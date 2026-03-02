Цены на машины не взлетят после новых правил утилизации — эксперт объяснил почему

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

2 марта 2026, 15:41

С 1 апреля изменятся правила расчета утилизационного сбора: что будет с ценами на авто

Слухи о резком скачке цен на иномарки с 1 апреля будоражат рынок, но эксперты уверяют: массового подорожания не случится. Почему новые правила утилизационного сбора не приведут к шоку для покупателей, и какие схемы растаможки теперь под особым контролем - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экономия на «серых» схемах может обернуться серьезными проблемами.

В ближайшее время российских автолюбителей ждут важные изменения: с 1 апреля вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Эта новость вызвала бурные дискуссии среди автомобилистов и дилеров, так как многие опасаются резкого роста цен на иномарки.

Однако, как отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, массового скачка цен не произойдет. Для большинства покупателей это означает, что привычные цены на новые автомобили сохранятся, а паника на рынке излишня.

Изменения заключаются не только в корректировке самого сбора, но и в том, что теперь будет учитываться стоимость машины, указанная в декларациях или таможенном приходном ордере. Кроме того, вводится механизм доначисления разницы между ставками НДС в России и стране-экспортере. Это необходимо, чтобы сделать рынок более прозрачным и сократить возможности использования «серых» схем ввоза.

На сегодняшний день на рынке существуют две основные схемы растаможки:

  1. Официальная: уплата НДС по российской ставке 22%, что делает автомобили дороже.

  2. «Серый» импорт: налог уплачивается по ставке страны-отправления (например, 12% в Киргизии, 16% в Казахстане, 20% в Армении). Именно за счет разницы в налогах некоторые компании предлагали машины по более низким ценам.

Теперь же, по словам Хайцеэра, новые правила предписывают доначислять недостающий НДС, что приведет к увеличению стоимости машин, ввезенных по неофициальным схемам, и, как следствие, к сокращению их количества.

Эксперт предполагает, что, хотя повышение цен возможно, оно не будет носить массовый характер. Рынок уже адаптировался к новым условиям, и большинство дилеров работают по официальным каналам. Тем же, кто продолжает пользоваться «серым» импортом, стоит помнить: попытка сэкономить может обернуться серьезными последствиями — от проблем с регистрацией автомобиля до крупных штрафов

В последние годы ужесточился контроль за автомобильным рынком. Кроме того, водителей ждут и другие изменения в ближайшее время. Например, уже известно, что штрафы за неоформленный тюнинг станут строгими , а запрещенный список доработок расширится. Это общий тренд на ужесточение регулирования и обеспечение нелегальными схемами на рынке.

Как сообщает «Российская газета», новые правила утилизационного сбора — это не просто очередная бюрократическая мера, а попытка навести порядок и сделать рынок более прозрачным. Для покупателей это означает, что риски при покупке автомобиля по «серым» схемам возрастают, а выгода становится все менее очевидной. Важно внимательно следить за изменениями и проверенными условиями приобретения автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

