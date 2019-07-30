30 июля 2019, 10:24
С 1 августа подорожают автомобили Renault
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Российские дилеры Renault готовятся к повышению цен. Ожидается, что с 1 августа 2019 года весь модельный ряд, включая новый купе-кроссовер Arkana, подорожает на 1 – 2%. Компания Renault пока эту информацию официально не подтверждает.
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По словам одного из дилеров, Logan подорожает на 8 000 рублей. Сейчас базовый седан стоит минимум 569 000 рублей. Новый купеобразный кроссовер Arkana будет стоить на 16 000 – 25 000 рублей больше. В настоящее время цены на новинку находятся в диапазоне от 999 000 до 1 499 990 рублей. Официальные представители компании Renault пока воздерживаются от комментариев.
Напомним, ранее стало известно, что АвтоВАЗ, партнер Renault по альянсу, планирует с 1 августа повысить цены на 5 000 – 7 000 рублей на весь модельный ряд. Например, седан Granta будет стоить от 449 900 рублей, а седан Vesta – от 606 900 рублей.
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