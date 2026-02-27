Эксперты предупредили о скачке цен на премиальные иномарки с апреля: премиум дорожает на миллион, кредиты остаются роскошью

С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил

Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.

Российских автолюбителей в ближайшие недели ждет неприятный сюрприз: стоимость новых легковых автомобилей снова идет вверх. Причина - не только сезонные колебания, но и ужесточение правил расчета утилизационного сбора при ввозе машин из стран ЕАЭС. Как отмечают эксперты, уже в марте цены вырастут на 2-3% по сравнению с текущим месяцем, а с 1 апреля возможны дополнительные скачки - до 20% в зависимости от марки и модели.

Особенно сильно подорожают автомобили премиум-класса, которые поступают в Россию по схеме параллельного импорта. Именно на них новые правила утильсбора окажут наибольшее влияние. По словам Ильи Петрова, директора розничных продаж АГ «Авилон», дорогие иномарки могут прибавить в цене сразу несколько сотен тысяч рублей, а в отдельных случаях — и больше миллиона. Для массовых моделей рост будет менее драматичным, но и здесь покупателям стоит начеку.

Снижение ключевой ставки Центробанка с 16% до 15,5% в феврале, по мнению участников рынка, пока не дает ощутимого облегчения. Автокредиты остаются дорогами, и рассчитывать на массовый приток покупателей за счет кредитования не приходится. Пока автокредиты остаются роскошью для многих россиян.

Важную роль сейчас играют программы поддержки со стороны производителей и импортеров. Без них рынок мог бы просесть еще сильнее. По прогнозам, в 2026 году объем выдачи автокредитов может сократиться на 35-45% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что дилеры и автоконцерны вынуждены будут искать новые способы, как удержать покупателей.

Как пишет «Российская Газета», начало 2026 года выдалось для автосалонов одним из самых сложных за последние два года. Январь и февраль прошли слабо, динамика продаж не оправдала ожиданий даже у лидеров рынка. Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин отметил, что столь тяжелого старта не было давно.

На фоне этих новостей у многих россиян возникают вопросы: стоит ли сейчас торопиться с покупкой нового автомобиля или ждать? Ответ зависит от конкретной ситуации. Если речь идет о дорогих иномарках, то промедление может обойтись слишком дорого - с апреля цены на них могут вырасти особенно резко. Для массовых моделей ситуация чуть спокойнее, но и здесь дилеры предупреждают: ждать снижения цены не стоит.

Интересно, что на рынке наблюдается и обратная тенденция: некоторые дилеры, чтобы привлечь покупателей, выставляют крупные скидки на ходовые модели. Как показало недавнее исследование, опубликованное в материалах о самых перспективных скидках на новые автомобили в феврале 2026 года , производители брендов все же идут на уступки, чтобы не потерять клиентов. Однако такие предложения быстро заканчиваются, и рассчитывать на массовое снижение цен не приходится.

В итоге ситуация на автомобильном рынке России остается нестабильной. Рост цен, дорогие кредиты и новые правила для импортеров делают покупку машин все менее доступной для большинства семей. Эксперты советуют внимательно следить за изменениями и не откладывать решение, если покупка автомобиля действительно необходима.