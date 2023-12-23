С 1 апреля 2024 года изменится регламент сдачи водительского экзамена
С другой стороны, к сдаче экзамена не допустят кандидатов, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде, до истечения срока наказания. Даже если водитель хочет сдать на другую категорию. Кроме того, сдавать на права не разрешат гражданам РФ с просроченным паспортом или медицинской справкой. Сдавать на права также не смогут россияне, которые получили повестку, но не явились в военный комиссариат.
Также с 1 апреля 2024 года иностранные граждане должны переоформить национальное водительское удостоверение и получить права российского образца в течение шести месяцев с получения вида на жительство или паспорта гражданина РФ. В противном случае сесть за руль они не смогут.
-
23.12.2023, 18:53
Трехкратный чемпион России по боксу погиб в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае погиб в ДТП талантливый молодой боксер Альберт Родионов, сообщили в Федерации России по боксу. Журналисты выяснили обстоятельства трагедии.Читать далее
-
22.12.2023, 15:54
В Россию привезли «неубиваемый» рамный внедорожник Toyota: сколько он стоит?
Сразу у нескольких крупных отечественных дилеров появились внедорожники Toyota, ранее в России неизвестные. Модель 4Runner – ближайший родственник пикапа Hilux и Land Cruiser Prado.Читать далее
-
22.12.2023, 15:22
Почему покупатели выбирают автомобили Geely: результаты исследования
Российский офис китайской компании Geely решил выяснить, почему отечественные автомобилисты в свое время отдали предпочтение той или иной модели Geely.Читать далее
-
22.12.2023, 14:04
ДТП на набережной Петербурга попало на видео
Вечером 20 декабря на Петроградской набережной произошла рядовая, но очень типичная авария, которая попала на запись дорожной камеры. ДТП идеально укладывается в формулу «один летел, другой не смотрел».Читать далее
-
22.12.2023, 08:33
Хакер убедил чат-бот дилера продать ему Chevrolet Tahoe за 1 доллар
Чат-бот ChatGPT удивил мир своими возможностями. Он за считанные секунды помогает людям писать код, тексты и делать домашнее задание. Дилеры быстро освоили новую технологию, теперь ChatGPT общается онлайн с потенциальными клиентами автосалонов.Читать далее
-
22.12.2023, 07:52
Рассекречен салон нового российского автомобиля: выглядит очень необычно
Российский электрический хэтчбек «Атом», серийное производство которого запланировано на 2025 год, получит несколько версий. Разработчик показал интерьер одной из них, предназначенной для эксплуатации в такси.Читать далее
-
23.12.2023, 18:53
Трехкратный чемпион России по боксу погиб в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае погиб в ДТП талантливый молодой боксер Альберт Родионов, сообщили в Федерации России по боксу. Журналисты выяснили обстоятельства трагедии.Читать далее
-
22.12.2023, 15:54
В Россию привезли «неубиваемый» рамный внедорожник Toyota: сколько он стоит?
Сразу у нескольких крупных отечественных дилеров появились внедорожники Toyota, ранее в России неизвестные. Модель 4Runner – ближайший родственник пикапа Hilux и Land Cruiser Prado.Читать далее
-
22.12.2023, 15:22
Почему покупатели выбирают автомобили Geely: результаты исследования
Российский офис китайской компании Geely решил выяснить, почему отечественные автомобилисты в свое время отдали предпочтение той или иной модели Geely.Читать далее
-
22.12.2023, 14:04
ДТП на набережной Петербурга попало на видео
Вечером 20 декабря на Петроградской набережной произошла рядовая, но очень типичная авария, которая попала на запись дорожной камеры. ДТП идеально укладывается в формулу «один летел, другой не смотрел».Читать далее
-
22.12.2023, 08:33
Хакер убедил чат-бот дилера продать ему Chevrolet Tahoe за 1 доллар
Чат-бот ChatGPT удивил мир своими возможностями. Он за считанные секунды помогает людям писать код, тексты и делать домашнее задание. Дилеры быстро освоили новую технологию, теперь ChatGPT общается онлайн с потенциальными клиентами автосалонов.Читать далее
-
22.12.2023, 07:52
Рассекречен салон нового российского автомобиля: выглядит очень необычно
Российский электрический хэтчбек «Атом», серийное производство которого запланировано на 2025 год, получит несколько версий. Разработчик показал интерьер одной из них, предназначенной для эксплуатации в такси.Читать далее
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 5 500 000 РMercedes E-Class 2012 в Москве
- 7 800 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 6 647 832 РBMW 5-Series 2020 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 7 900 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 11 990 000 РPorsche Panamera 2020 в Москве
- 12 379 046 РMercedes E-Class 2021 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий