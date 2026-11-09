Новые спальные вагоны СВ: камерный формат, увеличенные полки и душевые кабины — что это даст пассажиру?

9 ноября 2026, 18:00
Новые спальные вагоны СВ: камерный формат, увеличенные полки и душевые кабины
Новые спальные вагоны СВ: камерный формат, увеличенные полки и душевые кабины
В 2026 году РЖД начали вводить в составы СВ вагоны с полками длиной два метра и душевой кабиной. Они уже курсируют между Москвой и южными городами, а перед покупкой билета стоит уточнить состав поезда: оснащение вагонов различается.
На российских железных дорогах продолжается обновление парка спальных вагонов класса СВ. В каждом новом вагоне предусмотрено восемь двухместных купе — такое размещение сохраняет камерный формат СВ, а обновленное оснащение делает дальние поездки комфортнее.
Главное изменение — длина спальных мест. Полки стали двухметровыми, то есть на 16 см длиннее, чем в предыдущих моделях. Для высоких пассажиров эти сантиметры особенно важны в ночном поезде: вытянуться на полке будет комфортно.
В купе установили затемняемые экраны. Для зарядки устройства есть розетка и USB-разъемы. Ценности можно убрать в сейф. Также предусмотрены кнопка вызова проводника и закрывающиеся багажные полки, которые не занимают лишнее пространство.
Душевая кабина — заметное новшество для этих вагонов. Пассажирам доступны фен и утюг, а для одежды предусмотрена гладильная доска. Душем пользуемся всеми пассажирскими вагонами, поэтому руководствуйтесь правилами эксплуатации и качеством обслуживания.
Новые СВ уже курсируют в поездах между Ростовом-на-Дону и Москвой, а также между Анапой и Москвой. В будущем страны планируют добавить направления в Новороссийск и Саранск. В списке также Воронеж и Тамбов. Санкт-Петербург также вошел в список.
Для читателей, интересующихся транспортной историей, на 110km.ru уже выходил материал об экспортной Ладе 2105 ВФТС. Здесь же для пассажира важен практический вопрос: необходимо оснащение в конкретном составе.
Новые вагоны относятся к более высокому классу обслуживания и стоят выше обычных купейных. Комплектация поездов может отличаться, поэтому перед покупкой билета укажите уточненный состав.
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