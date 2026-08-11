Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 22:03

С 1 августа: рост цен на авто, новые правила ОСАГО и замена прав - что важно знать

С 1 августа: рост цен на авто, новые правила ОСАГО и замена прав - что важно знать

Что изменилось для водителей в августе 2026: от замены прав до новых выплат по ОСАГО

С 1 августа: рост цен на авто, новые правила ОСАГО и замена прав - что важно знать

С начала августа в России вступили в силу новые правила для автомобилистов: подорожание машин и моторных масел, ужесточение автокредитов, обновление лимитов по ОСАГО и окончание автоматического продления водительских удостоверений. Эти перемены затрагивают почти каждого водителя и требуют внимания уже сейчас.

С начала августа в России вступили в силу новые правила для автомобилистов: подорожание машин и моторных масел, ужесточение автокредитов, обновление лимитов по ОСАГО и окончание автоматического продления водительских удостоверений. Эти перемены затрагивают почти каждого водителя и требуют внимания уже сейчас.

Август 2026 года внес сразу несколько важных изменений для российских автомобилистов. Новые правила затрагивают не только стоимость владения машиной, но и порядок оформления документов, а также условия страхования. Многие водители до сих пор не в курсе этих новостей, хотя последствия могут быть ощутимыми для бюджета и привычного образа жизни.

Первое, что бросается в глаза – рост цен на автомобили в дилерских центрах. Средний ценник на новые машины увеличился на 3-5%, а премиальные модели подорожали до 8%. 

Второе новшество касается изменения условий автокредитования. Несмотря на то, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, банки ужесточили требования к покупателям. Теперь, при расчете платежеспособности, учитывается только 90% неофициального дохода, что усложняет получение кредита для тех, кто получает часть зарплаты «в конверте». Таким образом, даже при снижении ставки, одобрение кредита становится менее доступным.

Третья важная новость – резкое подорожание моторных масел. Закупочная стоимость масла с апреля по июль выросла почти в два раза, а в августе прогнозируется дополнительный рост на 10-30%. Причина - внешнеполитические факторы: конфликт между США и Ираном привел к скачку мировых цен на нефть и перебоям в логистике. Это затронуло как зарубежные, так и отечественные марки масел. Поэтому тем, кому предстоит техническое обслуживание осенью, эксперты советуют закупиться маслом заранее.

Далее идут изменения, которые требуют от водителей активных действий. В первую очередь - замена водительских удостоверений. Временное продление, введенное во время пандемии, завершилось, и теперь права, срок действия которых истек в августе 2023 года, необходимо заменить до 15 августа 2026 года. Если пропустить этот срок, управлять автомобилем будет запрещено, а за просрочку грозит штраф.

Еще одно новшество - обсуждение нового дорожного знака для парковки многодетных семей. Минтранс до 14 августа собирает мнения граждан о дизайне знаков, которые появятся в поликлиниках, школах, детских садах и торговых центрах. Ведомство предложило семь вариантов и предложило изменения в ПДД. Это редкий случай, когда мнение водителей напрямую влияет на правила дорожного движения.

Особое внимание стоит обратить на изменения в ОСАГО. С 1 августа лимит выплат по европротоколу увеличивается до 200 тысяч рублей, и при отказе от полиса до начала его действия теперь возвращается часть страховой премии. Однако это не все: 19 сентября обновляются справочники по запчастям, что приводит к увеличению выплат по страховым случаям. Для тех, кто интересуется деталями, полезно ознакомиться с изучением новых правил ответственности на дорогах - например, в публикации о регулировании дорожно-транспортных происшествий с участием новых участников движения, юридические тонкости и последствия для водителей .

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