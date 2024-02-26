С 1 апреля изменится порядок ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС. Дилеры рассказали о последствиях
«Серые» дилеры получают преимущество перед официальными поставщиками, а конечный покупатель рискует нажить проблемы из-за заниженной таможенной стоимости, отсутствия гарантии и официальной сервисной поддержки. С 1 апреля ситуация должна измениться. Для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов, создадут равные условия.
Налоги и сборы, недоплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением Правительства.
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Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Парламентарии предлагают кратно увеличить наказание за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и за отказ от прохождения весового и габаритного контроля.Читать далее
-
26.02.2024, 16:25
Новые резиденты ОЭЗ «Санкт‑Петербург» инвестируют более 16 млрд рублей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал о новых резидентах Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Все компании инвестируют в производство современного оборудования для различных отраслей промышленности.Читать далее
-
26.02.2024, 15:26
Ян Хайцеэр развеял 5 популярных, но вредных мифов об эксплуатации автомобиля
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал о заблуждениях относительно правильной эксплуатации автомобиля. И если некоторые из них просто ошибочны, то другие могут навредить.Читать далее
-
26.02.2024, 14:40
Бракованные автомобили Volkswagen больше не ремонтируют бесплатно в России
Концерн Volkswagen Group перестал проводить в России отзывные кампании, а значит, владельцы автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi с выявленным производственными дефектами больше не могут рассчитывать на бесплатный ремонт, как их коллеги по несчастью во всем мире.Читать далее
-
26.02.2024, 10:01
Первые автомобили АмберАвто появились в продаже. Сколько они стоят?
На калининградском заводе «Автотор» наладили сборку легковых автомобилей нового бренда АмберАвто. Первые экземпляры уже появились у дилеров. Покупателей привлекают солидными скидками.Читать далее
-
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Фургон Ford побил рекорд Mercedes-AMG GT3 на гоночном треке
Французский гонщик Ромен Дюма побил рекорд своего коллеги и соотечественника Жюля Гугона и показал лучшее время круга на трассе Mount Panorama Circuit. Нюанс в том, что Гугон управлял Mercedes-AMG GT3, а Дюма – фургоном Ford.Читать далее
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