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25 июля 2019, 13:15

С 1 августа изменятся цены на автомобили Lada

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Компания АвтоВАЗ разослала по дилерским центрам уведомление, в котором информирует о грядущем с 1 августа 2019 года изменении цен на весь модельный ряд марки.
С 1 августа изменятся цены на автомобили Lada
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Вчера руководители дилерских центров по всей стране получили от АвтоВАЗа уведомления, предупреждающие о тотальном изменении цен. Будет пересмотрена стоимость всех моделей Lada, в том числе автомобилей, которые были отгружены дилерам, но еще не оплачены. Документ попал в руки сотрудников редакции «Лада.Онлайн». К сожалению, пока неизвестно, в какую сторону планируют пересмотреть прайс-листы – в сторону уменьшения или увеличения.

Предыдущее изменение цен произошло меньше месяца назад. С 1 июля 2019 года увеличились рекомендованные розничные цены только на две модели Lada – Granta и Vesta – хотя дилеры ожидали тотального подорожания. Цены выросли на 5 000 рублей. До этого автомобили Lada дорожали в январе (+3%) в связи с повышение ставки НДС. В 2018 году АвтоВАЗ поднимал цены четыре раза: в январе, мае, сентябре и октябре. Каждый раз, в среднем, на 2%.

Сейчас самым доступным автомобилем Lada является седан Granta, который в базовой комплектации Standart с 87-сильным мотором и «механикой» стоит минимум 439 900 рублей, а с учетом 10-процентной скидки по гос.программе и скидки за трейд-ин – 377 910 рублей. Самой дорогой моделью АвтоВАЗа остается «заряженная» Lada Vesta Sport, стоимость которой перевалила на психологическую отметку в 1 млн рублей.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (2)
Федя 25.07.2019 13:55
1
Когда уже закроют этот гуановаззз.
Владимир25.07.2019 20:27
1
При зарплатах в 15 тысяч рублей..надо бы снижать..а они повышают..кто покупать то будет?
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С 1 августа изменятся цены на автомобили Lada
{{material_126795}}Вчера руководители дилерских центров по всей стране получили от АвтоВАЗа уведомления, предупреждающие о тотальном изменении цен. Будет пересмотрена стоимость всех моделей Lada, в том числе автомобилей, которые были отгружены дилерам, но еще не оплачены. Документ попал в руки сотрудников редакции «Лада.Онлайн». К сожалению, пока неизвестно, в какую сторону планируют пересмотреть прайс-листы – в сторону уменьшения или увеличения.Предыдущее изменение цен произошло меньше месяца назад. С 1 июля 2019 года увеличились рекомендованные розничные цены только на две модели Lada – Granta и Vesta – хотя дилеры ожидали тотального подорожания. Цены выросли на 5 000 рублей. До этого автомобили Lada дорожали в январе (+3%) в связи с повышение ставки НДС. В 2018 году АвтоВАЗ поднимал цены четыре раза: в январе, мае, сентябре и октябре. Каждый раз, в среднем, на 2%.Сейчас самым доступным автомобилем Lada является седан Granta, который в базовой комплектации Standart с 87-сильным мотором и «механикой» стоит минимум 439 900 рублей, а с учетом 10-процентной скидки по гос.программе и скидки за трейд-ин – 377 910 рублей. Самой дорогой моделью АвтоВАЗа остается «заряженная» Lada Vesta Sport, стоимость которой перевалила на психологическую отметку в 1 млн рублей.
2019-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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