сервиса позволяют привлечь новую аудиторию и изменить структуру рынка пассажирских перевозок. Новые вагоны-отели РЖД выглядят логичным шагом в развитии железнодорожной отрасли, что позволяет сделать поездку не только удобной, но и более безопасной для пассажиров.

Эксперты железнодорожной отрасли отмечают: наличие душа и личного пространства — ключевое преимущество новинки. В традиционных вагонах освежиться в пути было практически невозможно, особенно на многодневных маршрутах. Теперь по уровню комфорта поезд может конкурировать с авиаперелетами. Кстати, интерес к новым форматам транспорта растет и в других сегментах: например, в материале о самодельном кемпере на базе Ford F550 рассказывается, как необычные решения меняют подход к путешествиям.

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