С 1 апреля 2024 года изменится регламент сдачи водительского экзамена

Ранее мы писали Эксперт рассказал, кому в 2024 году придется пересдавать на права С 1 апреля 2024 года некоторых водителей заставят пересдать экзамены и обменять водительские удостоверения ... Читать далее

Портал МВД Медиа рассказал об изменениях, которые ждут автолюбителей с 1 апреля. Хорошая новость для кандидатов в водители – сдать практический экзамен станет проще. Решено увеличить с 5 до 7 количество штрафных баллов, при которых экзамен считается проваленным.

С другой стороны, к сдаче экзамена не допустят кандидатов, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде, до истечения срока наказания. Даже если водитель хочет сдать на другую категорию. Кроме того, сдавать на права не разрешат гражданам РФ с просроченным паспортом или медицинской справкой. Сдавать на права также не смогут россияне, которые получили повестку, но не явились в военный комиссариат.

Также с 1 апреля 2024 года иностранные граждане должны переоформить национальное водительское удостоверение и получить права российского образца в течение шести месяцев с получения вида на жительство или паспорта гражданина РФ. В противном случае сесть за руль они не смогут.

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