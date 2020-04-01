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1 апреля 2020, 10:09

С 1 апреля АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

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На официальном сайте Lada изменилась стоимость большинства автомобилей. Машины подорожали в среднем на 1%: от 5 000 рублей в случае Lada Granta до 9 000 рублей – Lada Xray Cross.
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С 1 апреля 2020 года АвтоВАЗ поднимает цены на автомобили Lada. Дилеры уже получили новые прайс-листы. Прибавка ...
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С 1 апреля, как и было анонсировано ранее, выросли цены практически на все автомобили Lada. Официальную причину подорожания АвтоВАЗ пока не озвучил. Но можно предположить, что оно связано с падением курса рубля. Высокий уровень локализации позволил свести корректировку цен к минимуму.

Меньше остальных подорожали автомобили семейства Lada Granta: на 5 000 – 6 000 рублей. Теперь седан стоит от 460 900 рублей. По 6 000 рублей прибавили внедорожники Lada 4x4. Исключение сделали для топовой версии Bronto, которая по-прежнему стоит от 742 000 рублей.

На 7 000 рублей стали дороже Lada Vesta Cross, Vesta Sport и «обычный» седан Vesta. На столько же выросла цена автомобилей Lada Xray и семейства Lada Largus. Максимальное увеличение цены, на 9 000 рублей, зафиксировано у вседорожных хэтчбеков Lada X-Ray Cross.

Отметим, что цены битопливных моделей АвтоВАЗа пока не изменились. Седаны Lada Vesta CNG стоят, как и раньше, от 836 900 до 955 900 рублей. Фургоны и универсалы Lada Largus CNG предлагают по цене от 872 900 до 962 900 рублей.

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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С 1 апреля АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
{{material_129462}}С 1 апреля, как и было анонсировано ранее, выросли цены практически на все автомобили Lada. Официальную причину подорожания АвтоВАЗ пока не озвучил. Но можно предположить, что оно связано с падением курса рубля. Высокий уровень локализации позволил свести корректировку цен к минимуму.Меньше остальных подорожали автомобили семейства Lada Granta: на 5 000 – 6 000 рублей. Теперь седан стоит от 460 900 рублей. По 6 000 рублей прибавили внедорожники Lada 4x4. Исключение сделали для топовой версии Bronto, которая по-прежнему стоит от 742 000 рублей.На 7 000 рублей стали дороже Lada Vesta Cross, Vesta Sport и «обычный» седан Vesta. На столько же выросла цена автомобилей Lada Xray и семейства Lada Largus. Максимальное увеличение цены, на 9 000 рублей, зафиксировано у вседорожных хэтчбеков Lada X-Ray Cross.Отметим, что цены битопливных моделей АвтоВАЗа пока не изменились. Седаны Lada Vesta CNG стоят, как и раньше, от 836 900 до 955 900 рублей. Фургоны и универсалы Lada Largus CNG предлагают по цене от 872 900 до 962 900 рублей.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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