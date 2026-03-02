Цены на машины не взлетят после новых правил утилизации — эксперт объяснил почему

2 марта 2026, 15:41
С 1 апреля изменятся правила расчета утилизационного сбора: что будет с ценами на авто
С 1 апреля изменятся правила расчета утилизационного сбора: что будет с ценами на авто
Слухи о резком скачке цен на иномарки с 1 апреля будоражат рынок, но эксперты уверяют: массового подорожания не случится. Почему новые правила утилизационного сбора не приведут к шоку для покупателей, и какие схемы растаможки теперь под особым контролем - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что экономия на «серых» схемах может обернуться серьезными проблемами.
В ближайшее время российских автолюбителей ждут важные изменения: с 1 апреля вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Эта новость вызвала бурные дискуссии среди автомобилистов и дилеров, так как многие опасаются резкого роста цен на иномарки.
Однако, как отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр, массового скачка цен не произойдет. Для большинства покупателей это означает, что привычные цены на новые автомобили сохранятся, а паника на рынке излишня.
Изменения заключаются не только в корректировке самого сбора, но и в том, что теперь будет учитываться стоимость машины, указанная в декларациях или таможенном приходном ордере. Кроме того, вводится механизм доначисления разницы между ставками НДС в России и стране-экспортере. Это необходимо, чтобы сделать рынок более прозрачным и сократить возможности использования «серых» схем ввоза.
На сегодняшний день на рынке существуют две основные схемы растаможки:
-
Официальная: уплата НДС по российской ставке 22%, что делает автомобили дороже.
-
«Серый» импорт: налог уплачивается по ставке страны-отправления (например, 12% в Киргизии, 16% в Казахстане, 20% в Армении). Именно за счет разницы в налогах некоторые компании предлагали машины по более низким ценам.
Теперь же, по словам Хайцеэра, новые правила предписывают доначислять недостающий НДС, что приведет к увеличению стоимости машин, ввезенных по неофициальным схемам, и, как следствие, к сокращению их количества.
Эксперт предполагает, что, хотя повышение цен возможно, оно не будет носить массовый характер. Рынок уже адаптировался к новым условиям, и большинство дилеров работают по официальным каналам. Тем же, кто продолжает пользоваться «серым» импортом, стоит помнить: попытка сэкономить может обернуться серьезными последствиями — от проблем с регистрацией автомобиля до крупных штрафов
В последние годы ужесточился контроль за автомобильным рынком. Кроме того, водителей ждут и другие изменения в ближайшее время. Например, уже известно, что штрафы за неоформленный тюнинг станут строгими , а запрещенный список доработок расширится. Это общий тренд на ужесточение регулирования и обеспечение нелегальными схемами на рынке.
Как сообщает «Российская газета», новые правила утилизационного сбора — это не просто очередная бюрократическая мера, а попытка навести порядок и сделать рынок более прозрачным. Для покупателей это означает, что риски при покупке автомобиля по «серым» схемам возрастают, а выгода становится все менее очевидной. Важно внимательно следить за изменениями и проверенными условиями приобретения автомобиля, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Похожие материалы
-
02.03.2026, 15:34
Весной 2026 года новые автомобили в России подорожают: что влияет на цены
Цены на новые автомобили в России снова пошли вверх: дилеры фиксируют рост на 2-4% уже в начале года, а весной ожидают еще больший скачок. Почему машины дорожают, какие модели исчезают со складов и стоит ли ждать скидок - объяснили эксперты. Мало кто знает, что изменится уже в марте.Читать далее
-
02.03.2026, 15:25
Дубликат ПТС: когда выдают, чем рискует покупатель и как не попасть впросак
Мало кто задумывается, что дубликат ПТС может стать причиной серьезных неприятностей при покупке машины. Почему этот документ вызывает вопросы у опытных водителей, какие ловушки скрыты в деталях и как не потерять деньги - объясняем на реальных примерах. Советы специалистов помогут избежать ошибок, которые часто игнорируют даже бывалые автолюбители.Читать далее
-
02.03.2026, 14:49
Omoda C7 стал дешевле на 230 тысяч: новые цены на все комплектации в России
Редкое событие: флагманский кроссовер Omoda C7 неожиданно подешевел сразу на 230 тысяч рублей во всех версиях. Теперь базовая комплектация стоит меньше трех миллионов. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.03.2026, 14:27
СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы
Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.Читать далее
-
02.03.2026, 13:43
На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто
BMW запускает пилотный проект с участием необычного швейцарского робота-гуманоида на своем заводе в Лейпциге. Эта технология может изменить привычные процессы сборки автомобилей и повлиять на роль человека в производстве. Почему автогиганты все чаще делают ставку на роботов - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 13:11
Кабриолет Lexus LC 500 Джои Крамера выставлен на аукцион после ремонта и обновлений
Lexus LC 500 Convertible 2024 года, принадлежавший барабанщику Aerosmith Джои Крамеру, выставлен на онлайн-аукцион. Машина с уникальной комплектацией и пробегом 5100 миль прошла через мелкие повреждения и сервисные работы. Сейчас за нее предлагают меньше, чем она стоила новая, что отражает интересные тенденции на рынке премиальных авто.Читать далее
-
02.03.2026, 12:56
Шесть автопроизводителей изменили цены на свои модели в России в феврале 2026 года
В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.Читать далее
-
02.03.2026, 11:58
Редкий Pontiac GTO 1964 года после долгого простоя выставлен на продажу в США
Pontiac GTO 1964 года, который долгие годы провел в гараже после спасения энтузиастом, вновь оказался в центре внимания. Эксперты считают, что такие автомобили становятся все более востребованными на рынке. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
02.03.2026, 10:04
Как создают Alfa Romeo 33 Stradale: эксклюзивный взгляд на производство уникального суперкара
Alfa Romeo 33 Stradale называют одной из самых красивых машин в истории. Этот суперкар был раскуплен еще до официальной премьеры, а его производство доверили мастерам Carrozzeria Touring Superleggera. Почему вокруг этой модели такой ажиотаж и что делает ее особенной - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
02.03.2026, 15:34
Весной 2026 года новые автомобили в России подорожают: что влияет на цены
Цены на новые автомобили в России снова пошли вверх: дилеры фиксируют рост на 2-4% уже в начале года, а весной ожидают еще больший скачок. Почему машины дорожают, какие модели исчезают со складов и стоит ли ждать скидок - объяснили эксперты. Мало кто знает, что изменится уже в марте.Читать далее
-
02.03.2026, 15:25
Дубликат ПТС: когда выдают, чем рискует покупатель и как не попасть впросак
Мало кто задумывается, что дубликат ПТС может стать причиной серьезных неприятностей при покупке машины. Почему этот документ вызывает вопросы у опытных водителей, какие ловушки скрыты в деталях и как не потерять деньги - объясняем на реальных примерах. Советы специалистов помогут избежать ошибок, которые часто игнорируют даже бывалые автолюбители.Читать далее
-
02.03.2026, 14:49
Omoda C7 стал дешевле на 230 тысяч: новые цены на все комплектации в России
Редкое событие: флагманский кроссовер Omoda C7 неожиданно подешевел сразу на 230 тысяч рублей во всех версиях. Теперь базовая комплектация стоит меньше трех миллионов. Почему это важно для рынка и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.03.2026, 14:27
СТТ запускает масштабное обновление: 16 тысяч коммерческих авто получат новые системы
Компания СТТ объявила о старте крупной программы по модернизации бортовых систем безопасности на коммерческом транспорте. Более 16 тысяч машин получат современное оборудование с расширенными возможностями. Почему это решение может изменить подход к логистике и что ждет владельцев автопарков - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие новые функции появятся у привычных устройств.Читать далее
-
02.03.2026, 13:43
На заводе BMW в Лейпциге появится новый швейцарский гуманоидный робот для сборки авто
BMW запускает пилотный проект с участием необычного швейцарского робота-гуманоида на своем заводе в Лейпциге. Эта технология может изменить привычные процессы сборки автомобилей и повлиять на роль человека в производстве. Почему автогиганты все чаще делают ставку на роботов - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 13:11
Кабриолет Lexus LC 500 Джои Крамера выставлен на аукцион после ремонта и обновлений
Lexus LC 500 Convertible 2024 года, принадлежавший барабанщику Aerosmith Джои Крамеру, выставлен на онлайн-аукцион. Машина с уникальной комплектацией и пробегом 5100 миль прошла через мелкие повреждения и сервисные работы. Сейчас за нее предлагают меньше, чем она стоила новая, что отражает интересные тенденции на рынке премиальных авто.Читать далее
-
02.03.2026, 12:56
Шесть автопроизводителей изменили цены на свои модели в России в феврале 2026 года
В феврале сразу шесть известных брендов пересмотрели стоимость своих автомобилей на российском рынке. Некоторые модели подорожали, другие - неожиданно подешевели. Почему это произошло именно сейчас, какие марки затронули изменения и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как эти перемены скажутся на рынке и что важно знать тем, кто планирует покупку.Читать далее
-
02.03.2026, 11:58
Редкий Pontiac GTO 1964 года после долгого простоя выставлен на продажу в США
Pontiac GTO 1964 года, который долгие годы провел в гараже после спасения энтузиастом, вновь оказался в центре внимания. Эксперты считают, что такие автомобили становятся все более востребованными на рынке. Почему этот экземпляр может заинтересовать коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 11:01
Возвращение Mitsubishi Pajero: новая угроза для Toyota Land Cruiser на рынке внедорожников
Mitsubishi официально подтвердила возвращение легендарного Pajero, и это событие уже вызвало волну обсуждений среди поклонников внедорожников. Новая модель обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Land Cruiser. Эксперты отмечают, что рынок ждет настоящая борьба за лидерство.Читать далее
-
02.03.2026, 10:04
Как создают Alfa Romeo 33 Stradale: эксклюзивный взгляд на производство уникального суперкара
Alfa Romeo 33 Stradale называют одной из самых красивых машин в истории. Этот суперкар был раскуплен еще до официальной премьеры, а его производство доверили мастерам Carrozzeria Touring Superleggera. Почему вокруг этой модели такой ажиотаж и что делает ее особенной - разбираемся в деталях.Читать далее