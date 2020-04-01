1 апреля 2020, 10:09
С 1 апреля АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
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На официальном сайте Lada изменилась стоимость большинства автомобилей. Машины подорожали в среднем на 1%: от 5 000 рублей в случае Lada Granta до 9 000 рублей – Lada Xray Cross.
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Меньше остальных подорожали автомобили семейства Lada Granta: на 5 000 – 6 000 рублей. Теперь седан стоит от 460 900 рублей. По 6 000 рублей прибавили внедорожники Lada 4x4. Исключение сделали для топовой версии Bronto, которая по-прежнему стоит от 742 000 рублей.
На 7 000 рублей стали дороже Lada Vesta Cross, Vesta Sport и «обычный» седан Vesta. На столько же выросла цена автомобилей Lada Xray и семейства Lada Largus. Максимальное увеличение цены, на 9 000 рублей, зафиксировано у вседорожных хэтчбеков Lada X-Ray Cross.
Отметим, что цены битопливных моделей АвтоВАЗа пока не изменились. Седаны Lada Vesta CNG стоят, как и раньше, от 836 900 до 955 900 рублей. Фургоны и универсалы Lada Largus CNG предлагают по цене от 872 900 до 962 900 рублей.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
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16.08.2019, 00:15
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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