22 ноября 2026, 18:54
Что изменится для иностранцев при въезде в Россию с запуском цифрового профиля
Что изменится для иностранцев при въезде в Россию с запуском цифрового профиля
С 1 декабря российские ведомства сведут сведения об иностранцах в единый цифровой профиль. Он затронет и граждан Казахстана, но не меняет безвизовый режим. Какие данные войдут в систему и как исправить ошибку в профиле - важные детали для тех, кто находится в России.
В России планируют создать единый цифровой профиль иностранных граждан. Согласно сообщению о проекте, в систему должны войти сведения из 15 государственных органов и организаций, а полноценный запуск намечен на 1 декабря 2026 года. Публикация Lada.kz связывает запуск с заявлением официального представителя МВД России Ирины Волк.
В будущий профиль, согласно описанию, включат сведения о месте работы и образовании, миграционном учете, транспорте, которым управляет иностранец, и медицинской страховке. В него также должны войти данные об административных правонарушениях и ограничениях на въезд. Система будет учитывать нарушения миграционных требований и назначенные штрафы. Полный состав данных и перечень подключенных ведомств должны определить нормативные документы.
Для граждан Казахстана цифровой профиль не отменяет безвизовый режим между Казахстаном и Россией и сам по себе не вводит отдельного разрешения на въезд. Но безвизовый въезд не освобождает от соблюдения правил пребывания и миграционного учета: необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и соблюдать цель поездки. Пребывание необходимо оформлять в установленном порядке. При необходимости его срок следует законно продлить либо своевременно выехать.
Ранее в автомобильной ленте издания выходил материал о гибридном Li L8. В нынешнем материале также упоминается памятка на портале gov.kz об эксперименте по сбору биометрических данных иностранцев, включая граждан Казахстана, и приложение «Госуслуги RuID». Предварительная подача сведений, биометрическая идентификация при пересечении границы и постановка на миграционный учет остаются разными процедурами. Нельзя считать RuID обязательным условием въезда для всех граждан Казахстана без опубликованного порядка, который определяет круг участников эксперимента и правила его применения.
Согласно изложенному в публикации плану, государственный информационный ресурс должны были создать к 30 июня 2026 года во исполнение указа президента России. Оператором должно стать МВД РФ. После создания ресурса предполагались его тестирование и наполнение данными; затем должны были сформировать цифровые профили.
Порядок доступа к системе определяет постановление правительства России от 12 июня 2026 года №735. Согласно описанному порядку, после идентификации иностранец сможет просматривать сведения о себе на портале госуслуг или в мобильном приложении. Чтобы исправить ошибку, он сможет обратиться в МВД России с заявлением о корректировке. Также заявлена возможность подписаться на обновления данных.
Проект, согласно заявленным целям, должен ускорить проверку сведений и выявление нарушений миграционного законодательства. Иностранцам, соблюдающим российские правила, он должен упростить получение государственных услуг. Даты создания ресурса, принятия постановления №735 и запуска цифрового профиля относятся к 2026 году.
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