Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
30 июля 2019, 10:24

С 1 августа подорожают автомобили Renault

  • 68
  • 0
Российские дилеры Renault готовятся к повышению цен. Ожидается, что с 1 августа 2019 года весь модельный ряд, включая новый купе-кроссовер Arkana, подорожает на 1 – 2%. Компания Renault пока эту информацию официально не подтверждает.
С 1 августа подорожают автомобили Renault
Ранее мы писали
Компания АвтоВАЗ объявила о начале с 22 июля ежегодного летнего корпоративного отпуска. Конвейеры предприятий ...
Читать далее
Менеджеры трех дилерских центров Renault рассказали журналистам «Ведомостей» о грядущем тотальном подорожании автомобилей марки. Подробные прайс-листы пока отсутствуют, но ожидается, что рекомендованные розничные цены вырастут на 1 – 2%. 

По словам одного из дилеров, Logan подорожает на 8 000 рублей. Сейчас базовый седан стоит минимум 569 000 рублей. Новый купеобразный кроссовер Arkana будет стоить на 16 000 – 25 000 рублей больше. В настоящее время цены на новинку находятся в диапазоне от 999 000 до 1 499 990 рублей. Официальные представители компании Renault пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, ранее стало известно, что АвтоВАЗ, партнер Renault по альянсу, планирует с 1 августа повысить цены на 5 000 – 7 000 рублей на весь модельный ряд. Например, седан Granta будет стоить от 449 900 рублей, а седан Vesta – от 606 900 рублей.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Premium
Подскажите какое масло лить лучше в движок Рено премиум 1998 г. 340 л. С.
Андрей
Форум Renault Logan
Здорово мужики подскажите как открыть пасажирскую дверь рено когда не одна ручка не работает, а снять обшивку при закрытой двери проблемотично
Алексей
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: Михаил Соляра попадает в картер из рампы , с насосов высокого давления . На насосы одеты сальники , если пропускает то прямо в подон картера.
Валерий MD
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Рено
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Можно ли не оплачивать штрафы ГИБДД?
Лучшие рамные внедорожники 2019
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
С 1 августа подорожают автомобили Renault
{{material_126997}}Менеджеры трех дилерских центров Renault рассказали журналистам «Ведомостей» о грядущем тотальном подорожании автомобилей марки. Подробные прайс-листы пока отсутствуют, но ожидается, что рекомендованные розничные цены вырастут на 1 – 2%. По словам одного из дилеров, Logan подорожает на 8 000 рублей. Сейчас базовый седан стоит минимум 569 000 рублей. Новый купеобразный кроссовер Arkana будет стоить на 16 000 – 25 000 рублей больше. В настоящее время цены на новинку находятся в диапазоне от 999 000 до 1 499 990 рублей. Официальные представители компании Renault пока воздерживаются от комментариев.Напомним, ранее стало известно, что АвтоВАЗ, партнер Renault по альянсу, планирует с 1 августа повысить цены на 5 000 – 7 000 рублей на весь модельный ряд. Например, седан Granta будет стоить от 449 900 рублей, а седан Vesta – от 606 900 рублей.
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Ярославль Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.