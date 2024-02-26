С 1 апреля изменится порядок ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС. Дилеры рассказали о последствиях

Для граждан и компаний, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС с процедурой растаможивания непосредственно в России, ничего не изменится. Сложности возникнут у частных посредников, которые растомаживали автомобили из стран ЕАЭС по заниженным инвойсам, пишет портал Тарантас Ньюс . Например, купленный в Китае автомобиль везут в РФ через Киргизию. Изначально за него заплатили 60 тысяч долларов, а таможенную стоимость в декларации занизили до 10 тысяч долларов. Пошлина составляет 15%, соответственно, предприимчивым гражданам удается сэкономить 7,5 тысячи долларов. К этому необходимо добавить НДС (в РФ – 20%, в Киргизии – 12%) и акциз, которого нет в Киргизии. Таким образом, разница, в конечном итоге, составляет 1,5 – 2 млн рублей.

«Серые» дилеры получают преимущество перед официальными поставщиками, а конечный покупатель рискует нажить проблемы из-за заниженной таможенной стоимости, отсутствия гарантии и официальной сервисной поддержки. С 1 апреля ситуация должна измениться. Для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов, создадут равные условия.

Налоги и сборы, недоплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением Правительства.

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